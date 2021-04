Pure Power 11 FM: be quiet! presenta il nuovo alimentatore Full Modular

be quiet! azienda leader nel mercato di alimentatori per PC presenta tre nuovi alimentatori full modular: Pure Power 11 FM. Scopriamoli

Notizia fresca di giornata, quella che trapela da be quiet! azienda leader nel mercato di alimentatori dal lontano 2007. Sono stati infatti presentati tre nuovi alimentatori Pure Power 11 FM disponibili nei tagli da 550, 650 e 750 watt desinati ad utenti tradizionali che hanno amato e continuano a ricercare versatilità dei cavi modulari ed efficienza 80 Plus Gold fino al 93.9%. Finalmente spazio anche ai fan di built dal corpo contenuto, in due modelli: SFX Power 3 e TFX Power 3.

Pure Power 11 FM: più da vicino

La peculiarità fondamentale dei Full Modular è il fatto che vengono installati esclusivamente i cavi che servono ad uno scopo, con conseguente flusso d’aria più regolare e libero, temperature più basse e non solo. Infatti anche la manegevolezza all’interno del case migliora drasticamente. Il nuovo prodotto è dotato di cavi piatti e neri per tutti i collegamenti comuni mentre di un cavo di alimentazione ATX 20 + 4 pin con una guaina nera.

Adatto ovviamente ad ogni configurazione, anche quelle con schede video particolarmente performanti. Nonostante le dimensioni non particolarmente grandi, SFX Power 3 e TFX Power 3 offrono abbastanza porte per alimentare senza problemi un normale e moderno sistema mini-ITX. La serie SFX Power 3 è disponibile da 300 W e 450 W con un’efficienza 80 Plus Bronze. TFX Power 3 Gold con efficienza fino al 91,7%.

Pure Power 11 FM SFX e TFX saranno disponibili a partire dal 23 Aprile ad un prezzo che varia dai 57,90€ (dell’economico TFX Power 3 Bronze 300W e del SFX Power 3 300W) fino al più costoso e performante Pure Power 11 FM da 750 W al prezzo di 114,90€. Voi cosa ne pensate di questi nuovi prodotti be quiet! ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.