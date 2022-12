In questo articolo vediamo quali sono gli altri utilizzi, oltre all’intrattenimento, per i quali vale la pena investire in un buon monitor. Poi passeremo alle caratteristiche da prendere in considerazione per scegliere

L’esperienza di gioco virtuale per molti è una cosa seria.

Molti la fanno con i videogames, che notoriamente sono anche studiati nel campo delle neuroscienze come forma di potenziamento cognitivo, e nel campo nella didattica.

Per tanti altri invece è un vero e proprio investimento, per il quale serve imprescindibilmente un monitor adatto.

In questo articolo vediamo quali sono gli altri utilizzi, oltre all’intrattenimento, per i quali vale la pena investire in un buon monitor. Poi passeremo alle caratteristiche da prendere in considerazione per scegliere.

Infine vi lasciamo con una selezione nuda e cruda di quelli che secondo noi sono tra i migliori monitor da gioco del 2022.

Un buon monitor da gioco è anche un investimento

Vedi gli iGaming, dei quali si organizzano campionati mondiali che si vincono per la gloria ma soprattutto per un consistente premio. Se sei un gamer professionista avere un buon monitor da gioco è fondamentale per rendere al massimo le prestazioni della tua scheda grafica ma anche per permetterti banalmente di cogliere tutte le sottigliezze necessarie affinché tu possa rendere al massimo.

Se sei un influencer che fornisce guide o semplicemente intrattenimento, avere un buon monitor ti dà maggiore autorevolezza e ti aiuta a montare meglio i tuoi video.

Infine un’altra attività per la quale vale la pena investire in un buon monitor sono i casinò online. Vorrai vederci bene quando eserciti le tue strategie e fai le tue puntate, vero?

Se sei nuovo del campo, su casinoitaliani.it/bonus/senza-deposito puoi trovare le migliori opportunità per iniziare l’investimento.

Ma adesso passiamo alle caratteristiche che deve avere un buon monitor, prima di vedere finalmente la nostra selezione.

Le caratteristiche di un buon monitor da gioco

Gli aspetti più importanti da considerare quando si cerca un monitor da gioco sono i seguenti, che vi argomentiamo passo dopo passo.

Qualità costruttiva e porte

Molti monitor giocano alla competizione di mercato risparmiando sulla qualità costruttiva ma anche sul numero di porte disponibili e sulla loro affidabilità.

Tanto vale spendere un pochino di più e stare tranquilli da questi punti di vista.

Dimensioni, risoluzione dello schermo, tipi di pannello

La soluzione più comune e adatta alla maggior parte degli utilizzi è scegliere uno schermo da 27 pollici con 1080p di risoluzione. Una soluzione di mezzo meno comune è scegliere sempre le stesse dimensioni ma avere una risoluzione di 1440p.

Arriviamo poi al top di gamma attualmente più disponibile in commercio, che prevede 4K di risoluzione per una dimensione maggiore di 27 pollici.

Infine si può scegliere la tecnologia emergente dell’8K, con schermo da 32 pollici e più. In questo caso bisogna accompagnare la scelta a un hardware d’eccellenza.

Si può scegliere tra i classici schermi piatti o tra gli schermi curvi, che sono i nuovi arrivati nel mercato, e che sono interessanti perché si avvicinano a come vediamo realmente il mondo con i nostri occhi. Quindi garantiscono un’esperienza più realistica e immersiva.

Frequenza di aggiornamento e tempo di risposta

Le frequenze di aggiornamento vanno dai 60 Hz ai 360 Hz. La prima scelta è ok per utilizzi amatoriali ma non va proprio bene per giocare a livelli più alti, dal momento che non garantisce fluidità. Al contrario, una frequenza di aggiornamento di 360 Hz è il top per i giocatori professionisti.

Il tempo di risposta anche è fondamentale e non deve superare i 3ms.

La nostra selezione dei migliori 10 monitor da gioco del 2022

Vediamo questa top ten, dal più accessibile a un top di gamma speciale.