Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica | Giugno 2021

Questa guida sarà dedicata alle migliori email, viaggiando nel web per scoprire la migliore posta elettronica in assoluto per le vostre necessità private e/o lavorative

Oggi un indirizzo email è diventato indispensabile nella vita di tutti i giorni. La mail è infatti richiesta per una moltitudine di servizi. Persino per acquistare un oggetto, ed anche per ritirare delle analisi. Appare evidente come sia necessario averne una.

Il problema? Scegliere quella adatta alla nostre esigenze. In questa guida esamineremo le migliori email e ti indicheremo quale scegliere e perché!

Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica – email Email.it

Si tratta del servizio più facile da trovare su Google. Basta infatti digitare “mail” sul famoso motore di ricerca, per vederlo fra i primi risultati.

Si tratta di un servizio abbastanza essenziale e che non offre in realtà molto. Il suo solo pregio, e motivo del suo successo, è il nome. Il client è infatti molto basilare e con poche funzionalità. Scopriamo come fare a registrarsi:

Collegarsi a questa pagina Compilare il form di registrazione Scegliete una password con numeri e lettere ed almeno un simbolo La mail è pronta, potete verificarla con il vostro numero di telefono Ora puoi controllare la tua casella email Email.it collegandoti a questo indirizzo ed inserendo le credenziali

Da notare che non è richiesta una mail alternativa per la registrazione su Email.it.

Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica – email Gmail

Si tratta della mail di Google. Sareste portati a pensare che questa sia la migliore mail in assoluto, ma purtroppo cosi non è. Infatti sebbene sia comoda poiché legata fin da subito a tutti i servizi offerti da Google, pecca in diversi aspetti fra cui la gestione della posta in arrivo.

Le categorie, che apparentemente sono una gran cosa, tendono a non dare la stessa visibilità a tutte le mail facendone letteralmente perdere alcune. Senza perdere altro tempo vediamo come creare una mail con Gmail:

Collegati a questo indirizzo Fai click su “Crea un account” A questo punto ti verranno richiesti nome, cognome, indirizzo e password Clicca su “avanti” Inserisci la data di nascita ed il tuo sesso. Numero di telefono ed email alternativa sono dati facoltativi, puoi anche non inserirli Cliccando su “avanti” verrà visualizzato il contratto di licenza, scorri fino in fondo e clicca su “Crea account” e quindi su “Conferma” La tua mail è ora pronta, collegati a questo indirizzo per accedere alla tua casella email Gmail!

Dati come email alternativa e numero di telefono sono facoltativi per ottenere una casella email Gmail!

Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica – email Libero

Casella email storica, Libero Mail è stata una delle prime email ad essere disponibile nel nostro paese. Si tratta di un servizio senza particolari punti di forza che però ha dalla sua un utenza affezionata che utilizza questa mail da sempre. Non c’è nessun motivo pratico per scegliere questa soluzione.

Registrarsi è semplice! Vediamo come fare:

Collegati a questo indirizzo Seleziona “registra un account mail gratis” A questo punto inserisci tutti i dati nel form che appare Fai attenzione, nella password non tutti i caratteri speciali sono ammessi Almeno uno fra numero di telefono o indirizzo mail alternativo va inserito obbligatoriamente Completato il form clicca su “registrati” Per accedere alla casella email Libero salva questo link nei preferiti

Il servizio è ottimo, ma come avete visto l’email Libero richiede diverse informazioni aggiuntive che altri servizi di mail non richiedono, come ad esempio il comune di residenza.

Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica – email TIM

Email che spesso si associa agli abbonamenti TIM. Nota per il servizio “giga allegato” che oramai non ha molto appeal, grazie ai servizi cloud integrati in alcuni competitor (esempio Gmail). Molto veloce e reattiva è una buona scelta per tutti o quasi.

Sono disponibili diverse opzioni per la registrazione, vediamo quali scegliere:

Collegati a questa pagina Vicino a “non hai ancora TIM” clicca su “registrati” Vi troverete davanti ad un form da compilare, attenzione alla password: non tutti i caratteri sono ammessi Inoltre è obbligatorio inserire un numero di telefono ed anche verificare lo stesso Cliccando su “prosegui” avrete completato la procedura Per accedere alla vostra casella email TIM collegatevi a questo indirizzo

A differenza di altri servizi per avere una email TIM è necessario sia il numero di telefono sia una verifica tramite SMS.

Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica – email Virgilio

Altra mail storica per gli utenti italiani, non ha (come Libero mail) caratteristiche che la rendono più appetibile rispetto ai competitor. Ottima per reattività ma nulla più.

Scopriamo cosa serve per registrare un account:

Collegatevi a questo indirizzo Fate click su “registra un account mail gratis” Vi troverete davanti ad un form da compilare, attenzione alla password: non tutti i caratteri sono ammessi Inoltre è obbligatorio inserire un numero di telefono ed anche verificare lo stesso Completato il form clicca su “registrati” Per accedere alla vostra casella email Virgilio collegatevi a questo indirizzo e salvatelo fra i preferiti.

