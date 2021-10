Guida Far Cry 6: trucchi e consigli per i perfetti rivoluzionari!

Se vi state per avventurare in Far Cry 6, vi consigliamo di leggere prima questa nostra guida in cui vi elenchiamo una serie di trucchi e consigli per poter iniziare al meglio la vostra… rivoluzione!

La nuova iterazione di una delle serie di Ubisoft più famose ed amate, insieme ad Assassin’s Creed, è finalmente disponibile per l’acquisto. Far Cry 6 è arrivato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e stiamo lavorando per portarvi, nel più breve tempo possibile, una recensione quanto più organica e dettagliata. Proprio come nel caso della serie degli Assassini e dei Templari, il franchise di Far Cry ha decisamente bisogno di una bella svecchiata dalle fondamenta. Non sappiamo ancora se sarà questo il caso e se questo sesto capitolo segnerà un nuovo inizio per la serie, ma vista la natura cross-gen e quanto mostrato ne abbiamo forti dubbi. Saremo però contenti di essere smentiti!

Yara’s Island

Il gioco vi porterà a vivere un’avventura rivoluzionaria sull’isola di Yara, guidata dal despota interpretato da Giancarlo Esposito, in una lunga serie di sparatorie, fughe e fasi stealth. Proprio come ci ha insegnato Far Cry. Se vi abbiamo già introdotto al gioco in generale con un dettagliato articolo che potete trovare cliccando qui, in questa sede vogliamo invece avviarvi alle varie meccaniche di gioco. Questa guida di Far Cry 6 conterrà infatti una lunga lista di trucchi e consigli per accompagnarvi al meglio nelle diverse fasi dell’avventura, dalle prime ore di gioco a quelle più avanzate ed impegnative.

Partiamo innanzitutto con qualche consiglio generico, per poi addentrarci in risvolti più tecnici. Per prima cosa, dovreste sempre avere, nel vostro arsenale di armi, un equipaggiamento per ciascun tipo di danno disponibile del gioco. Esistono sei tipologie diverse e, avendole tutte a disposizione, non avrete alcun problema a silenziare tutti i nemici che vi si pareranno davanti, ciascuno con le sue affinità. E sempre per quel che riguarda i nemici, ricordatevi sempre di sfruttare al meglio la minimappa e la possibilità di segnalarli. Se non li avrete scovati tutti quanti, sulla minimappa vedrete un alone rosso. Cercate bene!

Silenzio! | Guida Far Cry 6: trucchi e consigli per i perfetti rivoluzionari!

I silenziatori sono comodissimi, specialmente se opterete per un approccio stealth nella liberazione dei campi, ma fate ben attenzione. Se utilizzerete un’arma silenziata troppo a lungo in un breve periodo di tempo, il silenziatore potrebbe surriscaldarsi e lasciarvi… ad alto volume! Ricordatevi anche che potrete (e anzi ve lo consigliamo!) guardarvi intorno mentre farete cose che occupano diversi istanti, come ad esempio disabilitare gli allarmi o rimettere in piedi gli alleati.

Inoltre, tenete bene a mente che gli equipaggiamenti con più stelle sono, di norma, quelli con più spazi per le mod. La maggior parte delle armi sono dotate di appositi vani per l’allocazione di accessori o modifiche, come ad esempio quella per il silenziatore o per aumentare il numero di munizioni. Le armi più potenti, invece, hanno veri e propri slot per le mod, sui quali è possibile applicare per l’appunto modifiche che migliorano il danno in particolari condizioni o simili. La regola generale è quella però: più stelle, più personalizzazione.

Un occhio alle risorse… | Guida Far Cry 6: trucchi e consigli per i perfetti rivoluzionari!

Con il termine “risorse” intendiamo qualsiasi tipo di materiale (vivo o morto per intenderci) utile la creazione e il miglioramento degli equipaggiamenti, nonché per lo scambio con altri materiali o la cucina. Esistono però risorse più rare, sicuramente più difficili da scovare, ma che hanno ovviamente un utilizzo più importante per l’economia di gioco.

Materiali come la Polvere da Sparo, che potete utilizzare per migliorare le vostre armi ad un banco di lavoro, o l’Uranio Impoverito, che potrete invece scambiare con oggetti estremamente potenti con Juan. Inoltre, ricordatevi sempre di cacciare e pescare regolarmente, fra una missione e l’altra, perché le parti di animale che recupererete potranno essere utilizzate per scambi o in cucina (a La Cantina).

… e uno alle munizioni | Guida Far Cry 6: trucchi e consigli per i perfetti rivoluzionari!

