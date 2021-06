Migliori alimentatori PC da acquistare | Giugno 2021

Questa guida mensile all’acquisto di un alimentatore per PC non sarà divisa per fasce di prezzo ma per categorie, in base all’utilizzo finale. In ogni categoria vi indicheremo i migliori alimentatori PC da acquistare in base al vostro budget

Vogliamo fare chiarezza sulla questione più controversa del mondo PC quando si tratta di acquistare hardware: l’alimentatore, chiamato anche PSU (dall’acronimo inglese Power Supply Unit).

Prima qualche nozione fondamentale per la scelta e poi via con la lista dei migliori alimentatori PC disponibili sul mercato.

A cosa serve l’alimentatore e perché non risparmiare sul suo acquisto

Spesso messo in secondo piano rispetto a tutta la configurazione, l’alimentatore è invece il componente più importante del PC. Questi ha, infatti, il fondamentale compito di fornire correttamente energia a tutte le varie componenti presenti all’interno del nostro sistema.

Una sua rottura o malfunzionamento può causare problemi a tutto il resto della componentistica. Un vero peccato buttare 1000€ di hardware PC per aver acquistato un alimentatore cinese da 20€, vero?

Inoltre, l’alimentatore rappresenta l’unica fonte di consumo di corrente del PC, più sarà efficiente l’alimentatore scelto e meno corrente consumerà il sistema. Qui sta il vero risparmio!

Come si misura l’efficienza di un alimentatore?

L’efficienza di un alimentatore, misurata in percentuale, è semplicemente il rapporto tra la quantità di energia assorbita dalla presa di corrente e la quantità di energia che viene usata dalle componenti presenti all’interno del PC.

Un alimentatore da 500W dotato di un’efficienza dell’80%, non significa che disporrà di 400W (l’80% di 500W) ma, alquanto, che verranno prima assorbiti 625W dalla presa di corrente (500W diviso l’80% di efficienza) e successivamente erogati 500W. Durante questo processo, ben 125W (la differenza tra 625We 500W) verranno trasformati in calore e, di conseguenza, persi.

L’efficienza rappresenta dunque un fattore di un certo peso durante la scelta di un buon alimentatore. Un alimentatore economico ti farà sicuramente consumare maggiormente rispetto ad un alimentatore efficiente, quindi i soldi risparmiati nell’acquistare l’alimentatore economico verranno presto spesi con il maggior consumo di corrente da parte dell’intero sistema.

Energy Star 5.0 e standard 80 Plus

Uno degli indicatori più importanti dell’efficienza di un alimentatore è la conformità alle linee guida Energy Star 5.0 e allo standard 80 Plus. Nella tabella potete vedere a quali livelli di efficienza corrispondono le varie certificazioni.

Standard PLUS Efficienza al 20% di carico Efficienza al 50% di carico Efficienza al 100% di carico 80 PLUS 80% 80% 80% 80 PLUS Bronze 82% 85% 82% 80 PLUS Silver 85% 88% 85% 80 PLUS Gold 87% 90% 87% 80 PLUS Platinum 90% 92% 89%

Alimentatore modulare e non modulare

In commercio è possibile trovare alimentatori per PC (in formato ATX) modulari o non modulari. Ma che cosa significa modulare o non modulare?

Un alimentatore modulare è un tipo di alimentatore per PC sul quale è possibile collegare soltanto i cavi di cui hai realmente bisogno. Riducendo quindi il numero e l’ingombro dei cavi utilizzati, con un conseguente vantaggio in termini di circolazione dell’aria ed estetica.

Un alimentatore non modulare è il classico alimentatore per PC dove tutti i cavi necessari sono già stati attaccati all’alimentatore stesso. Questo può essere un serio problema, soprattutto per i case meno spaziosi.

Osservazione: volendo puntare al risparmio la sola opzione è preferire un alimentatore non modulare. Ma acquistare, in ogni caso, un prodotto di qualità discreta.

La lista dei migliori alimentatori PC da acquistare

Nessuna novità questo mese. Stesse scelte e prezzi stazionari rispetto al mese precedente.

