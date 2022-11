FUJINON XF30 mm F2.8 è il nuovo obiettivo macro

FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro è il nuovo obiettivo di carattere versatile con una capacità di ingrandimento unica, compatibile con la nuova FUJIFILM X-T5 in uscita a novembre 2023

FUJIFILM presenta l’obiettivo FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro, che va ad arricchire la gamma di ottiche intercambiabili XF progettata per le fotocamere digitali mirrorless della Serie X, prodotti che offrono un design compatto e leggero e un’eccezionale qualità dell’immagine basata sulla tecnologia di riproduzione del colore proprietaria di Fujifilm.



FUJNON XF30mmF2.8 R LM WR Macro è un obiettivo a focale fissa standard con una lunghezza focale di 30mm (equivalente a 46mm nel formato pellicola 35mm) che si può perfettamente abbinare alle fotocamere di serie X, specialmente l’ultima FUJIFILM X-T5.

Rispetto agli obiettivi standard convenzionali, XF30mmF2.8 ha una distanza minima di lavoro molto ridotta e prestazioni macro notevolmente migliorate, con un rapporto di ingrandimento 1:1. Pur essendo un obiettivo standard altamente versatile, non ha praticamente alcun vincolo in termini di distanza di lavoro dal soggetto.

La possibilità di scattare fotografie macro dinamiche in scala reale 1:1 permette la massima flessibilità nella fotografia da tavolo, con la possibilità di avvicinarsi al soggetto in uno spazio limitato, oltre a un’ampia gamma di categorie tra cui ritratti e istantanee che sfruttano prospettive naturali. È in grado di eseguire fotografie macro con ingrandimento 1:1 alla distanza minima di ripresa di soli 10cm*1 nonostante il suo design compatto.



XF30mmF2.8 R LM WR Macro ha uno schema ottico che consiste di 11 elementi in nove gruppi inclusi tre elementi asferici e due elementi ED. Grazie al sensore di immagine APS-C della Serie X, un soggetto viene riprodotto 1,5 volte più grande in equivalente al pieno formato. L’obiettivo utilizza anche il sistema di messa a fuoco interna, in cui un motore lineare aziona gli elementi del gruppo di messa a fuoco, per fornire un AF veloce ed estremamente preciso. L’operazione di messa a fuoco è silenziosa e fluida anche per i primi piani che comportano un ampio movimento degli elementi di messa a fuoco. Inoltre, grazie al sistema X Mount, pesa soli 195g, per versatilità e mobilità avanzate e per l’impiego nelle più svariate esigenze fotografiche.

È resistente alla polvere e agli agenti atmosferici in grado di funzionare a basse temperature per un’avanzata praticità d’uso. Infatti, il barilotto dell’obiettivo è “weather-sealed“, sigillato in nove punti in modo che sia resistente alla polvere e agli agenti atmosferici e possa essere utilizzato a temperature fino a -10°C. Questo obiettivo può essere montato su una fotocamera come un obiettivo standard in tutta tranquillità, consentendo agli utenti di continuare a scattare anche all’aperto sotto la pioggia leggera o in un ambiente polveroso.

FUJINON XF30: caratteristiche principali e prezzo

Espande la portata delle applicazioni dell’obiettivo standard fino alla fotografia macro

Il design dell’obiettivo, composto da 11 elementi in nove gruppi, inclusi tre elementi asferici e due elementi ED, controlla varie forme di aberrazioni ottiche, tra cui l’aberrazione cromatica, l’aberrazione sferica e la curvatura di campo per offrire elevate prestazioni di risoluzione delle immagini. La lunghezza focale standard di 30 mm (equivalente a 46 mm nel formato cinematografico 35 mm), che si avvicina al campo visivo degli esseri umani, lo rende una scelta ideale per ritratti e istantanee in prospettive naturali.



Il design dell’obiettivo, composto da 11 elementi in nove gruppi, inclusi tre elementi asferici e due elementi ED, controlla varie forme di aberrazioni ottiche, tra cui l’aberrazione cromatica, l’aberrazione sferica e la curvatura di campo per offrire elevate prestazioni di risoluzione delle immagini. La lunghezza focale standard di 30 mm (equivalente a 46 mm nel formato cinematografico 35 mm), che si avvicina al campo visivo degli esseri umani, lo rende una scelta ideale per ritratti e istantanee in prospettive naturali. La distanza minima di lavoro di 10cm e il rapporto di ingrandimento massimo di 1:1 (equivalente a 1,5x nel formato pellicola 35 mm) consentono al fotografo di liberarsi dai vincoli di distanza dal soggetto. Con XF30 si potrà godere delle espressioni fotografiche, molto più libere e diverse rispetto agli obiettivi standard convenzionali, come le istantanee che si avvicinano e personalizzano il soggetto e le fotografie da tavolo scattate in uno spazio limitato.



Utilizzo di un motore lineare con un design compatto e leggero per ottenere una messa a fuoco automatica rapida e precisa

L’obiettivo utilizza il sistema di messa a fuoco interno, in cui il gruppo di lenti di messa a fuoco compatto e leggero è azionato da un motore lineare per ottenere una autofocus preciso in appena 0,02 secondi. Generalmente i sistemi Inner Focus coinvolgono un gran numero di elementi, aumentando la lunghezza dell’obiettivo. Tuttavia, questo obiettivo è leggero e misura solo 69,5mm, grazie al posizionamento e alla forma ottimizzati degli elementi asferici. Il sistema consente che XF30 catturi il momento decisivo senza esitazione in una grande varietà di situazioni. La capacità di risoluzione avanzata nel movimento del motore lineare garantisce la precisione della messa a fuoco anche nella fotografia macro con una profondità di campo molto ridotta.



L’obiettivo utilizza il sistema di messa a fuoco interno, in cui il gruppo di lenti di messa a fuoco compatto e leggero è azionato da un motore lineare per ottenere una autofocus preciso in appena 0,02 secondi. Generalmente i sistemi Inner Focus coinvolgono un gran numero di elementi, aumentando la lunghezza dell’obiettivo. Tuttavia, questo obiettivo è leggero e misura solo 69,5mm, grazie al posizionamento e alla forma ottimizzati degli elementi asferici. Il sistema consente che XF30 catturi il momento decisivo senza esitazione in una grande varietà di situazioni. La capacità di risoluzione avanzata nel movimento del motore lineare garantisce la precisione della messa a fuoco anche nella fotografia macro con una profondità di campo molto ridotta. L’ottimizzazione della progettazione ottica e dei processi di produzione ha ridotto al minimo la dimensioni delle parti nel meccanismo dell’obiettivo per ottenere con successo un fattore di forma compatto. La costruzione esterna in metallo dona un tocco di eleganza, mentre altri componenti sono stati accuratamente rivisti per ridurre il peso. Il risultato è un obiettivo compatto e leggero che pesa 195g e misura 69,5mm di lunghezza con una filettatura per filtri da 43mm. Per questo motivo può essere lasciato montato sulla fotocamera come un obiettivo walkaround standard, regalando un’esperienza fotografica più confortevole che mai.

FUJNON XF30mmF2.8 R LM WR Macro è disponibile dal 17 novembre 2022 al prezzo suggerito al pubblico di 729,99 euro iva inclusa.