MultiVersus: arrivano LeBron James, Rick e Morty

Saranno tre i personaggi annunciati dalla Warner Bros. che si uniranno al roster di MultiVersus: parliamo della leggenda NBA LeBron James (da ricordare la sua partecipazione nel film Space Jam: New Legends), e del famosissimo duo della serie animata Rick e Morty

Siamo tutti in attesa del 26 luglio quando MultiVersus sarà accessibile a tutti, nel frattempo ci accontentiamo della fase beta in accesso anticipato e di molte succulente news che si susseguono giorno dopo giorno. La news del giorno è l’arrivo di altri personaggi giocabili nel MultiVersus: parliamo del cestista dei Lakers LeBron James.

MultiVersus con LeBron James: un primo sguardo al trailer

In concomitanza con la notizia dell’inserimento di LeBron James nel roster del gameplay, è stato pubblicato un nuovo trailer che ci permette di osservare il cestista dei Lakers con la maglia della Tune Squad, da Space Jam New Legacy. In MultiVersus, LeBron (disponibile dal 26 luglio), si adatta a qualsiasi stile di gioco con incredibili mosse di basket, dalle schiacciate agli alley-oop, passando per gli assist, i rimbalzi e molto altro. Ecco LeBron in azione, con la voce di John Eric Bentley (Barret in Final Fantasy VII Remake):

Le abilità di Rick Sanchez e Morty Smith

Rick Sanchez è il geniale scienziato, Morty Smith il nipote teenager e compagno di avventure. Questo duo porterà nuove abilità in MultiVersus: le abilità di Rick saranno soprattutto l’uso della spara-porte in combinato ad altri trucchi, come l’evocazione di Mr. Miguardi; Morty invece, avrà una fusione di abilità basate sui lanci (di granate) e contrattacchi. Morty e Rick faranno parte della Stagione 1 a partire dal 9 agosto.

What do Lebron and Rick & Morty have in common? They're both joining #MultiVersus! Lebron swings in July 26th, and Rick & Morty arrive in Season 1. #SDCC pic.twitter.com/XHYAWPijhy — MultiVersus (@multiversus) July 22, 2022

MultiVersus: tutte le informazioni

Cos’è MultiVersus? Possiamo descriverlo come un innovativo picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games, nel quale sfidarsi in match 2 vs. 2 a squadre utilizzando personaggi famosissimi, eccone qualcuno: Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe), il gigante di ferro (Il gigante di ferro); LeBron James (Space Jam: New Legends); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty); una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog e molti altri in arrivo.

Harley Shaggy Showdown – say that 5 times fast! pic.twitter.com/YtnnuI9fjo — MultiVersus (@multiversus) July 22, 2022

Dal 26 luglio MultiVersus sarà disponibile per le console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e per PC. L’accesso anticipato alla open beta è già disponibile da qualche giorno, ma solo per i giocatori che hanno partecipato alla closed alpha di MultiVersus, oltre che per chi riceve un codice tramite i drop su Twitch.

