Il pianto dei bambini: 3 libri che ne parlano

Il pianto dei bambini è la loro prima forma di linguaggio, lo strumento di comunicazione che hanno. Andiamo a vedere nel dettaglio, in questo articolo

A partire dai primi mesi di gestazione, quindi anche nella pancia, il piccolo inizia a sentire la voce della mamma e la prima cosa che vorrà fare, appena venuto al mondo, sarà quella di rispondere. Imiterá così il suono della madre con lo strumento che riuscirà ad usare: la voce.

I motivi | Il pianto dei bambini: 3 libri che ce ne parlano

Tutti i bambini piangono per una ragione e, sebbene possa sembrare complicato distinguerli, ogni pianto è differente dall’altro. Cambia l’intonazione, l’intensità e l’espressione. I motivi principali sono tanti:

1. Fame: la prima cosa a cui si pensa.

2. Dolori o coliche: il pianto è più prolungato.

3. Digestione: i bimbi ingeriscono aria mentre mangiano e se non viene espulsa può causare disagio.

4. Sonno: quando il bimbo è stanco, contrariamente a ciò che si crede, è più difficile farlo addormentare.

5. Pannolino sporco: non è difficile da capire, bisogna controllare.

6. Freddo o caldo: vale la regola generale del vestirlo con uno strato in più rispetto al nostro.

Non ignorare | Il pianto dei bambini: 3 libri che ce ne parlano

Indipendentemente dalle ragioni, è importante imparare a comprendere il bambino e solo vivendolo riuscirete. La cosa fondamentale, però, è non ignorare.

Il significato comunicativo del bambino è fondamentale e negare le giuste attenzioni equivale a minare il suo equilibrio psichico e la sua empatia. Un bambino non ascoltato nel suo pianto, ovvero la sua richiesta di aiuto, non ascolterà il pianto degli altri.

Molte volte sentiamo dire “Lascialo piangere così cresce!” ma non è così. Non impara l’autonomia in questo modo ma la disperazione e la rassegnazione.

Libri consigliati

Perché piange? Capire il pianto del bambino per provvedere al meglio di Nessia Laniado:

Offre spunti di intervento in modo efficace, insegnando a studiare i vari tipi di pianto.

Così calmo il mio bambino. Risposte equilibrate al pianto del neonato di Christine Rankl:

Psicoterapeuta ed autrice spiega e aiuta i genitori attraverso strategie attuate in base al contesto.

Il tuo bambino e il pianto. Una guida autorevole per decifrare il pianto di vostro figlio di T. Berry Brazelton e Joshua D. Sparrow:

Guida scritta da un pediatra, Brazelton, e uno psichiatra, Sarroch. Affronta varie circostanze aiutando a comunicare sin dalle prime settimane con il proprio cucciolo.

Cosa è possibile concludere? Mai ignorare il pianto del nostro bambino ma imparare a conoscerlo e comprenderlo perché è l’unico modo per riuscire a dire qualcosa.

Per ora è tutto, alla prossima!