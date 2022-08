Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake, ecco il primo gameplay trailer!

Nel corso dello showcase di THQ è stato mostrato il primo gameplay trailer di SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, il sequel spirituale di Battle for Bikini Bottom: Rehydrated

Uscito originariamente nell’epoca PlayStation 2, SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom è un platform dedicato alla spugna più famosa del west che, nell’ormai lontano 2020, è stato sottoposto ad operazione di Remake con la versione Rehydrated, arrivata poi anche su mobile. Dal recente showcase di THQ Nordic, palco su cui è stato presentato anche un nuovo trailer di Destroy all Humans 2 Reprobed e un remake di Alone in the Dark, è arrivato anche il primo gameplay trailer del suo sequel spirituale. SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake è, come il suo predecessore, un platform 3D previsto per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch, ma ancora non si ha una data d’uscita.

Stilisticamente parlando, così come potete vedere dal trailer che vi lasciamo qua sotto, The Cosmic Shake è davvero accurato, riprendendo i colori vivaci e limpidi dell’iconica serie animata che tanto ci ha fatto amare Spongebob e i suoi amici. Stando ad un post sul PlayStation Blog, a differenza di Battle for Bikini Bottom, The Cosmic Shake avrà solo Spongebob come protagonista giocabile, ma gli sviluppatori hanno aggiunto diverse abilità e novità per renderlo ancora più interessante. Vi lasciamo al trailer.

Nel trailer mostrato allo showcase di THQ, SpongeBob e una strana versione di piccolo Patrick svolazzante viaggiano attraverso mondi differenti in tempi altrettanto differenti. Entrambi vestiranno abiti adatti al mondo loro circostante e, in maniera piuttosto simile e velatamente inneggiante a Breath of the Wild, a SpongeBob sembrano essere anche nate le ali con un paraglider a forma di pizza. Si prospettano grandi cose.

Avete visto il primo gameplay trailer di SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake presentato sul palco dello showcase di THQ Nordic? Che cosa ne pensate?