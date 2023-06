Final Fantasy 16: ecco qual è il livello massimo

“Vado al massimo, vado a gonfie vele”: ecco il livello di esperienza impossibile da superare nell’ultimo arrivato, Final Fantasy 16

L’ultimo capitolo nel longevo franchise, Final Fantasy 16, prende una direzione tutta nuova, ma a discapito di un maggiore focus sull’azione gli elementi da gioco di ruolo sono ancora integri: una delle maggiori preoccupazioni dei giocatori è il cap, ovvero il livello massimo. Di norma, in un gioco di ruolo è il 100, ma spesso e volentieri si possono raggiungere cifre sia maggiori che minori. Per questo motivo, vorrete sapere quanto grinding ci sia da fare nell’avventura di Clive. Vediamo dunque di rispondere a una delle domande più impellenti. Quand’è che potrete fermare il vostro duro allenamento, dunque?

Una L per non prendersi più la L | Final Fantasy 16: qual è il livello massimo

Se avete un po’ di familiarità con il trash talking avrete compreso la seconda lettera del nostro titolo qui sopra, ma se conoscete i numeri romani saprete in che consiste il livello massimo raggiungibile in Final Fantasy 16. Esatto: Clive sarà al massimo della forma al livello 50. Beh… più o meno. Qual è l’inghippo, dunque? Una volta lasciati alle spalle i titoli di coda, questo massimale sarà esteso a 100, ma solo nel New Game Plus. Ciò significa dover ricominciare da zero, in un mondo di gioco in cui il posizionamento dei nemici sarà diverso (e lo stesso vale per la loro varietà). Tranquilli: oltre al centinaio, nel New Game Plus troverete altri incentivi. Come una certa arma molto elaborata…

Level up | Final Fantasy 16: qual è il livello massimo

Naturalmente, vorrete anche incrementare il vostro livello. Ci sono svariati modi per raggranellare punti esperienza alla svelta. I giocatori possono fare ricorso alle quest principali per fare il grosso del lavoro, com’è giusto che sia. Per questo motivo, però, vi conviene anche tenere un occhio sulle quest secondarie. In alternativa, c’è pur sempre il vecchio metodo: macellare quanti più nemici. (Di sicuro c’è un Trofeo per chi elimina tanti avversari.) E non dimentichiamo che le opportunità di fare esperienza si possono trovare anche nelle attività secondarie. Insomma, giocate ed esplorate, per andare sul sicuro.

“Sì, un albero / di trenta piani” | Final Fantasy 16: qual è il livello massimo

I fan della saga più smaliziati (e, in generale, i veterani dei giochi di ruolo) sanno bene che non si campa solo dei bonus all’attacco e alla difesa una volta raggiunto il livello successivo. No, ci sono anche le abilità da tenere in considerazione. Otterrete i relativi punti per corroborare le statistiche e le abilità di Clive ad ogni aumento di livello. Ed è qui che subentra il sistema di combo, nonché dove il gioco apre davvero le ali in fatto di personalizzazione della build. Per giostrarvi al meglio le vostre opzioni strategiche prima ancora di arrivare sul campo di battaglia, vi conviene sfruttare l’albero delle abilità.

Intanto che s’aspetta

Non avevamo molto da spiegare per un aspetto tanto basilare come il livello massimo, ma oltre ai modi per raggiungerlo vorrete sapere un’altra cosa di Final Fantasy 16. Siete curiosi di avere un nostro parere, giusto? Sarete felici di sapere che stiamo lavorando alla recensione! Trattandosi di un’esclusiva PS5, però, i più indecisi tra voi saranno ansiosi di avere un’opinione tra le mani nell’immediato. Se non sapete ancora quanto il gioco si possa rivelare una killer app (e giustificare così l’acquisto dell’hardware), non temete: a questo serve l’anteprima che abbiamo steso tempo fa!

