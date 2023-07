In questo nuovo episodio di Anime Breakfast andiamo in Francia con Lady Oscar celebrando la presa della Bastiglia del 14 luglio a modo nostro, con questo intenso e drammatico anime

Nuovo episodio di Anime Breakfast e nuovo anime, che rimane sempre nell’ambito del combattimento e anche della drammaticità, dopo che nello scorso episodio abbiamo trattato dei Cavalieri dello Zodiaco. Non volevamo ancora rimanere nel drammatico, ma un’occasione storica importante ci ha servito un gancio perfetto per trattare di un anime celebre e molto amato: Lady Oscar.

L’occasione storica in questione è la Presa della Bastiglia, che si è tenuta a Parigi il 14 luglio 1789 ed è il giorno in cui ancora oggi in Francia si celebra il ricordo della Rivoluzione Francese. Perché quindi Lady Oscar? Ragione molto semplice: questo anime è ambientato proprio negli anni della Rivoluzione Francese e la protagonista Oscar è comandante della Guardia Reale, prima e poi delle Guardie Francesi di Parigi. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo questo anime molto rivoluzionario e non perché è ambientato negli anni della Rivoluzione.

Il buon padre voleva un maschietto | Anime Breakfast: Lady Oscar e la rivoluzione gentile

Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu

Così citava un passaggio della prima sigla italiana dell’anime, quella del 1982 cantata dal gruppo I cavalieri del Re, con la voce qui di Clara Serina e già ci spiega un passaggio fondamentale della trama. Oscar, protagonista è una donna a comando della Guardia Reale di Francia, così come ha voluto il padre, Generale militare che voleva un maschio per proseguire la sua discendenza nella professione militare e ha così deciso di far credere a tutti che sua figlia fosse un uomo. Questo passaggio è fondamentale nell’anime anche nelle dinamiche di trama successive, ovvero la difficoltà per Oscar di essere donna in un contesto maschile e militare.

Sta proprio qui la forza di questo anime, nella sua protagonista totalmente rivoluzionaria per quei tempi, che ha anche aiutato una generazione intera di pubblico a pensare che si può essere ciò che si vuole nella vita, al di là di come si nasce. E per questo stesso motivo, questo anime venne censurato molto in Italia alla sua uscita e ancora oggi divide la critica sociale e fa discutere sul poter essere “diseducativo” per il giovane pubblico.

Il carisma di Oscar | Anime Breakfast: Lady Oscar e la rivoluzione gentile

Il carisma contagioso di questa protagonista è ciò che le ha permesso di avere un anime tutto per sé. Per spiegarci meglio, facciamo qualche passo indietro al manga originale, in cui Oscar compariva solo come personaggio di supporto alla protagonista assoluta che era Maria Antonietta, diventata poi la Regina che finì sotto le grinfie della ghigliottina. Il manga originale infatti era molto storico, basato sui fatti che in Francia hanno poi condotto alla Rivoluzione e anche sui personaggi che davvero sono stati protagonisti di tali eventi. Il personaggio di Oscar nel manga ha riscosso un tale successo che è diventato poi protagonista dell’anime, con Maria Antonietta leggermente in secondo piano. Ciò però non toglie che anche l’anime rimane molto interessante da seguire anche dal punto di vista storico, perché molti personaggi e molti fatti accaduti sono quelli che leggiamo da anni sui libri di scuola.

La storia di un amore impossibile| Anime Breakfast: Lady Oscar e la rivoluzione gentile

Il carisma di Oscar è indiscutibile, così come il suo temperamento, pacato, calmo dalle intenzioni ed emozioni indecifrabili, ma accanto a lei vengono poste una serie di situazioni che rendono l’anime molto interessante. Queste situazioni sono ovviamente sentimentali e sono tante, costantemente intrecciate e che narrano amori abbastanza impossibili. Una di queste riguarda certamente Andrè, amico e compagno di Oscar in battaglia, che cade proprio il giorno prima della Presa della Bastiglia colpito da una pallottola, dopo che lui e Oscar avevano abbandonato le Guardie di Parigi per unirsi al popolo della Rivoluzione. Un amore impossibile che però si consuma all’interno del manga, anche se seguito da molti rifiuti, abbandoni e incomprensioni tra i due personaggi. Il finale tragico, che vede Oscar ormai stremata dalla tisi morire il giorno dopo di André aumenta a livello narrativo la potenza del rapporto tra Oscar e André: come se fossero protagonisti di una tragedia shakespeariana, André e Oscar cadono insieme, uniti dalla stessa battaglia, dagli stessi valori e dall’amore reciproco.

Un anime intriso di tragedia

Questi elementi e anche questo finale dell’anime, confermano Lady Oscar come tragico. Il dramma e la tragedia sono intrisi in questa storia, così come le passioni amorose e gli accadimenti storici. E proprio questo, rende Lady Oscar un anime meraviglioso, ma di non semplice visione. Bisogna essere pronti a preparare i fazzoletti in molti episodi e sapere che il finale è sì, tragico ma molto in linea con la storia complessiva e il suo contesto: siamo nell’ambito di guerra e guerriglia e quindi dobbiamo essere pronti ad aspettarci di tutto. Inoltre, gli anime giapponesi hanno spesso delle tinte drammatiche e quasi horror, basta pensare a Rossana, che abbiamo trattato in un prcedente episodio di Anime Breakfast e alcuni passaggi drammatici del manga originale. Quindi data questa premessa, siamo di fronte ad un anime notevole, che ha segnato una generazione e che continuaa far discutere di sè e far inorridire i ben pensanti, il che, finché non arrivano troppe censure, non è mai un male.

