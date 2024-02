Ford Mustang: l’icona americana arriva in Europa in una nuova versione

La nuova Ford Mustang è un’icona rinnovata, pronta a catturare l’immaginazione di coloro che amano il fascino delle vere muscle car americane con prestazioni da brivido

A oltre 60 anni dalla sua nascita nel lontano 1964, la vera Mustang, quella che emana il vero spirito della muscle car, è finalmente pronta a sfrecciare sulle strade europee, Italia inclusa. Ford Mustang è già disponibile per la configurazione e l’ordine sul sito ufficiale della Ford, con un prezzo di partenza di 58.000 euro. Le versioni offerte includono il modello fastback (coupé), la versione convertibile e la sportiva Dark Horse. La vettura presenta una gamma completa di tecnologie digitali e connesse, che integrano e migliorano le sue prestazioni straordinarie, conquistando il cuore di una nuova generazione di appassionati. Le linee muscolose e l’aspetto aggressivo della Mustang rimangono inalterati, con aggiornamenti aerodinamici che includono uno splitter anteriore rivisto e minigonne laterali. Anche i fanali posteriori a 3 barre, ora dotati di tecnologia LED, mantengono il fascino classico. La versione convertibile offre un comfort elevato grazie al tetto isolante che si apre o si chiude in soli 8 secondi.

Ford Mustang: tecnologia di avanguardia e prestazioni di livello

Jon Williams, General Manager, Ford Blue, Europe, ha affermato:

La nuova Mustang è tutto ciò che si aspetta da un’icona indiscussa – e andrà oltre ogni aspettativa. Una gamma di tecnologie digitali e connesse integra ed esalta le sue straordinarie prestazioni, per conquistare il cuore di un’intera nuova generazione di appassionati.

L’abitacolo della Mustang è un connubio di tecnologia e stile. Il display digitale da 12,4 pollici e lo schermo centrale da 13,2 pollici, completamente personalizzabili, offrono un’esperienza di guida unica. La vettura è dotata di connettività 5G, integrazione wireless con Apple CarPlay e Android Auto, e un sistema audio B&O di alta qualità. Il cuore della Mustang batte forte grazie al motore V8 da 5,0 litri, che eroga una potenza impressionante di 446 CV e 540 Nm di coppia per la versione GT. Con opzioni di cambio manuale a sei rapporti o automatico a dieci rapporti, la Mustang offre prestazioni mozzafiato, con accelerazioni da 0 a 100 km/h in tempi record.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!