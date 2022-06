Nikon: sconto in cassa per la serie Z valido fino a luglio

Nikon propone per il mese di giugno e luglio 2022 lo sconto in cassa per alcune fotocamere della serie Z e obiettivi NIKKOR e NIKKOR Z

Con Nikon, l’estate è il momento giusto per aggiornare o ampliare il proprio corredo fotografico, grazie alla possibilità di usufruire dello sconto in cassa su alcune fotocamere della serie Z e anche alcuni obiettivi NIKKOR e NIKKOR Z.

Nikon: lo sconto in cassa sulla serie Z e tutti i dettagli dell’offerta

Lo sconto in cassa è applicabile per l’acquisto di diversi corpi macchina Nikon Z, tra cui le mirrorless full-frame Nikon Z 5, Z 6II e Z 7II e l’affascinante Nikon Z fc, e di una interessante selezione di obiettivi NIKKOR e NIKKOR Z.

L’iniziativa è valida fino al 18 luglio 2022 per l’acquisto di prodotti Nikon ufficiali Italia nuovi, contraddistinti dal sigillo di Garanzia Nital 4 Anni, presso il Nikon Store e i punti vendita aderenti all’iniziativa.

Cogliere questa opportunità è semplicissimo: sul sito, infatti, non è necessaria alcuna registrazione perché lo sconto viene applicato automaticamente al momento dell’acquisto.

Nikon Z: le caratteristiche delle nuove mirrorless di nuova generazione

Entriamo nel dettaglio delle nuove mirrorless di nuova generazione che possono benificiare dello sconto in cassa: la Nikon Z 6II e la Nikon Z 7II.

Le mirroroless Nikon Z 6II e Nikon Z 7II a pieno formato sono state progettate intorno all’ampio innesto a baionetta Z-Mount e beneficiano di due processori di elaborazione immagini EXPEED 6 e di buffer più rapidi e capienti, per supportare la rapida ripresa in sequenza, e di due slot per memory card, uno per SD UHS-II ed uno per CFexpress o XQD. Inoltre, queste due fotocamere sono dotate di capacità video 4K/60p.

La Nikon Z 6II, adatta agli utenti che desiderano realizzare foto di elevata qualità e riprendere video di livello cinematografico con un sistema compatto, è la fotocamera ideale per la produzione di video professionali o, ad esempio, per la fotografia di cerimonia e matrimonio, dove la maneggevolezza, la flessibilità e la qualità dei risultati senza compromessi sono fondamentali.

Prezzo indicativo al pubblico: a partire da 2.099 (solo body) con promozione Sconto in cassa

Caratteristiche Z 6II

Eccellente in qualsiasi condizione di luce

Davvero veloce: scatta foto a piena risoluzione fino a 14 fps con AF/AE completo. Cattura fino a 200 JPEG o 124 immagini RAW senza compressione a 12 bit in una sola sequenza.

Due processori che addoppiano la potenza a disposizione

Slot per due card

Gamma dinamica più ampia. È disponibile L’AF con rilevamento occhi Eye AF e l’AF con rilevamento animali durante la ripresa di filmati ed è possibile ottenere sequenze di output quando ne hai bisogno

Struttura robusta

SnapBridge

La Nikon Z 7II è adatta a fotografi esperti e professionisti che richiedono la riproduzione fedele di ogni minimo dettaglio del soggetto ripreso. Può trattarsi di un fotografo di ritratti che riprende in velocità per catturare le più fini sfumature della pelle, dettagli di capelli, abbigliamento e make-up; o un fotografo di paesaggi che necessita di apparecchiature robuste e leggere per viaggiare in ambienti selvaggi e catturare scene di natura.

Prezzo indicativo al pubblico: a partire da 3.199 euro (solo body) con promozione Sconto in cassa

Caratteristiche Z 7II