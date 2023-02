I fan più accaniti di Harry Potter se lo stanno chiedendo sin dall’annuncio del gioco: si può sbloccare il Patronus in Hogwarts Legacy?

Oggi è finalmente “il” giorno: Hogwarts Legacy è disponibile su PC e console di nuova generazione per tutti quanti, non solo per chi ha preordinato la Deluxe Edition. Starete quindi tutti scorrazzando in giro per l’accademia di magia più conosciuta al mondo, nei panni di un giovane mago che precede le gesta del famoso mago di ben cent’anni. Insomma: se siete fan del franchise, siete nel vostro luogo dei sogni. Ve ne parleremo appena possibile in una recensione dedicata: ci siamo persi anche noi in quei corridoi affrescati e pieni di… magia!

Come si può sbloccare il Patronus in Hogwarts Legacy?

Uno degli incantesimi più conosciuti dai fan del franchise è l’Incanto Patronum (forse ve lo ricordate di più con la sua formula magica, Expecto Patronum), un’incantesimo che evoca per l’appunto un Patronus, forza dell’energia positiva che catalizza i ricordi felici del mago che lo usa e che funge da protezione contro la magia oscura. Generalmente, i Patroni prendono la forma di un animale, altrimenti sono luci o nebbie argentee. Si tratta dunque di un incantesimo molto potente, ma altrettanto difficile da lanciare essendo basato sulla propria soggettività: le sensazioni e i ricordi felici non sono le stesse per tutti i maghi e le streghe, ovviamente.

Expecto… | Hogwarts Legacy: si può sbloccare il Patronus?

La domanda che molti dei fan si sono chiesti sin dall’annuncio del gioco è piuttosto specifica, ma di vitale importanza: si può sbloccare il proprio Patronus in Hogwarts Legacy? La risposta è: purtroppo, attualmente, no. E la cosa è assai strana, considerando che in un trailer uscito prima della release del gioco si era chiaramente visto un Professore dare forma a un Patronus. Considerando tutto, è molto probabile che l’idea sia stata lasciata da parte per un futuro DLC, o almeno ci speriamo. Comunque è stata la stessa Warner Bros a confermare l’assenza dei Patronus da Hogwarts Legacy, con un Tweet di qualche giorno fa che trovate qua sotto.

Hey there! Thanks for reaching out about Hogwarts Legacy! Currently there are no announced plans to include the patronus in the game. We appreciate your interest, however. If you have anymore questions or concerns, feel free to reach out and let us know! — WB Games Support (@WBGamesSupport) February 4, 2023

… Patronum! | Hogwarts Legacy: si può sbloccare il Patronus?

Come molti sapranno, sul sito del Fan Club ufficiale di Harry è possibile farsi assegnare una Casa di appartenenza e una Bacchetta Magica, entrambi tratti che sono poi trasferibili in Hogwarts Legacy collegandosi al gioco. Sullo stesso sito è anche possibile effettuare il quiz per farsi assegnare un Patronus, ma purtroppo il tutto rimarrà ancorato a quella piattaforma. Speriamo seriamente che Warner Bros prenda in considerazione di aggiungere l’Incanto Patronum in Hogwarts Legacy in un prossimo futuro, magari anche solo come vezzo per i fan.

Che delusione…

Quindi no, ci dispiace ribadirlo, ma non è possibile sbloccare il vostro Patronus in Hogwarts Legacy. Fateci sapere se state giocando al titolo di Warner Bros e Avalanche Software qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!