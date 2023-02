Anteprima Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: le nostre prime impressioni in rosa

Una demo lussuosa: abbiamo provato in anteprima un piccolo assaggio del buffet di Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, e ne vogliamo ancora!

L’appetito non ci mancava già all’annuncio di Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, ma giocare alla demo protagonista dell’ultimo shadow drop ha permesso al brontolio del nostro stomaco di accompagnare la stesura di tutta questa anteprima. Partiamo dal presupposto che Kirby’s Adventure Wii, oltre a marcare il debutto della cosiddetta “era moderna” della pallina rosa, è anche una delle sue avventure migliori. Riproporla in versione riveduta e corretta sulla piattaforma ammiraglia della Grande N, poi, le permette di splendere ulteriormente. E se il radioso futuro punta verso le vette toccate da La Terra Perduta, una festa d’addio allo scorrimento laterale non si nega mai.

La demo contiene un totale di tre livelli, ovvero due più il boss, nonché una versione più difficile di quest’ultimo sbloccabile a demo conclusa e due minigiochi. Passeremo in rassegna il tutto con calma nell’articolo, ma possiamo già confermarvi che visivamente il risultato (semi-)finale è davvero incantevole. La scelta di utilizzare delle linee di contorno sui modelli 3D, in modo identico a Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, serviva in quest’ultimo caso per rendere l’azione più facile da seguire da lontano; in questo caso, però, va a complementare un motore grafico che supponiamo sia rimasto invariato.

I primi momenti di gioco – Anteprima Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Non occorre che ci dilunghiamo eccessivamente nella trama di Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: l’incipit del gioco è rimasto lo stesso anche nella versione di prova con cui abbiamo testato il gioco in anteprima. La nave di Magolor si è schiantata sul Pianeta Pop, terra natia del nostro eroe. Chi sa, sa. Una volta superati i convenevoli iniziali, ci viene dato accesso a una parte limitata del primo mondo. Le porte apribili sono tre: livello 1, livello 2 e livello 5 (boss). La hub di accesso si traduce in qualcosa di (appropriatamente) molto simile al classico Kirby’s Adventure per NES; in tal senso la fedeltà all’originale rimane immacolata fino al superamento del primo stage.

Concluso quest’ultimo, infatti, l’influenza retroattiva de La Terra Perduta si fa sentire di prepotenza con l’abbandono definitivo dei menù. Fatta eccezione (se si tratta di un caso una tantum per la demo di oggi) per la schermata di selezione raggiungibile dopo lo scontro con Whispy Woods, infatti, è possibile passare dalla hub dei livelli a scorrimento laterale alla selezione dei minigiochi con movimento libero (e viceversa) in ogni momento alla pressione del tasto X. È anche dalle piccole cose come questa che si capisce che, nel suo essere volto eterno della fanciullezza, la pallina rosa di HAL Laboratory si è fatta grande.

Tanto margine d’errore, ma solo per il giocatore – Anteprima Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

A guardare il level design, a stento crediamo di star parlando di un gioco del 2010. Tante piccole cose in cui Star Allies, nel periodo iniziale di Nintendo Switch, ha fallito vengono qui sostituite da una cura maniacale per i dettagli. Questo, però, senza sacrificare nulla per la possibilità di giocare in co-op. Nel debutto su Switch del tondeggiante eroe gli spazi ampi per i quattro giocatori avevano la priorità su tutto. In questo gioco vediamo, invece, un level design che fa dei giocatori dal secondo al quarto degli ospiti graditi, anziché una necessità. Un tutorial capace di farci rinunciare temporaneamente a un power-up pur simulando i presupposti per perderlo definitivamente? Sì, è successo.

Per i meno avvezzi alla serie, i dettami di questa saga di platformer risiedono in una curva di difficoltà più improntata sulle impennate nel post-game che nelle salite costanti. La capacità di volo del protagonista, estesa anche a tutti gli eventuali alleati in co-op, nasce in risposta alla sconfitta istantanea in caso di caduta degli altri esponenti del genere, ma viene sfruttata dal level design per ricompensare i giocatori più curiosi. Inoltre, dopo Super Star su SNES, Adventure Wii ha reintrodotto definitivamente gli input da picchiaduro per le abilità ottenibili dai nemici, tra cui Return to Dream Land Deluxe ne introduce di nuove come Sabbia, che fa capolino nella demo.

