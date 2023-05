Celebre per le serie TV Grey’s Anatomy e Bridgerton, Shonda Rhimes ha espresso la sua opinione su ABC e Netflix. Scopriamola

Tra le serie TV che hanno fatto la storia moderna, non si può non citare Grey’s Anatomy. La serie, che ha collezionato moltissimi successi, vede come creatrice Shonda Rhimes. La sceneggiatrice e produttrice statunitense ha ottenuto un enorme successo anche grazie alla serie in costume Bridgerton. Entrambi gli show sono seguitissimi, ma non fanno capo alla medesima emittente televisiva. Se Grey’s Anatomy appartiene ad ABC, Bridgerton fa invece capo alla piattaforma streaming Netflix. Avendo lavorato per entrambe, chi meglio della Rhimes potrebbe conoscere ed elencare le principali differenze fra le due emittenti? Infatti è proprio ciò che la produttrice ha fatto in una recente intervista a Deadline. Ecco le sue parole.

Due realtà opposte | Shonda Rhimes: Grey’s Anatomy, Bridgerton e il confronto fra ABC e Netflix

Anche senza entrare nel dettaglio, è facile intuire come l’emittente televisiva statunitense ABC e la più recente piattaforma streaming Netflix siano diverse fra loro. La prima è sicuramente abituata a muoversi in un campo multimediale più tradizionale, mentre la seconda ha ottenuto il successo sperato con l’arrivo dello streaming. Stando alle parole della produttrice, le due società avrebbero modi opposti di pensare e lavorare. Ecco le sue dichiarazioni:

Sono due macchine completamente diverse. ABC era una un’istituzione molto potente e stratificata, ma c’è un mare di burocrazia in cui navigare. Il procedimento partiva sempre con un ‘No’ come risposta iniziale, e poi bisognava trovare il modo di farlo diventare un ‘Sì’. Netflix invece, funziona all’opposto. Si inizia con un ‘Sì‘, e poi si cerca di capire come farlo accadere. Dire ‘Sì’ già dall’inizio, ha molto a che vedere con l’entusiasmo che viene messo nei confronti del progetto.

Sembra chiaro dunque quali siano le preferenze di Shonda, certamente sarebbe da capire se quell’iniziale entusiasmo sia spesso premiato da show di successo, oppure se si tratta di rari casi. Alcuni potrebbero pensare che quel vigoroso “sì” sia destinato a scemare, se si pensa ai molteplici show lanciati e poi cancellati; altri potrebbero vedere la cosa come una politica positiva dell’azienda, che lascia la porta aperta a mille possibilità e a trame sempre nuove e particolari. Voi che ne pensate?

L’esperienza di Shonda

Oltre a parlare in linea generale del metodo delle due società, la sceneggiatrice si è poi soffermata sulla sua esperienza personale citando Scandal, serie del 2012, trasmessa proprio dal canale ABC. Nell’intervista Shonda Rhimes ha citato la serie da lei creata, come esempio del metodo di lavoro dell’emittente televisiva. Ecco cosa ha detto, riferendosi al fatto che la ABC partisse con un secco no:

Anche per Scandal è stato così, loro all’inizio dicevano ‘Ma perché dovrebbero fare una cosa del genere? No!’ Poi, alla fine, siamo giunti al ‘Sì’, ma abbiamo fatto tutto noi, fino a quando non lo hanno visto.

Ha poi sottolineato quanto la realizzazione dei suoi progetti sia stata per lei una vittoria che va al di là della semplice creazione di un progetto. Il riuscire nel suo intento è stata, forse anche inconsciamente, una rivincita nella capacità di una donna nel suo lavoro. Visto il successo ottenuto con le sue produzioni, possiamo proprio dire che queste ultime possono essere viste come una grande vittoria. E voi, avete mai visto uno show di questa sceneggiatrice? Se sì, quale avete preferito? Fatecelo sapere!

