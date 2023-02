HP: ecco i nuovi PC Fortis adatti per le aziende e l’istruzione

L‘azienda HP presenta i suoi nuovi PC Fortis. Questi dispositivi di HP alimentano le aziende e l’istruzione in un mondo digitale

Nell’attuale mondo digitale, le persone imparano, lavorano e creano ovunque. L’uso della tecnologia in modi e luoghi nuovi per le attività digitali ha fatto crescere la domanda, in ambito aziendale e istruzione di dispositivi più duraturi. Dispositivi che favoriscano una maggiore collaborazione e un migliore apprendimento basato sulle attività. HP continua a soddisfare questa esigenza e ad alzare il livello di qualità con la sua gamma HP Fortis, che consente di lavorare praticamente ovunque e permette di adottare nuove modalità di lavoro.

Dettagli sui nuovi PC Fortis di HP

HP ha presentato la nuova generazione della linea HP Fortis, progettata per il lavoro e l’apprendimento. parliamo del notebook HP Pro x360 Fortis da 11 pollici G11 e il Chromebook HP Fortis x360 da 11 pollici G3 J. Il notebook HP Pro x360 Fortis da 11 pollici G11 include le CPU Intel Processor N100 e N200 e il modulo Intel WLAN. Wi-Fi 6E WLAN che supporta MU-MIMO. Il Chromebook HP Fortis x360 da 11 pollici G3 J è dotato di processore Intel Processor N4500, N5100 e N6000 CPU e Intel Wi-Fi 6 WLAN con MU-MIMO. Entrambi i dispositivi sono sottoposti a svariati test, come i test di resistenza alle cadute e resistenza alla polvere. Inoltre sono dotati di una tastiera a gonnellino ancorata che resiste a cadute di liquidi fino a 350 ml (11,8 oz), con finiture in gomma co-stampata, per una maggiore sicurezza.

Specifiche tecniche del Pro x360 Fortis da 11 pollici G11

Il Notebook PC HP Pro x360 Fortis da 11 pollici G11 è stato progettato per lavoratori e studenti in ambienti misti che richiedono durata, flessibilità e strumenti per una collaborazione produttiva! L’apprendimento pratico è incoraggiato dalla cerniera a 360 gradi, dal touchscreen interattivo e dalla penna ricaricabile HP Slim opzionale. HP Slim Rechargeable Pen, che consentono agli utenti di essere produttivi e creativi, dal prendere appunti e disegnare all’editing. Un design resistente assorbe gli urti accidentali grazie a un rivestimento in gomma co-stampato e ben aderente e supera il grado di protezione IP5X contro la polvere. Il modulo Intel Wi-Fi 6E WLAN 2 supporta MU-MIMO e HP Extended Range Wireless LAN per rimanere connessi anche in ambienti wireless affollati.

Specifiche tecniche del Chromebook HP Fortis x360 da 11 pollici G3 J

Il Chromebook HP Fortis x360 da 11 pollici G3 J aiuta i lavoratori e gli studenti a imparare, creare e collaborare in modo interattivo e personalizzato. La cerniera a 360 gradi consente agli utenti di passare da un progetto all’altro con facilità in modalità laptop, tablet, tenda o in piedi. Una seconda fotocamera opzionale da 5MP con messa a fuoco automatica in modalità tablet consente di migliorare la collaborazione rispetto alla precedente generazione. Il modulo Intel Wi-Fi 6 WLAN supporta MU-MIMO e HP Extended Range Wireless LAN per una connettività wireless avanzata.

Prezzi e disponibilità dei nuovi PC HP Fortis

La disponibilità del Notebook PC HP Pro x360 Fortis da 11 pollici G11 è prevista per Febbraio 2023 al prezzo di 479,00 dollari USA. La disponibilità del Chromebook HP Fortis x360 G3 J da 11 pollici è prevista per Febbraio 2023 a un prezzo di 339,00 dollari USA.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi PC HP Fortis ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).