Serate autunnali all’insegna del relax e della musica in compagnia dei dispositivi Teufel

Le vostre serate autunnali trascorreranno all’insegna del relax e della musica in compagnia dei favolosi dispositivi audio di Teufel

Teufel è il più grande venditore diretto di prodotti audio in Europa. L’ampia gamma di dispositivi comprende sistemi home theater, soluzioni audio TV, sistemi multimediali, Hi-Fi classico, cuffie, Bluetooth e altoparlanti multi-room con tecnologia di trasmissione interna Raumfeld.

Con l’arrivo dell’autunno e il progressivo accorciarsi delle giornate, cresce il desiderio di trascorrere piacevoli serate in casa con amici, magari con una cena casalinga. Ognuno può scegliere se dedicarsi alla cucina, rilassarsi sul divano o godersi alcuni giochi da tavolo. Indipendentemente dall’attività scelta, un elemento fondamentale per creare l’atmosfera perfetta è la musica di sottofondo. Che provenga da una radio, una soundbar o un sistema stereo, Teufel offre una gamma di dispositivi audio di alta qualità per garantire un relax completo.

Dettagli sui nuovi dispostivi audio di Teufel

Teufel offre una varietà di dispositivi audio di altissima qualità per garantire un relax davvero impeccabile. Tra questi troviamo:

CINEBAR LUX Surround Ambition “5.1-Set”: questo set offre un’esperienza cinematografica direttamente a casa tua, grazie alla Cinebar LUX con subwoofer e diffusori che creano un audio surround unico. Con 12 driver ad alte prestazioni e 9 amplificatori di potenza, questa soundbar funge quasi da sistema home cinema completo; offrendo una riproduzione straordinaria anche dell’audio ad alta risoluzione. Il prezzo è di € 1449,99, ma è attualmente in offerta a € 1399,99 ed è disponibile nei colori nero e bianco.

CINEBAR ONE+: questa soundbar compatta offre un audio eccezionale fin dal primo utilizzo. Grazie alla tecnologia Dynamore Ultra, è possibile sperimentare un suono surround virtuale su TV, PC o notebook. Con la sua tecnologia DSP intelligente, offre bassi puliti e precisi, ideali per ambienti di ascolto di piccole e medie dimensioni. Si accende e si spegne automaticamente. Il prezzo è di € 399,99, ma è attualmente in offerta a € 349,99 ed è disponibile nei colori nero e bianco.

Diffusori e radio Teufel

ULTIMA 40: questa coppia di diffusori Hi-Fi da pavimento rappresenta una leggenda intramontabile nella linea più celebre di Teufel. Offre prestazioni acustiche eccezionali per la musica, i film e i videogiochi grazie al sistema a 3 vie con due woofer ad alta potenza; per livelli elevati e privi di distorsioni. ULTIMA 40 è compatibile con qualsiasi amplificatore stereo o ricevitore AV ed è disponibile anche come set surround. Il prezzo è di € 499,99, ma è attualmente in offerta a € 449,99 ed è disponibile nei colori nero e bianco.

RADIO 3SIXTY: questa smart radio compatta e potente combina tecnologia all’avanguardia con un design vintage ed essenziale. Offre una vasta gamma di connessioni, tra cui accesso a oltre 1000 stazioni radio con DAB+, Internet Radio e FM; ed ancora Bluetooth, ingresso stereo analogico AUX e USB playback con funzione di ricarica. Può riprodurre musica da qualsiasi sorgente e memorizzare fino a 60 canali streaming preferiti. Inoltre, offre una qualità audio eccezionale grazie al subwoofer down-fire da 90 m e alla tecnologia Teufel Dynamore, che crea un’ampia spazialità sonora. Il prezzo è di € 349,99, ma è attualmente in offerta a € 279,99 ed è disponibile nei colori Night Black e Sand White.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti audio di Teufel ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.itper altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).