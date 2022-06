Nuova barra di ricerca Windows 11: disponibile aggiornamento

Microsoft sta aggiungendo una nuova barra di ricerca Windows 11 sulla barra delle applicazioni, molto simile a quella del vecchio Windows 10

In questo articolo vedremo l’ultimo aggiornamento per Windows 11 (qui per maggiori informazioni sul sistema operativo). Nello specifico, è stata aggiornata la barra di ricerca del sistema operativo. Con Windows Search, trovare un’app o un file specifico non è per niente difficile. Purtroppo, la ricerca di “Windows” su Windows 11 può presentare bug e restituire risultati imprecisi. Ma questa resta comunque uno dei modi migliori per individuare un’app, un file o un’impostazione specifici sepolti nelle profondità del sistema operativo.

Windows Search è integrato nella barra delle applicazioni. Quindi puoi fare clic sul pulsante di ricerca accanto a Start e digitare o selezionare una parola chiave nel campo di ricerca per trovarla nel sistema operativo. In Windows 10, puoi fare clic sulla casella di ricerca nella parte inferiore sinistra della barra delle applicazioni. In Windows 11, la barra delle applicazioni viene fornita con una nuova icona di ricerca. Per impostazione predefinita, apre le migliori app che usi, nonché i punti salienti di Ricerca di Windows che fondamentalmente mostrano il contenuto di Bing di Microsoft.

Come funziona la nuova barra di ricerca Windows 11

Microsoft sta lavorando su una barra di ricerca per la barra delle applicazioni di Windows 11. Questa nuova funzionalità, che è in fase di test interno, riporta la barra alla forma di Windows 10. Naturalmente, la nuova barra di ricerca rispetta il design moderno di Windows 11 e WinUI 3.0.

Cliccando sulla barra si apre la ricerca di Windows, che vedremo allineata a sinistra per impostazione predefinita. Sfortunatamente, non puoi fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra di ricerca per modificarne le impostazioni. Se desideri apportare modifiche alla barra delle applicazioni, dovrai aprire l’app Impostazioni. Questa nuova barra di ricerca è in fase di test e non sappiamo quando inizierà a essere distribuita agli utenti nel programma Windows Insider.

E voi cosa ne pensate di questo aggiornamento in Windows 11? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).