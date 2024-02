Al giorno d’oggi Instagram è diventato uno dei social più utilizzati e amati da chi usa i social network, ma anche se magari sfrutti il social network da tantissimo tempo, ci sono ancora alcuni trucchetti che forse non conosci: oggi scoprirai come evidenziare i messaggi

I social network sono sempre pieni di sorprese e trucchetti da utilizzare, alcuni molto simpatici e altri invece molto utili. Ad esempio, l’altro giorno abbiamo parlato dei segnali che ci fanno capire se qualcuno ci ha bloccato su WhatsApp, ma oggi ci spostiamo su un altro social molto popolare: Instagram. Una cosa molto particolare e anche utile che possiamo fare è quello di evidenziare i messaggi per tenere in ordine le chat. Questo può sembrare davvero efficace per rendere le chat più chiare ed evitare di perdere minuti inutili alla ricerca dei messaggi. Ricordiamo che l’app è disponibile sia per Android che per iOS. Vediamo come fare per ciascuna delle versioni.

Android | Instagram: come evidenziare i messaggi

Iniziamo col dire che per evidenziare i messaggi puoi accedere tranquillamente dall’app, c’è infatti l’apposita funzionalità che rende le cose molto più facili. Se sei da Android, innanzitutto clicca sull’icona in alto a destra a forma di aeroplano di carta. Una volta cliccatoci sopra, aprirai tutte le chat che hai con i tuoi amici. Per evidenziare i messaggi su dispositivi Android, ti basta tenere premuto il dito sulla conversazione e poi cliccare su Contrassegna. A questo punto terrai tutte le chat che più ti interessano ordinate. Per annullare, ti basta premere sulla voce per rimuovere il contrassegno. Purtroppo, per i messaggi non funziona, l’unico modo per farlo è quello di mettere una super reazione, ti basta tenere premuto sul messaggio e scegliere una delle emoji.

iOS | Instagram: come evidenziare i messaggi

Se invece hai un dispositivo con sistema iOS (come ad esempio più comunemente un IPhone o un IPad), il procedimento è molto semplice ed è anche molto simile al procedimento da seguire per i dispositivi con sistema Android. Clicca sempre sull’aeroplano di carta per aprire la sezione con tutte le conversazioni. A questo punto apri una conversazione e, una volta che hai individuato il messaggio di tuo interesse, fai uno swipe da destra verso sinistra, premi poi su Altro e infine su Contrassegna. Niente di più semplice!

PC | Instagram: come evidenziare i messaggi

Che tu ci creda o no, questa opzione è possibile farla anche sui PC. Anche se, comunque, su PC la cosa è un po’ più difficile (neanche tanto in realtà, semplicemente è una cosa un po’ più meccanica). La procedura è la stessa: apri la sezione chat cliccando sull’apposito aeroplano di carta e si aprirà la sezione di chat. Una volta fatto, apri la chat di tuo interesse e clicca sul messaggio. L’unico modo per evidenziarlo è quello a cui avevamo accennato a inizio articolo, ovvero la super reaction. Un modo fastidioso, ma è l’unico a disposizione.

Selezionare i messaggi

Un’altra funzionalità che hanno aggiunto negli ultimi anni è la possibilità di selezionare i messaggi a cui rispondere. Questa è una delle funzionalità più utili che il social che ci abbia messo a disposizione ed è anche molto facile da usare. Sui social oggi basta semplicemente fare uno swide da destra verso sinistra e così selezionerai il messaggio a cui rispondere. Per farlo da PC, invece, ti basta cliccare sulla voce Rispondi in corrispondenza del messaggio.

