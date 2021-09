Recensione Broken Blades: un nuovo indie nel mondo dei rogue-like

In questa recensione vi parleremo di Broken Blades, un rogue-like indie da poco disponibile su Steam con livelli generati casualmente

Dopo l’uscita di titoli di successo come Returnal e Hades, il genere dei rogue-like sta affermando sempre di più la sua posizione all’interno del mercato. Oggi infatti siamo alle prese con la recensione di un indie rogue-like chiamato Broken Blades. Il titolo è un indie in 2D con elementi platform creato dallo studio polacco dei Golden Egg Studio e pubblicato dai West Wind Games. Il titolo è chiaramente ispirato a molti altri indie di questo tipo, uno su tutti il famoso Dead Cells. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio ogni aspetto di Broken Blades.

Rogue-like: o li ami o li odi

Come già detto all’inizio di questa recensione, gli elementi rogue-like di Broken Blade sono il fulcro del gioco. Se non amate questo tipo di titoli non sarà di certo questo a farvi cambiare idea. Questo indie è molto brutale con i giocatori e non fa sconti a nessuno, se si muore bisognerà ripetere tutto il dungeon che si stava affrontando da capo, anche se si era arrivati all’immancabile boss di fine livello.

La meccanica principale su cui si fonda questo titolo sono i livelli generati casualmente. A ogni morte infatti non ci troveremo a ripetere lo stesso dungeon già affrontato in precedenza, ma la disposizione delle stanze, delle trappole e dei nemici sarà differente. Dunque, come in ogni titolo del genere, a volte quello che servirà sarà avere un pizzico di fortuna per trovare gli oggetti giusti al momento giusto. Questa proceduralità dei livelli però, non è poi così riuscita, dato che non rende divertente il ricominciare da capo un dungeon, sia perché non ci saranno enormi differenze nella sua struttura e soprattutto per il suo gameplay.

Un gameplay da dimenticare – Recensione Broken Blades

Mentre ci occupavamo di questa recensione, abbiamo notato che il punto debole principale che rovina l’esperienza di gioco di Broken Blades è proprio il suo gameplay. Le animazioni sono lente e la responsività dei comandi non è affatto precisa. Dopo le prime morti infatti inizierete a sentire una pesante frustrazione, soprattutto perché molti dei decessi a cui andrete incontro avverranno proprio per colpa dei difetti legati principalmente ai controlli poco reattivi e a meccaniche di combattimento davvero mal gestite.

Il bilanciamento nei combattimenti non esiste e dovrete sperare di trovare le armi giuste per riuscire a superare alcuni nemici senza subire troppi danni. I boss poi in alcuni casi rappresenteranno un vero incubo e senza il giusto equipaggiamento si farà prima a ricominciare direttamente. Inutile dire che morte dopo morte, non si è spinti a migliorare e riprovare, perché il titolo è sbilanciato in ogni suo aspetto legato al combattimento e inoltre non dà un minimo di aiuto al giocatore per alleviare la ripetitività del ricominciare ogni volta un dungeon.

Spade da ricostruire – Recensione Broken Blades

Il sistema di upgrade è fondamentale in ogni buon rogue-like, e anche Broken Blades ha diversi oggetti che ci permetteranno di diventare abbastanza potenti da superare i vari dungeon. In giro potremo trovare delle pergamene che ci permetteranno di selezionare uno tra due potenziamenti. Potremo decidere di aumentare la salute, l’armatura, l’attacco o anche la possibilità di addomesticare gli animali selvaggi per renderli nostri alleati. Grazie al sistema di scelta potremo dunque creare una build molto personalizzata del nostro personaggio.

Potremo poi trovare dei pezzi di spada per creare la spada dei nostri sogni, ma dovremo stare attenti a bilanciare per bene potenza e agilità, dato che se creeremo una spada troppo grossa sarà molto lenta a colpire, rendendoci molto vulnerabili agli attacchi dei nemici più rapidi. Al contrario se punteremo più sull’agilità faremo poco danno a ogni colpo, dunque bisogna riuscire a trovare la giusta via di mezzo per poter sconfiggere i nemici con il minimo rischio.

Considerazioni finali

Siamo giunti alla conclusione di questa recensione di Broken Blades e possiamo dire che ci troviamo di fronte un indie che vuole emulare altri rogue-like che hanno fatto la fortuna di questo genere negli ultimi anni. Purtroppo la sua interessante struttura fatta di livelli procedurali è minata da un gameplay frustrante e poco curato, che rende vano anche il buon sistema di upgrade del personaggio per via di combattimenti sbilanciati e poco divertenti. Morte dopo morte subentrerà la noia molto presto.

Il titolo ha un comparto tecnico 2D senza arte ne parte, con un riciclo di asset molto evidente e una colonna sonora ripetitiva che verrà presto a noia. Sicuramente, anche se questo gioco è venduto su Steam (e nel 2022 arriverà anche su Nintendo Switch) a un prezzo molto ridotto, conviene buttarsi su titoli meglio riusciti all’interno del genere dato che di sicuro non mancano.

Non dimenticate di restare su tuttoteK per leggere altre recensioni ed avere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.