CORSAIR ha oggi presentato iCUE Murals Lighting, un rivoluzionario software per la creazione di effetti di illuminazione immersivi

CORSAIR ha da sempre avuto un debole per design ed estetica, lavorando per creare sempre la migliore resa per i suoi prodotti, oggi ha presentato percorrendo il filone storico del brand, iCUE Murals Lighting, un “rivoluzionario” (a detta del brand) software per la creazione di effetti di illuminazione incredibilmente immersivi gestito direttamente tramite CORSAIR iCUE.

Questa potente funzionalità consente di usare immagini, video e persino effetti visivi a schermo per creare incredibili e fantasiosi scenari di luce. Con Murals, il vostro computer e l’intera stanza prenderanno vita grazie ad una stupefacente gestione personalizzata degli effetti RGB. Non appena potremo testarlo con mano vi diremo le nostre impressioni, ma ammettiamo che sembra essere davvero interessante.

CORSAIR presenta iCUE Murals Lighting: software per RGB unici

Vi parliamo in primis di Murals Lighting, strumento intuitivo ed interattivo che consente a ciascuno di creare tramite il software iCUE effetti di illuminazione RGB personalizzati senza precedenti. Carica qualsiasi immagine, GIF o video su Murals, quindi posiziona i tuoi dispositivi RGB in diverse zone dello schermo per creare sorprendenti effetti visivi per tutti i tuoi accessori. La piattaforma è semplice, facile da usare ed incredibilmente divertente, e consente alla tua intera postazione gaming ed alle luci ambientali circostanti di trasformarsi e prendere vita ad ogni nuovo effetto.

Murals è compatibile praticamente con qualsiasi formato file per immagini statiche o animate, così da consentirvi di scegliere tra i vostri video o le vostre immagini preferite e persino combinare l’illuminazione RGB con gli effetti in gioco in tempo reale, creando combinazioni assolutamente uniche. Con Murals potrete scatenare tutta la vostra creatività, scegliendo ed esempio di applicare un’animazione di pixel art a tutti i componenti, periferiche e luci ambientali compatibili, oppure qualsiasi altro effetto, animazione o visualizzazione audio che desideriate.

Vi permette inoltre di estendere lo spettacolo di luci RGB oltre il vostro PC, riempiendo l’ intera stanza con vivaci effetti multicolore. Grazie alla partnership con ecosistemi di illuminazione smart, come Philips Hue e Nanoleaf, è possibile controllare l’illuminazione di pannelli luminosi per pareti, lampadine smart e molti altri accessori direttamente tramite il software iCUE e, se usati in combinazione con Murals, il tuo sistema, l’illuminazione ambientale e le pareti brilleranno in un paesaggio multidimensionale di luci, colori ed effetti.

Vi lasciamo alle parole di Thi La, Presidente e COO di CORSAIR;

Siamo entusiasti di presentare iCUE Murals, un passo avanti rivoluzionario per il controllo e la personalizzazione dell’illuminazione interattiva dell’intero sistema. Il nostro team si è molto divertito con questo software, e abbiamo già avuto la possibilità di ammirare alcune incredibili configurazioni di illuminazione ambientale* create dagli utenti della nostra Community utilizzando la versione beta di Murals. Non vediamo l’ora di vedere cosa saranno in grado di fare con Murals utenti esperti e principianti, per dare vita a paesaggi luminosi assolutamente unici