Vediamo insieme quale soluzione scegliere e quale budget minimo proporsi. Fate attenzione alle offerte: a volte alimentatori con maggior wattaggio si trovano paradossalmente ad un prezzo inferiore.

Migliori alimentatori PC non modulari

Li consigliamo solo fino a 750w. Tenete in conto che i modelli consigliati non offrono due eps, per tale ragione restate su alimentatori non modulari solo per soluzioni di fascia bassa o media che non richiedono i due eps.

– Migliori alimentatori PC da 430W-500W: adatti per PC di fascia bassa senza una GPU discreta

Corsair VS450 Alimentatore da 450 W, PFC Attivo, Certificazione 80 PLUS, 150mm x 86mm x 125mm, Nero Corsair VS450 è oramai un alimentatore sul mercato da tantissimi anni. Eppure nella sua fascia di prezzo offre una discreta affidabilità ed un wattaggio più che sufficiente per PC senza una scheda video dedicata. Molto indicato se il carico massimo della vostra configurazione è circa il 50% (220w) del wattaggio massimo: si ha una migliore efficienza.

(in offerta su amazon.it) EVGA 500 W1, 80+ WHITE 500W, garanzia 3 anni, alimentatore 100-W1-0500-K2 (UE) EVGA 500 W1 è un ottimo prodotto di fascia bassa adatto a tutte quelle configurazioni senza scheda video. Ottima la sua resa e la sua efficienza, molto buona la qualità dei componenti interni. Grazie ai suoi 500W è in grado di gestire anche le APU più esose e carichi di lavoro consistenti su sistemi con più hard disk. La massima efficienza si ha a circa 250W di potenza.

– Migliori alimentatori PC da 650W: adatti per PC con una GPU discreta anche molto prestante

XFX P1-650S-NLB9 Core Ed PSU, 650W, Nero XFX 650w Core Edition è un ottimo prodotto che si pone in una fascia di prezzo non troppo elevato garantendo comunque la possibilità di usare GPU anche molto prestati. La sua efficienza si mantiene buona dal 50% sino al 80% del carico massimo.

Migliori alimentatori PC modulari

Un alimentatore modulare è un tipo di alimentatore per PC sul quale è possibile collegare soltanto i cavi di cui hai realmente bisogno. Riducendo quindi il numero e l’ingombro dei cavi utilizzati, con un conseguente vantaggio in termini di circolazione dell’aria ed estetica.

– Migliori alimentatori PC da 750W: adatti per PC su cui si intende fare OC

EVGA SuperNOVA GQ PSU 750W, Nero EVGA 750 GQ con certificato 80+ Gold è un ottimo alimentatore modulare. Si presta bene a tante situazioni di utilizzo e offre un’efficienza molto alta rispettando perfettamente la certificazione di cui si fregia.

Corsair HX750i Alimentatore PC, Completamente Modulare, 80 Plus Platinum, 750 W, Digital EU Corsair HX750i è un alimentatore che sta una spanna sopra la concorrenza. Questo grazie alle funzionalità di controllo aggiuntive che Corsair ha aggiunto a questo piccolo grande gioiellino che consente di gestire perfettamente configurazioni con overclock.

– Migliori alimentatori PC da 850W: adatti per PC su cui si intende fare OC con un buon margine di sicurezza, o su configurazioni Multi-GPU senza OC

EVGA 850 GQ, 80+ GOLD 850W, semi-modulare, EVGA ECO Mode, garanzia 5 anni, alimentatore 210-GQ-0850-V2 (UE) EVGA 850 GQ con certificato 80+ Gold è un ottimo alimentatore modulare. Si presta bene a tante situazioni di utilizzo e offre un efficienza molto alta rispettando perfettamente la certificazione di cui si fregia. Con 850W sarà possibile utilizzare anche due GPU senza problemi. Si potrebbe anche OC su queste configurazione ma l’operazione ha poco margine di potenza di alimentazione residua.

