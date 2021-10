Saludos, amigos: ecco come fermare lo zoo ambulante di Far Cry 6 nei momenti di gameplay in cui vogliamo riprenderci la nostra intimità

Un cane ci segue perché segue il suo istinto, ma gli Amigos di Far Cry 6 non vogliono proprio saperne di fermare i loro: potreste voler sapere come spiegare l’antifona. Questi animali da compagnia (che variano dal cane domestico all’alligatore… non proprio domestico, diciamo) si distinguono nei modi più disparati, ma talvolta la loro fedeltà lascia i giocatori disperati. Ebbene, in questa nostra guida siamo qui per spiegarvi come controllarli, cambiarli o anche mandarli al diavolo. Non necessariamente in quest’ordine, si intende. Non sarà una spiegazione lunga, ma se volete rovesciare il governo di Cub… eh, Yara in compagnia delle bestiole, ecco cosa dovete sapere.

“Di-o-gi, vai a casa!”

Diversi capitoli prima di Far Cry 6 hanno un comando pratico per fermare l’equivalente degli Amigos, ma in questo episodio della saga potreste non sapere come fare. Semplicemente, mentre il sistema di congedo dei giochi precedenti era accessibile rapidamente, stavolta non è così. Se volete intimare a Chorizo fare dietrofront con le sue adorabili zampette, dovrete prima interrompere l’azione con il menù di pausa. A questo punto, fate ricorso ai tasti dorsali per raggiungere la sezione dei nostri amici a quattro zampe (due, nel caso di Chicharròn e Chorizo). Ad attendervi, troverete una lista.

Chi è che ci segue? – Far Cry 6: come fermare gli Amigos

In questo elenco risiedono gli Amigos bloccati e quelli invece sbloccati. Se uno di essi vi sta seguendo, sulla loro immagine troverete un segnalino blu. Muovere il cursore sull’immagine in questione farà comparire l’opzione che state cercando: quella per congedarvi dal vostro animale guida. Per portare a termine l’ordine, dovrete tenere premuto il pulsante frontale in basso, che si tratti della X (pardon, croce) su PlayStation o della A su Xbox. In pratica, è l’equivalente di tutte le volte che abbiamo dovuto rimandare a casa il cane che ci seguiva fino allo scuolabus…

Si possono anche controllare – Far Cry 6: come fermare gli Amigos

Gli Amigos vantano anche delle opzioni di controllo: potreste voler sapere come fermare questi ostinati scavezzacollo, ma gli animaletti di Far Cry 6 sono più svegli di quanto si potrebbe sospettare di primo acchito. La chiave risiede in una pulsantiera del controller ormai sempre più spesso relegata all’infima navigazione dei menù: stiamo alludendo, se non fosse chiaro, alla croce direzionale. Anche qui dovrete tener premuto uno dei quattro pulsanti, e in questo caso si tratta di quello di destra. Il controllo, però, non si spinge oltre alla semplice possibilità di chiamarli a sé.

Non che questo sia un male; siamo contenti di poter cambiare idea dopo averli cacciati via. Ad ogni modo, saprete di averli chiamati a voi perché… beh, arriveranno. Inoltre, giusto per rendere le cose più adorabili (sì, vale anche per quella trappola rettiliana di Guapo), i cuccioli saranno in buona compagnia: accanto a loro vedrete l’icona blu a forma di zampa. Insomma, spedendone uno a casa e chiamandone un altro dovrebbe essere possibile alternarli manualmente. C’è un modo più rapido ed immediato per farlo?

La risposta è…

… no, non si può. Va fatto tutto passo dopo passo: il menù è lo stesso, e una volta inserito il comando per congedare uno degli Amigos è possibile selezionarne un altro. Il tutto, naturalmente, richiede la pressione prolungata del pulsante. Gli Amigos sono tanti, molti dei quali non si sono visti nel materiale promozionale. Sbloccare questi ultimi richiede di incontrarli e, solitamente, di svolgere una breve quest per poterli assoldare.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.