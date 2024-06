COUGAR ruba la scena al Computex 2024 con i suoi prodotti innovativi

La prossima generazione di prodotti COUGAR è al centro della scena al Computex 2024, dove son state presentare le ultime novità in fatto di componenti per PC e sedie da gioco

Quest’anno COUGAR ruba la scena al Computex, dove si è concentrata sul design dirompente, sovvertendo le aspettative sulle tendenze del mercato. Le sedie da gioco rispondono alle esigenze degli spazi integrati di lavoro/gioco e danno priorità alla salute lombare. I case per PC con flusso d’aria potente applicano i principi termodinamici alla ventilazione. Infine, l’interpretazione del sempre più onnipresente case con vista panoramica dà una svolta letterale al design convenzionale. COUGAR sarà presente dal 4 al 7 giugno presso la Nangang Exhibition Hall di Taipei, allo stand L0602: tutti sono invitati a venire a trovarci.

Dettagli sui prodotti COUGAR presentati al Computex 2024

Trasparenza e brillantezza sono alla base del design dell’FV270, caratterizzato da un perimetro in vetro curvo poliedrico e temperato. La vista senza ostacoli dell’interno permette al mondo di vedere il vostro progetto non solo com’è, ma anche come lo immaginate. L’innovativo posizionamento angolare delle ventole di raffreddamento e il pannello frontale sollevato migliorano il flusso d’aria, attirando le correnti fredde dal basso per un raffreddamento ottimale. La gestione dei cavi è perfetta e nasconde l’ingombro dei cavi dietro la scheda madre con un instradamento inverso.

Grazie al supporto di schede madri E-ATX e GPU fino a 420 mm con opzioni di montaggio orizzontali e verticali, il potenziale di personalizzazione dell’FV270 è illimitato. I filtri facilmente rimovibili garantiscono la protezione dalla polvere e una piattaforma rotante illuminata opzionale mette in mostra i vostri oggetti da collezione. Dando una svolta letterale al design panoramico convenzionale del case e rendendo il vostro PC una dichiarazione

MX600 Mini RGB

L’MX600 Mini RGB è il pioniere dell’integrazione di due ventole da 160 mm in una mini torre con la possibilità di espandersi fino a un totale di 10 ventole. Queste racchiudono una potenza di raffreddamento formidabile in un pacchetto efficiente dal punto di vista dello spazio. La rampa di ventilazione inclinata dirige il flusso d’aria in modo più uniforme, mentre le perforazioni quadrate sul pannello frontale aumentano il flusso d’aria dell’11% rispetto ai design circolari. Questo sistema di ventilazione avanzato è integrato dal supporto per un radiatore di raffreddamento ad acqua da 360 mm. Creato per proteggere l’MX600 Mini RGB dalle temperature sempre più elevate dei giochi moderni ad alta intensità grafica.

La capacità della GPU fino a 380 mm rende l’MX600 Mini RGB in grado di ospitare build ad alte prestazioni senza essere ostaggio delle sue dimensioni compatte. La compatibilità con le schede madri con connettore inverso elimina l’ingombro dei cavi e l’hub universale per ventole integrato consente di coordinare senza problemi la velocità delle ventole PWM e l’illuminazione RGB, permettendo di controllare l’illuminazione senza software o di sincronizzarla con il software della scheda madre.

Airface ECO

L’Airface Eco è stato progettato con un’attenzione particolare all’eco-efficienza. Le prese d’aria coniche si assottigliano verso l’interno a partire da un’ampia apertura. Sfruttando così i principi termodinamici per ridurre significativamente la temperatura del flusso d’aria incanalato attraverso il pannello frontale. Integrato da due ventole PWM da 180 mm, il raffreddamento massimizzato senza costi energetici aggiuntivi riduce l’impatto ambientale e l’impronta ecologica.

Caratteristiche come il filtro antipolvere a scorrimento rapido, il pannello superiore rimovibile e le staffe anteriori staccabili sono state trasferite all’Airface Eco sulla base dei comprovati punti di forza del Duoface Pro. Inoltre è stato incluso un nuovo spazio verticale per la GPU per consentire un raffreddamento senza ostacoli e un maggiore passaggio dei cavi. Inoltre, l’I/O anteriore modulare consente opzioni di posizionamento versatili, in modo che tutte le porte e i pulsanti siano facilmente accessibili indipendentemente dall’orientamento del case.

Speeder La velocità è uno stato d’animo

Le aree di gioco e di lavoro spesso si sovrappongono negli spazi abitativi moderni: Speeder è stato progettato tenendo conto di questa versatilità. Ispirato al mondo delle corse, il suo telaio elegante porta nella stanza l’estetica del telaio di un’auto da corsa, mentre le sue caratteristiche ergonomiche aiutano a mantenere una postura sana. Sia che si stia correndo contro il tempo in un momento di crisi, sia che si stia cogliendo il momento più importante del gioco.

La rete in ciniglia offre un comfort tattile, mentre l’altezza dello schienale, la profondità lombare e la profondità del sedile regolabili con precisione assicurano una vestibilità perfetta. I braccioli 3D Hyperrotation ruotano in un intervallo di 225°, consentendo di assumere diverse posizioni sia da mobile che da console o reclinati. Lo Speeder sostiene il corpo per mantenere agili le mani e la mente, in modo che, quando si arriva al dunque, si possa lavorare velocemente e giocare duramente.

Prodotti COUGAR presentati al Computex 2024: Defensor

Il Defensor protegge la salute della vostra schiena, consentendovi di giocare più a lungo. Il sistema integrato di supporto lombare avanzato PushBack consente di controllare la giusta quantità di pressione applicata alla parte bassa della schiena, preservando la curva naturale della colonna vertebrale. I braccioli pieghevoli 4D – sviluppati per la sedia da gioco COUGAR x VCT 2024 e testati nell’arena degli esports – offrono un supporto ottimale per le braccia.

Inoltre, possono essere completamente ripiegati per liberare spazio per muoversi senza ostacoli. La schiuma modellante ad alta densità e il cuscino magnetico in schiuma a memoria di forma per il collo sono la priorità del comfort. La sedia è inoltre dotata di una tasca posteriore per riporre ulteriori oggetti e di una base in alluminio Vortex con ruote di dimensioni extra per una stabilità garantita. Defensor è disponibile in tre varianti di rivestimento: similpelle Hyper-Dura, tessuto e finto lino.

E-Odissea e SC140

La superficie della scrivania con texture in legno irradia un’eleganza senza tempo, senza compromettere la sua funzionalità altamente tecnica. Due motori elettrici regolano la scrivania all’altezza preferita, con due impostazioni di memoria per la massima comodità. (Per sicurezza, un freno si inserisce immediatamente, arrestando il movimento quando rileva una collisione). Il cassetto funge da bracciolo ergonomico e da contenitore per il comfort e l’utilità. Un modulo a pioli offre opzioni versatili per l’archiviazione e l’esposizione, con due piattaforme laterali aggiuntive distanziate per un’esperienza stereo perfetta, che le rende ideali per il posizionamento dei diffusori.

Gli SC140 sono la strada del futuro: il sistema di connessione a sgancio rapido consente un facile collegamento a margherita per un montaggio rapido e senza problemi. I canali del flusso d’aria migliorano l’efficienza e riducono la rumorosità separando il flusso d’aria in flussi minimi. Il design a specchio infinito offre effetti di illuminazione dinamici, completati da una cornice a LED che crea un contorno continuo.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti COUGAR presentati al Computex 2024? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).