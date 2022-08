Diabolik – Ginko all’attacco! Arriva il teaser trailer

In attesa del suo rilascio al cinema, ecco le prime immagini accompagnate dal teaser trailer del film Diabolik – Ginko all’attacco!, secondo capitolo targato Manetti Bros. dedicato all’affascinante personaggio dei fumetti ideato dalle sorelle Giussani

Diabolik – Ginko all’attacco! Il teaser trailer

Arriverà al cinema il 17 novembre con 01 Distribution Diabolik – Ginko all’attacco!, secondo capitolo della prevista trilogia dei Manetti Bros. dedicata al celebre personaggio dei fumetti delle sorelle Giussani. Con l’occasione è arrivato il primo suggestivo teaser trailer del film, la cui novità principale sta nel cambio del protagonista: sotto la maschera stavolta c’è Giacomo Giannotti.

Diabolik, il cast del secondo capitolo targato Manetti Bros.

Con un cast di tutto rispetto, inizia la trepidante attesa alla visione del secondo film che vede come protagonista Diabolik, impersonato questa volta da Giacomo Giannotti al posto di Luca Marinelli. Al fianco del celebre ladro ci sono di nuovo Miriam Leone nei panni dell’amata Eva Kant e Valerio Mastrandrea in quelli di Ginko, ispettore e spina nel fianco del protagonista. Il cast è impreziosito da Monica Bellucci nel ruolo di Altea, fidanzata di Ginko fuori dal comune e dal grande carisma. Il secondo capitolo di Diabolik, così come il primo, è un soggetto dei Manetti Bros. E Mario Gomboli. Anche nella sceneggiatura troviamo i Manetti Bros. In collaborazione con Michelangelo La Neve.

Diabolik – Ginko all’attacco! è una produzione Mompracem insieme a Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin. Fondamentale il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission, distribuito da 01 Distribution.

I Manetti Bros., la scelta di cambiare il protagonista Luca Marinelli

La scelta di sostituire Luca Marinelli con l’italo-canadese Giacomo Giannotti per i prossimi due film della trilogia, è stata ampiamente spiegata da Antonio e Marco Manetti, noti come i Manetti Bros., durante il Salone del Libro di Torino. Durante la manifestazione, i fratelli hanno parlato ampiamente della loro trilogia dedicata a Diabolik e della scelta di sostituire il protagonista. Il motivo principale è la conflittualità di date che ha visto Luca Marinelli impegnato sul set di Le otto Montagne, presentato al Festival di Cannes, nello stesso tempo in cui si stavano girando i due sequel (l’ultimo dei quali girato in Calabria, tra Palmi e Praia a Mare). Nessun motivo legato all’insoddisfazione interpretativa di Marinelli, come si poteva pensare. I Manetti Bros. Hanno dichiarato di essere rimasti colpiti “dallo sguardo e dall’aspetto fisico di Giacomo Gianniotti. Trovavamo che fosse molto Diabolik”.

Chi è Giacomo Gianniotti

Giacomo Giannotti, come ci suggerisce il nome, è un attore italiano con cittadinanza canadese, nato a Roma e pendolare tra la città eterna e Toronto, dove si è trasferito giovanissimo con la famiglia. Senza troppi preamboli sulla sua carriera e studi di recitazione, è conosciuto al grande pubblico soprattutto di Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy, nell’undicesima e dodicesima stagione della longeva serie. Molto interessante è la descrizione dei Manetti Bros., che raccontano come l’attore non si separava mai dal coltello di Diabolik per immedesimarsi nel lato oscuro del ladro delle sorelle Giussani.

Le parole dei Manetti Bros. su Diabolik – Ginko sotto attacco!

I due fratelli romani sono da sempre appassionati del fumetto e sono riusciti finalmente a portarlo al cinema, dopo la vittoria del David di Donatello Ammore e malavita nel 2018. Il modus operandi dei Manetti in merito a Diabolik ha richiesto anche uno stile diverso rispetto a quello utilizzato solitamente:

Di solito facciamo un cinema meno estetizzante, più “guerriglia”, invece stavolta la cosa che ci ha divertiti è stato proprio ricreare gli ambienti e lo stile vintage del fumetto, oggetto per oggetto, insieme alla nostra scenografa Noemi Marchica. Oltre alla vittoria di Manuel Agnelli per la Miglior Canzone con La profondità degli abissi, ci hanno fatto molto piacere anche le altre 10 candidature al David di Donatello per gli aspetti più estetici, come la scenografia, i costumi e il trucco: dimostrano che il nostro lavoro è arrivato. E la nomination al David Giovani prova che le giovani generazioni non amano il cinema di una volta solo perché non lo vedono. Se glielo facciamo vedere, piacerà.

