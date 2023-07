In questo nuovo episodio di Anime Breakfast entriamo nel mondo dello sport con Mila e Shiro, l’anime che ha fatto innamorare del volley una generazione intera

Dopo aver ricordato un anime drammatico e intenso come Lady Oscar, iniziamo a toccare il tema dello sport negli anime giapponesi, due elementi che vanno in coppia con un funzionamento egregio da molti anni ormai. Il primo motivo è che lo sport negli anime è un veicolo per far esprimere una generazioni di giovani con le proprie caratteristiche e unicità, è un veicolo per uscire dall’uniformità che impone la società e il sistema scolastico. Il fatto che in gran parte degli anime lo sportivo o la sportiva protagonista sono degli invincibili eroi della comunità è perché davvero gli vengono attribuite le stesse caratteristiche dei supereroi che conosciamo.

Come entriamo nel vivo del mondo dello sport? Lo facciamo un uno degli anime sportivi per eccellenza: Mila e Shiro. Dobbiamo subito fare la premessa che il titolo tradotto in italiano ci inganna, perché c’è poco di Shiro in questo anime, c’è più che altro il mondo della pallavolo, il sacrificio e la determinazione nel voler realizzare i propri sogni. Andiamo quindi per gradi e vediamo perché Mila e Shiro è ancora oggi così amato.

Galeotto fu, un cartone animato | Anime Breakfast: Mila e Shiro ovvero innamorarsi del volley

Se si chiede a qualunque giocatrice professionista di volley femminile come si sono avvicinate al mondo del volley, probabilmente l’85% risponderà che è stato guardando Mila e Shiro da piccole. Siamo nel 1986 quando in Italia viene tramesso questo anime per la prima volta e siamo nel 2011 quando a 24 anni dalla prima messa in onda, viene trasmesso un nuovo capitolo in occasione delle Olimpiadi. Protagonista della serie animata è Mila, adolescente che sogna la nazionale con il suo grande amore, la pallavolo e accanto a lei altre due protagoniste, le sue amiche Kaori e Nami che nei campionati giovano per club differenti.

In questo scenario c’è anche Shiro, che sebbene abbia più spazio rispetto al manga originale, comunque rimane marginale e costruito per dare la suspense sentimentale alla trama complessiva. Proprio per questo motivo è bene ricordare che la grandezza di questo manga sta aver avvicinato a questo sport quasi due generazioni di giocatrici professioniste: da Manuela Leggeri, capitana della Nazionale italiana che vinse i Mondiali del 2002 a Paola Egonu, talento inaudito che sta tracciando le nuove linee del volley a livello mondiale.

Dedizione e sacrificio | Anime Breakfast: Mila e Shiro ovvero innamorarsi del volley

Il volley qui è centrale: le protagoniste passano la gran parte del loro tempo in palestra, per migliorarsi e diventare le più forti del Giappone, parlano delle loro vite in palestra, si occupano degli spazi, della loro pulizia e della loro sistemazione. Dedizione e sacrificio è quello che si vede in questo anime ed è anche il ritratto piuttosto realistico di ciò che avviene davvero in Giappone nel mondo dello sport. Un sacrificio che viene portato all’eccesso, con le protagonista che finiscono gli allenamenti esauste, massacrate dalle pallonate per imparare la difesa o dai colpi in successione in attacco.

Proprio per questo motivo quando guardiamo un anime sportivo ci sembra di vedere la stessa narrazione degli eroi con superpoteri, perché vediamo dei giovani che prendono la missione sportiva come una missione etica e salvifica. Per quanto sappiamo bene che non è la stessa cosa, comunque è bello pensare a quanti giovani hanno iniziato uno sport grazie ad un cartone animato e quanto quindi questo possa avere una simbologia molto importante.

Scene surreali e di durata infinita | Anime Breakfast: Mila e Shiro ovvero innamorarsi del volley

Nonostante i suoi indubbi pregi, non ci troviamo ovviamente di fronte ad un documentario sportivo, la finzione c’è ed è portata all’estremo, con atti sportivi esagerati e poco realistici. Questi stessi atti sportivi così rappresentati hanno aperto le porte ad una stessa scelta in altri anime sportivi, primo tra tutti Holly e Benji, in cui si vedeva la palla diventare ovale ogni volta che veniva colpita con forza e il campo da calcio lungo chilometri.

In Mila e Shiro, i palloni schiacciati sono quasi bombe ovali potentissime, chi gioca in difesa con maestria come Nami vola a prendere qualsiasi pallone a rallentatore e le partite durano tante puntate. Da notare, come il volley sia in realtà uno sport molto veloce con azioni rapidissime e dinamiche, ma qui è tutto decisamente dilatato. Per quanto sia tuttora motivo di ironia su quel tipo di scelta grafica e di sceneggiatura, si trattava comunque di uno stile, tipico di quegli anni e che era in perfetto stile con la drammatizzazione dello sport in sè.

Ciò che sdrammatizza Mila e Shiro è proprio la sua protagonista Mila, che sul campo è dedita al sacrificio, ma fuori dal campo è una pasticciona esuberante oltre ogni limite e molto sensibile: in poche parole “una di noi” in cui è piuttosto facile ritrovarsi, anche se a volte è un po’ fuori le righe, ma come è normale che sia in contrasto con il suo modo di essere in campo.

Non è un anime retrodatato

Nel caso in cui ce lo stessimo chiedendo, no, Mila e Shiro non è un anime retrodatato, non è superato a livello grafico e narrativo e si più ancora vedere con grande interesse. Anzi, è consigliabile anche alle attuali generazioni, perché è ancora in grado di far appassionare ad uno sport come ben pochi anime sanno fare. E chissà quindi quanti altri futuri campioni dello sport sarà in grado di sfornare.

