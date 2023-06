Scuderia AlphaTauri e Catawiki una partnership vincente

Scuderia AlphaTauri e Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, sono lieti di annunciare una partnership unica per offrire a tutti gli appassionati l’opportunità di possedere un pezzo di storia della Formula 1

Durante l’arco dell’anno si terrà una serie di cinque aste online, accessibili a tutti, con oltre 300 oggetti da collezione accuratamente selezionati dagli esperti di motorsport di Catawiki. Tali oggetti provengono dalle stagioni passate e presenti della squadra di F1, oltre a quelli dell’era della Scuderia Toro Rosso e della Scuderia AlphaTauri.

Gli oggetti all’asta comprenderanno una varietà di parti di auto – dadi delle ruote, alette, parafanghi anteriori e posteriori – kit da corsa dei piloti, caschi e tute da pit crew, oltre a mock-up e auto da corsa vere e proprie, che hanno preso parte al Campionato mondiale di Formula 1.

Attraverso queste aste, Scuderia AlphaTauri e Catawiki intendono portare il fascino esclusivo della Formula 1 a tutti i suoi fan. La Scuderia AlphaTauri è stata per lungo tempo il campo di addestramento di alcuni dei più celebri piloti di F1, rappresentando così una porta d’accesso a tale mondo. Con oltre 75.000 oggetti all’asta ogni settimana e milioni di acquirenti da tutto il mondo, Catawiki è il partner ideale per trovare nuovi fortunati proprietari di questi incredibili oggetti.

La rapida crescita e la popolarità della Formula 1 vanno di pari passo con la crescita del mercato degli oggetti da collezione. La domanda di memorabilia sportivi è più che raddoppiata globalmente su Catawiki dal 2019.

Per quanto riguarda i memorabilia di sport motoristici, i venditori italiani ne hanno venduti oltre 16 volte in più rispetto a 4 anni fa, grazie allo spettacolo portato dalla F1 nelle case di un numero sempre maggiore di persone.

La STR11 è il pezzo forte della prima asta online; la stessa vettura che ha corso nella stagione 2016, quando la Scuderia Toro Rosso ha ottenuto 63 punti grazie ai successi dei suoi piloti Max Verstappen, Carlos Sainz e Daniil Kvyat. Il toro dipinto da Jos Pirkner sul cofano motore è stato il primo del suo genere visto su una qualsiasi livrea di F1, che ha conferito alla vettura un aspetto artistico e dinamico.

La grande asta e il connubio fra Catawiki e AlphaTaauri

Anche i fan dei due piloti attuali della Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, e di ex piloti come Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz, potranno essere entusiasti. I loro kit da pilota, autografati e non, sono in vendita, insieme all’equipaggiamento indossato da Verstappen nel 2016.

La prima asta online è ora aperta alle offerte su Catawiki. Le prossime aste si terranno ad agosto, settembre, novembre e dicembre di quest’anno e i fan possono aspettarsi sia aste online che eventi fisici. Il logo di Catawiki sarà visibile sull’Halo esterno delle AT04 di Yuki e Nyck per i Gran Premi d’Austria e d’Olanda.

Genevieve Tearle, Vice President Collectables di Catawiki, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di collaborare con la Scuderia AlphaTauri e di contribuire ad aprire i loro archivi ai fan della F1 e ai collezionisti per possedere un autentico pezzo di storia delle corse. Dal loro ruolo nello sviluppo di piloti di livello mondiale all’attuale squadra di talenti formata da Yuki e Nyck, la collezione che offriremo è un pezzo davvero notevole di storia del motorsport Sono lieto di poter far avvicinare i collezionisti di F1 alla ricca storia della nostra squadra, dando loro l’opportunità di possederne un pezzo”, ha commentato Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri. “Mi piace pensare che ci sarà un pezzo di Toro Rosso o di Scuderia AlphaTauri in mostra nei salotti dei nostri fan, fino a quando una delle nostre auto da corsa non sarà parcheggiata nel loro garage. Con Catawiki abbiamo trovato il miglior partner per rendere tutto questo possibile

I primi 70 pezzi sono già all’asta e gli appassionati potranno fare offerte fino al 12 luglio 2023. Parte del ricavato della prima asta sarà devoluto all’operazione di soccorso gestita dal Comune di Faenza per sostenere le persone colpite dall’alluvione del maggio di quest’anno. Parte del ricavato delle aste successive sarà devoluto alla fondazione no-profit Wings for Life, dedicata alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale.

Cos’e Catawiki e come funziona?

Catawiki è il principale marketplace di aste online per comprare e vendere oggetti speciali. Più di 75.000 oggetti sono offerti in asta ogni settimana – ognuno esaminato e selezionato da centinaia di esperti interni in arte, design, gioielleria, moda, auto classiche, collezionismo e molto altro. Scopri oggetti speciali per ogni passione su catawiki.com o scarica l’app.

Probabilmente la grande forza di Catawiki è proprio derivante dalle sue storie. In questo evento siamo riusciti a godere di un esperienza unica, abbiamo visitato la fabbrica di AlphaTauri, aperta per la prima volta nella storia alla stampa, ma non solo.

Durante queste due giornate pregne di eventi ma anche di momenti conviviali e di condivisione ci siamo fatti un’idea chiara dell’azienda ma sopratutto di chi la rende unica.

Catawiki nasconde una serie di storie che scavando leggermente vengono a galla. Gli esperti pronti a consigliare e a valutare (e certificare) gli oggetti in vendita tramite le aste spesso hanno un passato e un presente da collezionisti e appassionati.

Alcuni venditori hanno fatto della loro semplice passione una professione proficua tanto inaspettata da superare ogni più rosea aspettativa.

In poche parole a nostro avviso la forza di questa società risiede proprio nella sua unicità in grado di raccontare storie vere e rimanere professionale senza dimenticare il lato umano.

E voi cosa ne pensate di Catawiki e di AlphaTauri, fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia sul mondo del tech, dell’intrattenimento e dei motori.