Il servizio è ottimo, ma come avete visto per ottenere una email Virgilio sono richieste diverse informazioni aggiuntive che altri servizi di mail non richiedono, come ad esempio il comune di residenza.

Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica – email Hotmail (email Outlook)

La mail di Microsoft è una delle soluzioni migliori in assoluto. Perfettamente integrata nel sistema operativo Windows 10, consente di avere una posta elettronica sempre veloce e senza problemi. La gestione delle cartelle è la migliore fra quelle provate.

Vediamo come fare per registrare un account:

Collegatevi a questo indirizzo Cliccate su “crea account gratuito” Vi verrà chiesto, come prima cosa, l’indirizzo email desiderato, potete scegliere fra tre diversi domini Cliccate su avanti, ed inserite la password Ancora click su “avanti”. Inserite il vostro nome e cognome Click su “avanti” ed inserite la vostra data di nascita Ancora una volta click su “avanti” ed inserite il caratteri indicati. Attenzione ad inserire correttamente minuscole e maiuscole Cliccando ora” avanti”, per l’ultima volta, sarete reindirizzati alla vostra nuova mail Per accedere alla vostra casella email Hotmail collegatevi a questo indirizzo e cliccate su “accedi”

Il servizio email Hotmail (email Outlook), è ottimo anche in virtù del fatto che i dati richiesti per creare un account sono pochi. Non viene mai richiesto obbligatoriamente il numero di telefono e/o un indirizzo mail alternativo.

Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica – email Yahoo

Mail storica, anche oggi è fra le migliori sul mercato. Il motivo? Semplice ed immediata con una gestione ottima delle cartelle e un’estrema facilità di registrazione/configurazione su ogni dispositivo.

Scopriamo come creare una email Yahoo:

Per creare un nuovo account collegatevi a questo indirizzo e cliccate su “registrati” Nella schermata successiva, che riportiamo sotto, cliccate su “iscriviti” A questo punto compilate il form. Il numero di telefono è obbligatorio. Cliccate su “avanti” A questo punto effettuate la verifica del vostro numero di telefono Cliccate “continua” e la vostra mail sarà ora pronta all’uso Potete accedere a questo indirizzo, cliccando su “accedi”

La soluzione email Yahoo è ottima, tuttavia richiede tassativamente un numero di telefono per completare la registrazione.

Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica – email PEC

Per la posta elettronica certificata sono presenti diversi portali, noi qui di seguito vi elencheremo i migliori 3!

PEC.it è il servizio più usato fra i professionisti. Viene gestito da Aruba PEC.net è il servizio offerto da register.it, meno noto ma altrettanto valido Poste Italiane offre un servizio PEC, a volte un po lento ma comunque sempre affidabile

Questi sono i tre migliori servizi di PEC (Posta Elettronica Certificata) ad oggi disponibili. Ricorda che, a differenza della mail ordinaria, un indirizzo mail PEC è di solito a pagamento. Inoltre, per ulteriori informazioni in merito, ti consigliamo di consultare questo link.

Migliori Email: migliori servizi di posta elettronica – email temporanea

Esistono vari servizi di mail temporanee, la migliore? Quella che vi consigliamo a seguire: Guerrillamail.

Scopriamo perché e come funziona.

Si tratta di un servizio che non richiede registrazione e consente di avere un indirizzo mail temporaneo.

Appena vi collegate a questo link avrete una mail temporanea (che potete anche personalizzare) adibita fin da subito a mandare e ricevere mail. Si tratta di un’opzione utile in alcune occasioni, a voi la scelta di quest’ultime. Noi la segnaliamo solo per completezza di informazione.

Un breve riassunto

A questo punto della guida, vi facciamo un breve riassunto su quali sono le migliori mail da avere sempre a disposizione per quello che riguarda il mondo della posta online.

Email Email.it – Non collegata a nessun servizio specifico

– Non collegata a nessun servizio specifico Email Gmail – Collegata a tutto l’ecosistema Google, in particolare ai dispositivi Android

– Collegata a tutto l’ecosistema Google, in particolare ai dispositivi Android Email Libero – Non collegata a nessun servizio specifico

– Non collegata a nessun servizio specifico Email TIM – Legata ai servizi di TIM

– Legata ai servizi di TIM Email Virgilio – Non collegata a nessun servizio specifico

– Non collegata a nessun servizio specifico Email Hotmail (email Outlook) – Collegata ai servizi Windows, Office, Xbox Live e Windows Mobile

– Collegata ai servizi Windows, Office, Xbox Live e Windows Mobile Email Yahoo – Collegata al famoso motore di ricerca

– Collegata al famoso motore di ricerca Guerrillamail – Indirizzi di email temporanei

Appuntamento al prossimo mese!

Queste erano le migliori mail e la guida per creare un indirizzo email con ognuno di questi servizi! Buona navigazione web e ricordate di seguirci per altre guide su tuttotek.it!