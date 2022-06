MiNi PRO MP-J4125: la nuova workstation BIOSTAR

BIOSTAR presenta il nuovissimo MiNi PRO MP-J4125. Il piccolo sistema con prestazioni solide

La BIOSTAR (per maggiori informazioni clicca qui), produttore leader nel suo settore, presenta oggi la nuova workstation desktop MiNi PRO Series MP-J4125. BIOSTAR, è un marchio professionale dedicato non solo alla produzione di schede madri, schede madri da gioco, SSD, schede grafiche e sistemi informatici industriali. Si occupa anche di IoT, apparecchiature per il mining di criptovalute, soluzioni sanitarie e batterie di avviamento motore. Dalla sua fondazione nel 1986, BIOSTAR è diventato uno dei principali fornitori di schede madri nel settore IT. Al fine di perseguire la migliore qualità e design estetico, BIOSTAR ha investito molto in design di identificazione, attrezzature, ricerca di marketing globale e ricerca e sviluppo. Con un’enfasi costante sulla qualità, BIOSTAR cerca sempre di migliorare oltre il meglio e di correre verso il futuro.

Nuova workstation MiNi PRO MP-J4125

BIOSTAR introduce una nuovissima gamma di workstation predefinite progettate per adattarsi facilmente a molte applicazioni industriali e casual. Queste fanno parte della linea di prodotti della serie MiNi PRO. Il loro nuovo sistema MP-J4125 offre un’altra importante opzione per gli utenti che cercano una workstation prefabbricata economicamente vantaggiosa. Con solide prestazioni e una maggiore garanzia di qualità dal marchio BIOSTAR, questa piccola workstation è utile per OEM/ODM/PC da gioco, computer aziendali, POS/telecomando, automazione industriale, strutture intelligenti, reti e telecomunicazioni.

Dettagli

Alimentato da un processore Intel Celeron J4125, posizionato su una scheda madre BIOSTAR J4125NHU, il nuovo sistema MP-J4125 offre prestazioni eccezionali per l’uso applicato. Possiede una RAM DDR4 Dual Channel fino a 8 GB con velocità di clock massima di 2400 e video integrato che supporta la risoluzione DX12 e 4K tramite porta HDMI. Queset permettono al nuovo sistema MP-J4125 di essere altamente affidabile per più operazioni. Alimentato da un alimentatore da 60 W e da un solido design del telaio senza ventola, l’ingombro ridotto del nuovo sistema MP-J4125 MiNi PRO aiuta gli utenti a mantenere uno spazio di lavoro elegante e silenzioso.

Inoltre, il sistema MP-J4125 MiNi PRO supporta SATA III (6 Gb/s) e M.2 (M Key) per l’archiviazione. Questo può essere configurato con la gamma SSD BIOSTAR come ulteriore vantaggio per gli utenti che desiderano un plug and play senza problemi sistema.

In conclusione

Per concludere, il sistema MP-J4125 MiNi PRO di BIOSTAR è un’ottima scelta per gli utenti che cercano un sistema prefabbricato che richiede meno spazio. Inoltre è un sistema aggiornabile e proviene da un marchio noto per prodotti durevoli e di lunga durata.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo sistema MP-J4125 di BIOSTAR? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).