GP di Miami: Sainz scala al 5° posto

Durante l’esibizione del pilota spagnolo nella gara che si è verificata sul circuito di Miami la domenica scorsa, c’è stato un incidente che ha portato Carlos Sainz al 5° posto nel GP di Miami

Quando ci si mette in uno sport così estremo e pericoloso come quello delle gare automobilistiche della Formula 1, capita molto spesso di incorrere in incidenti che portano a cambiare i risultati di fine gara e scalare i posti sul podio dei piloti. L’ultima volta è successo a Max Verstappen durante l’esibizione al GP di Melbourne, che si pensa abbia avuto un problema all’idraulica e questo ha portato il pilota a ritirarsi dalla gara, portando così Carlos Sainz al primo posto. Ora però l’incidente l’ha verificato lui stesso, toccando per sbaglio la monoposto di Oscar Piastri, pilota australiano di McLaren. Questo incidente ha portato Carlos Sainz a subire una penalità per il contatto che c’è stato con la monoposto del suo avversario.

GP di Miami: perché Sainz è al 5° posto

Il motivo per cui il pilota spagnolo è stato penalizzato è dovuto allo scontro contro la monoposto di Oscar Piastri che si è tenuto nella curva-17 dopo la ripartenza dalla Safety Car. Era iniziata una vera e propria rivalità tra i due e Sainz ha messo fine ai giochi forzando la manovra in staccata con DRS spalancato. Lo spagnolo è andato un po’ lungo, ma è riuscito a chiudere la curva. Questo però l’ha portato a rovinare l’ala anteriore dell’australiano, provocandone così la sosta ai box ed estromettendolo dalla zona punti. I commissari hanno spiegato che inizialmente la penalità avrebbe portato Sainz a perdere dieci secondi con due punti penalità, ma considerando che nello scontro anche Sainz ha ricevuto dei danni all’ala posteriore, alla fine hanno deciso di attribuirgli solo una penalità di cinque secondi e un punto penalità, portandolo alla 5° posizione.

