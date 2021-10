Esports Business Day: rese disponibili on demand le principali conferenze

A seguito del successo del Esports Business Day, è stato realizzato un servizio tramite il quale è possibile accedere al materiale e agli interventi che si sono tenuti durante la manifestazione

Visto il grandissimo successo di seguito e di partecipanti riscontrato dalla prima edizione del Esports Business Day, l’evento dedicato alla competizione videoludica professionale organizzato dall’Osservatorio Italiano Esports in collaborazione con Italian Exhibition Group, è stato deciso di mettere a disposizione di tutto il pubblico degli appassionati i video degli speech. Oltre 100 rappresentati e professionisti del settore si sono infatti ritrovati presso la Fiera di Rimini per il primo evento B2B in Italia dedicato agli Esports, che ha fatto registrare il completo sold out.

Esports Business Day: come si accede al servizio on demand

Anche chi non ha potuto essere presente al Esports Business Day avrà modo di accedere ai contenuti della manifestazione che ha visto aziende, team, studi legali e realtà inerenti all’industria del gaming confrontarsi e incontrarsi. L’OIES ha infatti previsto una speciale sezione on demand nel suo Virtual Hub, nella quale visionare gli highlights degli interventi formativi. Per gli interessati sarà sufficiente scrivere una mail a oiesports@sportdigitalhouse.it in modo da ricevere gli accessi all’Hub.

L’evento avvenuto all’interno della Fiera di Rimini, come si è detto, è il primo tra quelli italiani dedicati al mondo del esport a proporre un approccio business-to-business e a proporsi di mettere in dialogo le realtà professionali che lavorano in questo settore. Per quanto riguarda invece le manifestazioni rivolte al pubblico, possiamo segnalare il Round One Warming Up, che si propone di divulgare la cultura dello sport virtuale. Negli ultimi anni, l’esport in Italia ha cominciato ad assumere una forma più professionale e, come attestano anche i recenti piazzamenti ottenuti da alcune squadre nostrane, a diventare più competitivo a livello internazionale.

