Nikon: si aggiudica gli IF Design Award per la serie Z

Nikon si aggiudica il primo premio agli iF DESIGN AWARDper le fotocamere Z 9 e Z fc, il teleobiettivo NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S e il microscopio ECLIPSE Si

Gli iF DESIGN AWARD sono riconosciuti in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza nel design. Includono diverse categorie, tra cui prodotto, comunicazione e confezionamento. Anche quest’anno Nikon viene premiata in ben quattro categorie per le due camere della serie Z, un teleobiettivo e il microscopio ECLIPSE Si.

Nikon: i prodotti premiati dagli IF DESIGN AWARD

La mirrorless Z 9 è l’ammiraglia della serie Nikon Z e, grazie alle rivoluzionarie tecnologie Nikon, offre una nuova esperienza di imaging che supera le precedenti reflex digitali e fotocamere mirrorless. È dotata di sensore stacked full frame da 45,7 MP di nuova concezione e raggiunge le migliori prestazioni AF nella storia di Nikon coniugate alla capacità di rilevare la gamma più ampia al mondo di tipi di soggetti nella stessa scena, ben 9. È inoltre in grado di registrare video 8K/30p per ben 125 minuti alla volta.

La Z fc è una fotocamera mirrorless che presenta le più recenti tecnologie ottiche e di elaborazione delle immagini del sistema Nikon Z coniugate a un design tradizionale ispirato alla Nikon FM2. Le tre ghiere di controllo e il pannello di visualizzazione sulla parte superiore del corpo consentono la regolazione intuitiva delle impostazioni di base, ampliando il divertimento della creazione di immagini a chi non conosce le fotocamere. È inoltre disponibile in 7 varianti colore. In un momento in cui chiunque può facilmente scattare immagini con uno smartphone, la Nikon Z fc risponde agli utenti che vogliono esprimere il proprio stile personale nelle proprie immagini.

Il NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S è il teleobiettivo Micro di media distanza f/2.8 per uso professionale. Veloce, nitido, stabile e straordinariamente compatto, è ottimo per lo scatto a dimensioni reali. Offre una messa a fuoco impeccabile, un bellissimo effetto bokeh arrotondato e una ripresa stabile a mano fissa. Grazie al rapporto di riproduzione di 1:1, è perfetto per il fotografo i cui scatti sono una riproduzione fedele del soggetto ritratto.