Halo Infinite: il lancio del multiplayer fissato per oggi?

Sono oramai numerosi in rete gli indizi che lascerebbero presagire un lancio anticipato del comparto multiplayer dell’atteso Halo Infinite

Manca oramai meno di un mese al lancio di Halo Infinite, ma alcuni recenti sviluppi lasciano intendere come sia Microsoft che 343 Industries stiano preparando un lancio a sorpresa per la componente multiplayer free to play del titolo, che potrebbe sbarcare molto prima del debutto ufficiale della produzione. Secondo un rumor recente, il tutto potrebbe verificarsi addirittura in data odierna, come celebrazione del doppio ventennale della serie e del marchio Xbox: sarà tutto vero?

Halo Infinite: il lancio del multiplayer previsto per oggi?

A confermare, per quanto in via non ufficiale, simili ipotesi, ci hanno pensato altri indizi comparsi in rete, come ad esempio quanto riportato dall’utente Twitter @EvilBors, che ha rinvenuto all’interno del codice sorgente della pagina ufficiale Xbox del gioco, chiare indicazioni relative ad un lancio fissato per il 15 Novembre. Altri leak riguardano un bundle early access per il gioco, che come indicato dall’account @ALumia_Italia, avrebbe portato la pagina sopra indicata a vedere modificata la data di uscita, che risulta nuovamente fissata per Dicembre.

Thanks @Eskieas for bringing this to our attention. The Pringles Halo Infinite promotion page is now confirming Halo Infinite early launch too! pic.twitter.com/bcHft6GFQw — HaloHub (@HaloHubGG) November 13, 2021

A gettare benzina sul fuoco in merito al lancio anticipato del multiplayer di Halo Infinite, ci hanno pensato anche le Pringles, che tramite una promozione legata proprio al gioco, hanno mostrato all’interno della pagina dedicata un conto alla rovescia, che indicherebbe proprio la data di oggi come termine ultimo (prima che il tutto venisse rimosso).

Ovviamente non mancano anche gli insider, come Nate the Hate, famoso per essere decisamente attendibile, il quale ha corroborato le speculazioni relative al debutto anticipato del multiplayer, anche se secondo le sue fonti la data del 15 Novembre avrebbe subito uno slittamento, nonostante il tutto sia ancora previsto per il mese in corso.

