MultiVersus: un nuovo trailer per l’inizio dell’Open Beta!

Tramite comunicato stampa, Warner Bros ha indicato la data d’inizio dell’Open Beta di MultiVersus con un nuovo gameplay trailer in cui è stato finalmente presentato il gigante di ferro: scopriamo insieme tutti i dettagli

La nostra speranza più grande, così come già scritto nella corposa anteprima, basata sull’alpha chiusa a cui abbiamo partecipato, che vi abbiamo portato qualche tempo fa e che potete trovare cliccando qui, è che MultiVersus si riveli essere molto più di un semplice clone di Smash Bros con i personaggi Warner Bros. Le potenzialità, lo ammettiamo, ci sono tutte, nonostante le nostre riserve iniziali. E anche la stessa azienda sembra puntare molto sul titolo. Warner Bros Games ha infatti annunciato, tramite comunicato stampa, che l’Open Beta di MultiVersus sarà disponibile dal prossimo 26 luglio su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC, con supporto per il cross-play e rollback netcod su server dedicati per garantire una solida competizione online. Inoltre, l’azienda si è anche sbilanciata ad affermare che sarà previsto un periodo di Early Access, che avrà inizio il 19 luglio, e sarà un’opportunità per scoprire l’open beta di MultiVersus in anteprima. L’early access sarà disponibile per chiunque abbia partecipato alla closed alpha di MultiVersus, oltre che per chi abbia ottenuto un codice tramite i drop su Twitch.

Al contempo è stato anche svelato un nuovo trailer di gameplay del gioco, che include anche un primo sguardo ad uno dei nuovi personaggi già previsti: il gigante di ferro. Giocabile a partire dal 19 luglio, il gigante di ferro andrà a far compagnia ad altri 15 personaggi inclusi nel gioco, assieme a Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Queen (DC), Shaggy e Velma (Scooby-Doo), Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom & Jerry, Jake il Cane e Finn l’Umano (Adventure Time), Steven Universe e Garnet (Steven Universe) e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog. Vi lasciamo il gameplay trailer proprio qua sotto.

Un nuovo trailer per l’Open Beta di MultiVersus: ecco il Gigante di Ferro!

Early access ed open beta includeranno otto diversi tipi di mappa, tra cui la Batcaverna (DC), la casa sull’albero (Adventure Time) e la casa infestata di Scooby (Scooby-Doo), nonché tanti modi diversi di godersi il gioco, come la modalità cooperativa a squadre 2v2, gli scontri 1v1, quelli tutti contro tutti per 4 giocatori, quelli in cooperativa contro l’IA, le lobby online personalizzate, il Laboratorio (modalità allenamento), i tutorial e l’aggiunta di partite locali con supporto fino a quattro giocatori. Insomma: avremo di che divertirci!

Avete visto il gameplay trailer rilasciato da Warner Bros in occasione dell’Open Beta di MultiVersus? Fateci sapere che cosa ne pensate del picchiaduro qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!