Visto che lo abbiamo nominato, Juan è uno dei personaggi che più vi aiuterà, specialmente nelle prime fasi dell’avventura, con una serie di consigli e perle di saggezza. Una delle sue preferite è: utilizza sempre lo strumento giusto al momento giusto. Un concetto che non fu mai vero, nei capitoli precedenti del franchise, come lo è in Far Cry 6, grazie al migliorato sistema di equipaggiamenti e danni. Dovrete necessariamente imparare ad utilizzare al meglio le tipologie di munizioni che Ubisoft ha messo a disposizione in questa iterazione, altrimenti alcuni nemici risulteranno praticamente invincibili.

Stesso discorso vale per i “nemici più grandi”, come i Cannoni Anti-Aerei, che saranno totalmente invulnerabili alla maggior parte dei danni, ma diventeranno docilissimi sotto le scariche di proiettili adatti. Potrete portare con voi solo tre armi primarie in Far Cry 6, ma nel caso doveste averne necessità potrete sempre mettere in pausa il gioco e accedere al menu Arsenale, che vi permetterà di cambiare arma in qualsiasi momento, anche durante uno scontro.

Adorable Amigos! | Guida Far Cry 6: trucchi e consigli per i perfetti rivoluzionari!

I vecchi sistemi di reclutamento di alleati del franchise sono stati sostituiti dagli Amigos e, permetteteci di dirlo, questa è sicuramente la novità più adorabile di Far Cry 6. Gli Amigos sono prettamente animali che dovrete cercare e reclutare per farvi aiutare nelle fasi stealth e, perché no, in quelle di combattimento. Abbiamo esplorato qualche concetto e qualche caratteristica degli Amigos in questa guida.

Per reclutarli dovrete necessariamente completare alcune missioni per conquistarne la fiducia e la lealtà. E se all’inizio potranno sembrare non particolarmente potenti o utili, potrete sbloccarne le abilità latenti utilizzandoli in combattimento e completando alcune sfide. Alcune di queste abilità sono particolarmente utili e vi consigliamo di cercare gli Amigos e potenziarli sin dalle prime fasi di gioco.

Veicoli e Viaggio Rapido | Guida Far Cry 6: trucchi e consigli per i perfetti rivoluzionari!

Il mondo di Far Cry 6 è veramente colossale, e ve ne potrete rendere conto sin dall’isola iniziale, che già di per sé è gigantesca. Se provaste a spostarvi sempre a piedi, anche con equipaggiamenti particolari che aumentano (e anche di molto) la vostra velocità, vi assicuriamo che ci mettereste comunque un’eternità a viaggiare tra due punti distanti della mappa di gioco. Il nostro consiglio primario è quello, ovviamente, di utilizzare i veicoli presenti nel gioco in smodata quantità. Dalle moto alle macchine, potrete trovare veramente di tutto sparso nella mappa di gioco, e se voleste mettere da parte un veicolo che vi piace particolarmente vi basterà portarlo in una delle stazioni presenti nel mondo di gioco.

Potrete anche richiamare la vostra vettura principale con un solo fischio nei pressi di una strada, facendola apparire come fosse magia. Sono anche presenti i classici veicoli volanti, decisamente più veloci per spostarsi, ma anche decisamente più fragili se confrontati con una Torretta o un Cannone Anti-Aereo. Infine, ovviamente, il modo più veloce per spostarsi in Far Cry 6 rimane il viaggio rapido, che potrete sbloccare praticamente sin dal primo Campo Guerrilla. E sappiate anche che quando utilizzerete il viaggio rapido si attiverà l’autosalvataggio!

Armi Uniche | Guida Far Cry 6: trucchi e consigli per i perfetti rivoluzionari!

Esiste una grandissima varietà di equipaggiamenti e armi differenti in Far Cry 6, suddivise nelle classiche categorie (Fucili, Mitragliette, Fucili da Cecchino, Archi…) e tutte recuperabili dal menu Arsenale in qualsiasi momento, come abbiamo accennato in precedenza. Esistono anche armi Uniche in ciascuna categoria, basate su una specifica controparte normale, ma con set di mod unici e inalterabili che le definiscono in modo, per l’appunto, unico.

Dall’Arsenale potete spostarvi sopra un’arma Unica per avere un’idea di cosa fare e dove andare per sbloccarla. Ricordatevi sempre però che il fatto che siano Uniche non vuol dire necessariamente che siano migliori di altre armi normali, che potrete modificare come volete. Le armi normali, infatti, possono raggiungere livelli di potenza incredibili grazie all’utilizzo di mod ed accessori, a differenza delle uniche che vi mostrano esattamente il massimo che possono darvi. Valutate bene, anche se ammettiamo che le armi Supremo e Resolver sono decisamente le più forti del gioco.

Buona Rivoluzione!

Si chiude qui questa nostra prolissa guida con tutti i trucchi e consigli su Far Cry 6 per aiutarvi a muovere i vostri passi (stealth o di distruzione) nella Rivoluzione. Vi ricordiamo che il titolo è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!