Corsair CP-9020073-UK Professional Platinum Series HX850i ATX/EPS 850W, nero Corsair HX850i è un alimentatore che sta una spanna sopra la concorrenza. Questo grazie alle funzionalità di controllo aggiuntive che Corsair ha aggiunto a questo piccolo (grande) gioiellino, che consente di gestire perfettamente configurazioni dotate w di due GPU. Anche in situazioni ad alto carico riesce a garantire una buona efficienza.

– Migliori alimentatori PC da 1000-1050W: adatti per configurazioni con Multi (Dual) GPU e OC (Core i9 e AMD TR)

Corsair HX1000i Alimentatore PC, Completamente Modulare, 80 Plus Platinum, 1000 W, Digital, EU Corsair HX1000i è un alimentatore che sta una spanna sopra la concorrenza. Questo grazie alle funzionalità di controllo aggiuntive che Corsair ha aggiunto a questo piccolo (grande) gioiellino, che consente di gestire perfettamente configurazioni con due GPU persino in OC.

Seasonic PRIME Ultra 1000 Titanium ATX 12V V2.31 & EPS 12V / Output 83A / 80 PLUS Titanium / 13.5 cm fan/Hybrid Silent Fan Control Seasonic PRIME Ultra 1000 Titanium è un alimentatore di alta qualità prodotto da uno dei leader del mercato. Infatti Seasonic produce componenti che rivende anche a terze parti. In questa versione riesce a gestire senza problemi configurazioni con due GPU in OC.

– Migliori alimentatori PC da 1200W: adatti per configurazioni con Multi (Dual e Tri) GPU e OC (Core i9 e AMD TR)

Corsair Psu Hx1200I Platinum Corsair HX1200i è un alimentatore che sta una spanna sopra la concorrenza. Questo grazie alle funzionalità di controllo aggiuntive che Corsair ha aggiunto a questo piccolo (grande) gioiellino, che consente di gestire perfettamente configurazioni con tre GPU persino in OC.

Corsair AX1200i Alimentatore PC, Completamente Modulare, 80 Plus Platinum, 1200 W, Digital, EU Corsair AX1200i è un alimentatore che si fregia della certificazione Titanium. Un’efficienza inarrivabile per la concorrenza e persino per gli altri, ottimi modelli, di casa Corsair. Grande selezione dei componenti: solo il meglio viene scelto per questa serie, con un controllo qualità molto accurato. Insomma praticamente il top, in una versione con possibilità di reggere benissimo fino a tre GPU persino in OC.

– Migliori alimentatori PC da 1500W – 1600w: adatti per configurazioni con Multi (Tri e Quad) GPU e OC anche molto spinti (Core i9 e AMD TR)

Corsair AX1500i Alimentatore PC, Completamente Modulare, 80 Plus Platinum, 1500 W, Digital, EU Corsair AX1500i è un alimentatore che si fregia della certificazione Titanium. Un’efficienza inarrivabile per la concorrenza e persino per gli altri, ottimi modelli, di casa Corsair. Grande selezione dei componenti: solo il meglio viene scelto per questa serie, con un controllo qualità molto accurato. Insomma praticamente il top, in una versione con possibilità di reggere benissimo fino a quattro GPU persino in OC. Indicato anche per chi vuole fare del mining con il suo PC.

EVGA SuperNOVA 1600 T2, 80+ GOLD 1600W, totalmente modulare, garanzia 10 anni, include e Power On Self Tester GRATIS alimentatore 220-T2-1600-X2 (UE) EVGA SuperNOVA 1600 T2 è il top di EVGA. Molto elevato il controllo di qualità e quindi l’efficienza del prodotto. Prezzo molto buono, per un alimentatore davvero molto accattivante come rapporto qualità/prezzo. Riesce a sostenere tranquillamente fino a 4 GPU in sistemi con OC.

Migliori alimentatori PC da acquistare, appuntamento al prossimo mese!

Spero che questa guida all’acquisto dei migliori alimentatori PC vi sia stata d’aiuto e ricordo che sarà aggiornata mensilmente. Per qualsiasi dubbio o suggerimento vi invito ad usare il box dei commenti sottostante.

PS: ricordate di scegliere anche una fra le migliori schede madri!