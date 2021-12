Recensione Genesis Nitro 550: sedia gaming per tutti

In un mercato sconfinato come quello delle sedie da gaming, la Genesis Nitro 550 protagonista di questa recensione si propone come una soluzione di fascia media: comfort a portata di tutti, o quasi. Scopriamo se può essere un prodotto di spicco o un more of the same, come spesso accade in questo settore

Genesis, per chiunque non ne avesse ancora sentito parlare qui in Italia, è un brand relativamente giovane che pone il proprio focus nello sviluppo e produzione di prodotti dedicati ai gamer di tutto il mondo. Così come muta il mercato del gaming e in particolare del mondo competitivo degli e-Sports, allo stesso modo l’azienda con sede in Polonia promette di essere vicina ai gamer con prodotti al passo con le ultime novità. Proprio a tal proposito, l’offerta in termini di catalogo comprende una straordinaria varietà di prodotti (dal PC hardware, alle periferiche e molto altro) con target economico praticamente infinito, passando da prodotti entry level a premium tra i quali scegliere.

Genesis Nitro 550 è la sedia da gaming destinata alla fascia media del mercato ma che, proprio alla luce di quanto detto, si pone nel range medio-basso del catalogo di Genesis. Se le vostre ricerche di una nuova sedia da gaming procedono da giorni navigando tra le innumerevoli pagine di ricerca su Google, è molto probabile che non rimarrete particolarmente attratti dal design di questa Nitro 550, la quale non propone particolari spunti innovativi o differenti da quanto si vede nell’oceano di sedie da gaming a prezzi accessibili. Tuttavia posso assicurarvi che, così come è successo a me, una volta assemblata e goduta dal vivo, sarà in grado di stupirvi per qualità dei materiali impiegati e robustezza.

Specifiche e montaggio | Recensione Genesis Nitro 550

La sedia è disponibile in un’unica taglia con le seguenti caratteristiche:

Larghezza del sedile: 51 cm

51 cm Statura: consigliata per una persona alta tra 160 e 195 cm

consigliata per una persona alta tra 160 e 195 cm Altezza complessiva alla massima estensione: 135 cm

135 cm Profondità del sedile: 49 cm

49 cm Altezza dello schienale: 81 cm

81 cm Peso: 21 kg

21 kg Inclinazione schienale

Peso sopportabile: 150 kg

150 kg Materiali: tessuto, eco-pelle, metallo, nylon (per ruote)

Preparatevi a fare spazio in casa, la sedia arriverà all’interno di una confezione a dir poco ingombrante, nonostante il peso specifico del prodotto stesso sia in linea se non addirittura inferiore alla media. Aprendo la confezione però devo ammettere di essere rimasto un po’ spiazzato. Tenendo in considerazione il costo sicuramente non irrisorio della sedia (ne parleremo nel dettaglio più avanti) mi sarei aspettato una presentazione e una dotazione decisamente più curata di ciò che mi si è prospettato davanti. Nell’ultimo periodo infatti abbiamo avuto modo di testare diverse sedie da gaming in redazione e in questo caso è stato un dispiacere trovarsi davanti ad una presentazione perfettamente assimilabile a quanto visto in prodotti più economici, anche vicini alla soglia dei 100€.

L’assemblaggio, qualora decidiate di operare in solitudine, può avvenire in circa una ventina di minuti, le operazioni risultano semplici e standard per questo tipo di prodotto. Nessuna particolare semplificazione: chiave a brugola e olio di gomito. Nulla di particolarmente complesso e accessibile anche per chi non è avvezzo a questo tipo di operazioni, grazie alle semplici (seppur non così dettagliate) istruzioni.

Design e materiali | Recensione Genesis Nitro 550

Il design della Genesis Nitro 550 è probabilmente l’aspetto che contribuisce a non rendere giustizia appieno alla qualità generale del prodotto. In termini estetici infatti, soprattutto in foto, può sembrare che si stia parlando di una tra le migliaia di sedie da gaming con lo stampino presenti in commercio. A conti fatti questa impressione è comunque confermata da una struttura e trama di colori non particolarmente originali, ma dal vivo riesce a restituire una sensazione di qualità dovuta agli ottimi materiali che dalle foto non riesce a trasparire.

Eco-pelle e tessuto, l’abbinamento di materiali che ritengo vincente per una sedia da gaming che possa esser comoda in tutte le stagioni. L’intreccio del tessuto dona una robustezza al materiale che sembra essere in grado di sopportare utilizzi infiniti nel corso degli anni e il posizionamento del materiale in eco-pelle dona un plus estetico alla sedia, senza risultare scomodo oppure in una posizione nella quale potrebbe facilmente rovinarsi. Decisamente apprezzato il riempimento in schiuma, morbido e perfetto nella composizione volumetrica generale in termini di bilanciamento delle dimensioni del prodotto. Ottima la struttura in metallo così come la qualità delle ruote e del pistone.

Parlando di estetica, Nitro 550 incarna al 100% i dettami di una poltrona da gaming: colori vistosi, sagoma da sedile di auto da corsa, dotazione di braccioli regolabili in altezza, cuscino lombare e cuscino cervicale. Molto carina la finitura simil carbonio della parte posteriore dello schienale. Curate in ogni dettaglio le finiture e i fori necessari per l’assemblaggio, nessun difetto da segnalare.

Comfort e utilizzo | Recensione Genesis Nitro 550

In effetti, il sottotitolo di questo paragrafo compreso nella recensione della sedia da gaming Genesis Nitro 550 è il primo pensiero che si ha una volta seduti: comfort. Abbiamo analizzato tutti gli aspetti, dall’estetica all’assemblaggio, ma la verità è che Nitro 550 è comoda. Nessuno scricchiolio, stabile e confortevole, senza per questo distogliere l’attenzione da una postura scientificamente corretta. Il riempimento in schiuma dona una consistenza che ho apprezzato particolarmente, morbida e rigida al tempo stesso. Grazie allo schienale reclinabile ed ai braccioli soft-touch potete trovare l’abbinamento tra le regolazioni adatto alla vostra statura. I cuscini lombare e cervicale seguono quanto detto fino ad ora per consistenza e optional in ottica di una seduta più confortevole. Insomma, sedia decisamente promossa nella sua funzione principale, che continuerò con piacere ad utilizzare nel prossimo periodo.

È tempo di tirare le somme

Genesis Nitro 550 è una sedia da gaming che, contrariamente alle aspettative, è riuscita a stupirmi. Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, è altrettanto vero che una sedia e poltrona deve essere in grado di garantire una soglia di comfort adatta alla fascia di prezzo, e Genesis Nitro 550 ci riesce appieno.

Purtroppo, il difetto maggiore di questa sedia risiede proprio nel prezzo, che la posiziona in una fascia nella quale alcuni rivali riescono a garantire design originali a parità di comfort. Circa 270€ per acquistare Nitro 550 sul sito ufficiale dell’azienda, che possono esser meno attraverso alcuni store online, comunque troppi per la fascia di appartenenza del prodotto. Davvero un peccato perchè un prezzo di vendita più adeguato potrebbe spingere l’azienda ad avere maggiore diffusione anche nel nostro Paese.