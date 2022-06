DuoDock MX Dual NVMe Dock: novità da Akasa

Quest’oggi l’azienda Akasa ha presentato la sua ultimissima creazione. Infatti, è pronta al lancio del nuovissimo DuoDock MX Dual NVMe Dock

I dock per unità possono essere estremamente utili, in particolare quelli con supporto per due unità. Questo, perché generalmente consentono di duplicare i dati in modo rapido e semplice. Tuttavia, con il passaggio alle unità M.2, i dock basati su SATA(qui per maggiori informazioni) stanno lentamente diventando meno utili. Akasa ha lanciato una soluzione a questo problema con il suo nuovo DuoDock MX, che accetta una coppia di unità M.2 NVMe.

Il dock stesso sembra un dock per unità in miniatura con l’aggiunta di un coperchio a forma di coppa che aiuta a proteggere le unità dal contatto durante l’uso. La parte anteriore ospita una serie di LED e un pulsante di clonazione dell’unità, mentre sul retro c’è un interruttore di alimentazione, un connettore di alimentazione e una porta USB di tipo C.

Aspetto negativo del nuovo DuoDock MX Dual NVMe Dock

L’unico vero aspetto negativo è che Akasa ha scelto un chip bridge da 10 Gbps PCIe a USB 3.2, il che significa che la connessione dati a un PC sarebbe piuttosto lenta per gli standard odierni. Presumibilmente il motivo è prevenire la necessità di utilizzare un qualche tipo di dissipatore di calore sulle unità M.2. Questo perché la maggior parte delle soluzioni da NVMe a USB 3.2 da 20 Gbps tendono a richiedere dissipatori di calore. Detto questo, Akasa ha dotato il DuoDock MX di quella che l’azienda chiama una ventola ultrasottile, anche se un’immagine sul sito Web dell’azienda suggerisce che si tratta di una piccola ventola. Dal punto di vista del prezzo, non è quello che chiamereste un affare a 98,00 euro.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo DuoDock MX Dual NVMe Dock? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).