Non si può scrivere “OP” senza la P di “perché” – Anteprima Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Come nell’originale, anche qui fanno capolino le Super Abilità di Copia. Trattasi di power-up volutamente sbilanciati in favore del giocatore, dall’effetto temporaneo, come preludio a sotto-sezioni semi-segrete dei livelli. In queste ultime, una massa informe di oscurità si avvicinerà inesorabile a Kirby mentre quest’ultimo dovrà schivare i vari pericoli del caos entropico tra una dimensione e l’altra. Al termine di queste sezioni, il miniboss Fenix Sferix tenterà di impedire al giocatore di ottenere due o più degli ingranaggi mancanti all’Astrobarca Lor, nave di Magolor.

Questi oggetti collezionabili si possono reperire anche singolarmente, nascosti in modi via via sempre più ingegnosi man mano che si procede con i livelli (e lo ricordiamo bene dall’avventura originale). Ed è qui che subentra l’invito all’esplorazione con cui il giocatore deve venire a patti: il tasso di difficoltà aumenta più per i completisti che per i giocatori meno ambiziosi. Il level design non è lineare, ma quasi ogni porta che Kirby dovrà attraversare è inevitabilmente a senso unico. E dover rigiocare un livello dopo essersi accorti di questa o quella Sfera di Energia proprio mentre l’eroe sta attraversando la porta… è una sensazione che imparerete a fare vostra.

Magardaland – Anteprima Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Come dicevamo prima, una volta superato il secondo livello della demo subentra l’invito a premere X per visitare il Parco Magolandia. Qui la selezione delle diverse attività ricorda la libertà di movimento tridimensionale de La Terra Perduta, ma riunendo minigiochi provenienti anche da altre avventure. Nei trailer, per dirne uno tra tanti, abbiamo rivisto Bomba pazza da Incubo nella Terra dei Sogni (ironicamente, remake per GBA dell’originale Adventure su NES). Qui avevamo a disposizione Dojo Ninja da Adventure Wii e il debuttante Blaster esplosivi, e abbiamo (buone) parole da spendere per entrambi.

Dojo Ninja è rimasto invariato: dobbiamo colpire i bersagli nel momento in cui passano davanti al nostro mirino. Cogliamo qui l’occasione per segnalare come, sebbene il tutorial parli dei Joy-Con, questi ultimi non siano espressamente richiesti: è tutto fruibile con i cari vecchi pulsanti. E, se vogliamo proprio essere sinceri, non crediamo di essere gli unici a non provare nostalgia verso l’utilizzo costante del Telecomando Wii, platforming compreso. Blaster esplosivi si pone, molto più semplicemente, come il deathmatch di uno sparatutto ma con visuale dall’alto: raggiungete le munizioni e le armi migliori prima degli avversari per trionfare. Sentiamo già il gusto del caos!

Lunga vita a Kirby!

La longevità del titolo è già tangibile da qui. Fermo restando che per poter parlare meglio delle varie novità dovremo aspettare di avere tra le mani una copia da recensire, il Waddle Dee di Magolandia non ha fatto alcun mistero di volerci permettere di usare i “souvenir” ottenuti tra un minigioco e l’altro anche nell’avventura principale, legando indissolubilmente modalità secondarie e storia proprio come avvenuto ne (e come già detto di) La Terra Perduta. I souvenir in questione possono tanto essere dei power-up o delle cure da portarsi dietro, quanto delle maschere per tutti i personaggi in uso.

Siamo rimasti sbalorditi dalla schermata che elencava le maschere raccolte: abbiamo contato non meno di 86 cosmetici collezionabili. Contando che nel gioco fa capolino anche Whispy Woods X, una variante del boss esclusiva al post-game, i promemoria sulla durata dell’avventura (il cui neonato “Magolor-epilogo” spiegherà cosa ha fatto di Magolor un alleato dell’eroe dopo gli eventi del gioco originale) non mancano di certo. Solo che noi abbiamo ancora tanta, tanta fame. Chissà, in fase di recensione potremmo magari definirci sazi. Noi, intendiamo. Mica il protagonista, lui non lo è mai.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete in hype anche voi per il titolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.