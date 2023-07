In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo a parlare di Fullmetal Alchemist, quello che è probabilmente il miglior shonen mai esistito: viviamolo, in questo articolo dedicato

Una lezione priva di dolore non ha valore. Perché, senza sacrificio, l’uomo non può ottenere nulla.

Nuova settimana, nuova domenica, nuova puntata di Anime Breakfast. Ci siamo lasciati alle spalle anche il western spaziale di Cowboy Bebop, capolavoro indiscusso dell’animazione orientale, e questa volta ci affacciamo verso un genere spesso bistrattato perché di norma consigliato a giovani ragazzi: lo shonen. Se il tuo pubblico è compreso in una fascia d’età che arriva massimo ai 19 anni non puoi presentare tematiche mature, a tratti oscure, mescolando sapientemente i concetti di vita, morte e sacrificio, no? Errato: esiste Fullmetal Alchemist. Parliamone!

Laws of Alchemy | Anime Breakfast: Fullmetal Alchemist e l’entità del sacrificio

Scritto e disegnato da Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist (d’ora in poi, in questo articolo, abbreviato FMA) nasce come manga ne lontano 2001 quando ne inizia la serializzazione su Shonen Gangan, terminata poi nel 2010 per un totale di 108 capitoli e 27 volumi. Dal fumetto ne vengono poi tratte due serie animate distinte. La prima, prodotta da Square Enix e affidata allo studio Bones, è semplicemente chiamata Fullmetal Alchemist e segue le vicende narrate dal manga solo nei suoi primi volumi, per poi deviare completamente direzione e culminare con il film Il conquistatore di Shamballa.

La seconda, invece, ha come sottotitolo “Brotherhood” e ricalca completamente quanto narrato dalla controparte cartacea della Arakawa. Universalmente riconosciuta come uno degli adattamenti migliori della storia delle serie animate giapponesi, FMA Brotherhood ha sempre alle spalle Square Enix e Bones che l’hanno confezionato in 64 episodi, costati, all’incirca, 500 milioni di yen. Secondo dati ufficiali, l’azienda ne ha guadagnati, fra le due serie in totale, più di 2.310 milioni di yen, quadruplicando i costi di produzione. Senza considerare le copie vendute del manga, che hanno reso FMA un vero e proprio fenomeno di massa e che ha dato il via a quella macchina di produzione di altri mezzi di intrattenimento, dal merchandise ai videogiochi.

Clash of the Alchemists |Anime Breakfast: Fullmetal Alchemist e l’entità del sacrificio

Ambientato in un’Europa velatamente ispirata a quella del XIX secolo, ma che prende in prestiti influenze aggiuntive provenienti dall’era industriale, FMA prende forma nel paese di Amestris, un mondo pieno di città, villaggi, strade lastricate ed edifici in mattoni che donano alla produzione un look estremamente europeo. A tutto ciò si aggiungono elementi magici e sovrannaturali che vanno ad intersecarsi perfettamente col mondo reale. Dal titolo lo avrete già capito, ma Amestris si basa principalmente sull’Alchimia e su chi la esercita.

Edward ed Alphonse Elric, Ed e Al per gli amici, sono due fratelli che, dopo essere rimasti orfani di madre a causa di una malattia, tentando di riportarla in vita tramite proprio l’utilizzo dell’alchimia. L’esperimento fallisce tragicamente e i due ragazzi rimangono feriti terribilmente: Ed perde una gamba, mentre Al l’intero corpo. Deciso a riportare indietro almeno l’anima di suo fratello, Ed sacrifica il suo braccio destro ed intrappola l’essenza di Al in un’armatura, che prende vita e diventa, effettivamente, Alphonse Elric. Passano gli anni e i due, ancora decisi a recuperare i propri corpi originali, vivono la loro vita alla ricerca di una soluzione.

Spiral of Truth | Anime Breakfast: Fullmetal Alchemist e l’entità del sacrificio

Edward diventa, col tempo, Alchimista di Stato ed inizia a lavorare proprio per l’esercito, ricevendo in cambio due arti meccanici, chiamati Automail, in sostituzione delle sue protesi. In questo modo, hanno tutto ciò che serve loro per trovare una soluzione al disastro combinato anni prima. E questa soluzione ha un nome vero e proprio: la Pietra Filosofale. Basta così, non vogliamo svelarvi altro sull’intricata trama di FMA, semplicemente perché è così avvincente, interessante e divertente da seguire che sarebbe un vero peccato rischiare di incappare in spoiler di qualsiasi genere o natura.

