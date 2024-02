Porsche Taycan: restyling con maggiore autonomia e velocità di ricarica

Gli appassionati e gli acquirenti di Porsche Taycan potranno presto scoprire tutti i dettagli delle nuove caratteristiche e delle performance migliorate di questa iconica vettura elettrica

Con il debutto imminente del restyling della Porsche Taycan, l’attenzione si concentra sulle significative migliorie apportate dalla casa automobilistica tedesca. La presentazione ufficiale è prevista tra pochi giorni, e Porsche ha assicurato che non si tratterà di un semplice facelift, ma di un aggiornamento sostanziale su vari aspetti della vettura. In particolare, la casa automobilistica ha sottolineato miglioramenti significativi nell’autonomia e nei tempi di ricarica. Porsche ha effettuato un test di autonomia con 4 esemplari della nuova Taycan negli Stati Uniti, percorrendo la tratta da Los Angeles a San Diego e ritorno. L’obiettivo era dimostrare i progressi raggiunti in termini di percorrenza e tempi di ricarica. Il test si è svolto in tre giorni sulle Interstate Highway 405 e 5, nel sud della California, viaggiando alla massima velocità consentita di 120 km/h.

Porsche Taycan: risultati interessanti sui test di autonomia e potenza di ricarica

I risultati dei test sono stati rivelatori: la Taycan Cross Turismo 4 ha percorso 512 km, la Taycan Turbo 555 km e la Taycan 4S 552 km. La versione con un singolo motore elettrico ha raggiunto un notevole risultato di 587 km con una sola carica. Questi dati evidenziano l’efficacia degli aggiornamenti nell’aumentare l’autonomia della vettura.

Un altro punto di rilevanza è la capacità di ricarica della Taycan dopo il restyling. Porsche afferma che la vettura sarà in grado di effettuare una ricarica completa con potenze superiori ai 300 kW. In particolare, per passare dal 10% all’80% della carica, saranno necessari meno di 20 minuti. Questa notizia conferma il impegno della casa automobilistica nel migliorare l’efficienza e la praticità dell’utilizzo della Taycan.