Sul loro percorso, Ed e Al incontrano una lunga lista di personaggi iconici e che hanno fatto la storia del medium. Passiamo da Winry Rockbell, giovane amica d’infanzia dei fratelli Elric nonché esperta meccanica di Automail, per passare al colonnello Roy Mustang, abile alchimista di fuoco che aspira, un giorno, a diventare il leader del paese. Sempre con l’idea di non fare alcun tipo di spoiler non vogliamo neanche approfondire i personaggi, ma vi basti sapere che ciascuno di loro, nel bene e nel male, affronterà una crescita personale quasi obbligatoria nel corso della serie.

Lullaby of Resembool | Anime Breakfast: Fullmetal Alchemist e l’entità del sacrificio

La necessità di fare scelte difficili e affrontare le conseguenze delle proprie azioni ne permea le vite, specialmente quando queste azioni comportano fatti gravi e non risolvibili in alcun modo. Il pubblico è spinto, insieme proprio ai vari personaggi, ad interrogarsi, a porsi dilemmi etici e morali di grande spessore e a cercare di capire se e come si sarebbe potuto fare diversamente. E tutto ciò non vale solo per i fratelli Elric, anzi: ciascun personaggio secondario è ricco di sfumature e portano sulle spalle storie, ambizioni e motivazioni. Sì, anche gli antagonisti… specialmente gli antagonisti.

La ricerca di sé gioca un ruolo importantissimo nella serie, specialmente per i fratelli Elric. Dopo aver perso parte (o la completezza) del proprio corpo, i due si trovano costretti a ridefinire il proprio concetto di umanità, per capire chi davvero sono. La Pietra Filosofale in questo senso non è tanto una destinazione, quanto un viaggio: quello del recupero dell’Io, della propria personalità ed identità. I due non sono trattati come santi, anzi: ciò che è successo loro è una conseguenza diretta delle proprie scelte scellerate, del voler andare contro il naturale scorrere del tempo e l’ineluttabilità della morte.

Beyond the Walls | Anime Breakfast: Fullmetal Alchemist e l’entità del sacrificio

Il concetto di “scambio equivalente” diventa così permeante: per ottenere qualcosa, bisogna dare in cambio qualcos’altro che abbia lo stesso valore. Il potere ha un costo, la vita ha un costo, le scelte hanno un costo, l’ambizione ha un costo: tutto ha un costo. I fratelli Elric, così come tutti gli altri personaggi di FMA, sono spesso costretti a fare scelte difficili e a sacrificare qualcosa di prezioso pur di raggiungere i propri obiettivi. Obiettivi non sempre dei più onorevoli: ad Amestris regna infatti la corruzione politica dell’alta classe dirigente, specialmente del regime militare che la governa con azioni oppressive ed abusive.

Infine: l’umanità. Che cos’è davvero l’essere umano? Un corpo? Un’anima? Cos’è che ci rende davvero umani? Ed e Al in primis, ma noi con loro, siamo costretti ad interrogarci sul significato dell’esistenza, sulle emozioni, sulle sensazioni, sull’amore e sulla compassione. Sfidando le tradizionali definizioni di umanità, FMA affronta la questione di darne una definizione con a tratti molto tatto, a tratti un’irruenza che spezza il fiato.

The Blind Alchemist

Ci siamo, anche questa settimana siamo giunti alla fine della puntata di Anime Breakfast dedicata, stavolta, a Fullmetal Alchemist. Non possiamo che consigliarne la visione (o la lettura del manga, se volete), specialmente della seconda serie Brotherhood. La naturale capacità della Arakawa di porre davanti allo spettatore tematiche importanti come il senso del sacrificio, il concetto di essere umano, la vita e la morte rendono Fullmetal Alchemist uno degli shonen più impattanti dell’intera industria dell’intrattenimento nipponico. E imprescindibile se siete appassionati del genere. Non perdetevelo.

E questo è tutto ciò che avevamo da dire su Fullmetal Alchemist. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

