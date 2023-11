Anime Breakfast: My Hero Academia e il concetto di supereroe

Benvenuti in questa nuova puntata di Anime Breakfast! Il protagonista di quest’oggi ha cambiato totalmente il concetto di supereroe, differenziandosi molto dai classici Batman e Spider-Man della DC e della Marvel: My Hero Academia

Non importa che tu vinca o perda, guardarsi indietro e imparare dall’esperienza fa parte della vita!

Continua la nostra rubrica preferita della domenica Anime Breakfast. Quest’oggi si torna sul classico parlando semplicemente dei nostri anime preferiti, anime che ci hanno conquistato il cuore e che ci hanno insegnato qualcosa. Già, perché oggi si parlerà proprio di cosa è davvero importante fare affinché possiamo fare del bene per migliorare la società. Abbiamo parlato di capolavori come Death Note, One Piece, Dragon Ball e Full Metal Alchemist. La serie anime di cui parleremo oggi è opera di Kōhei Horikoshi, pubblicato nel 2014 in formato cartaceo e trasmesso in televisione due anni dopo, nel 2016, stiamo parlando di My Hero Academia! (o Boku No Hero Academia, per i puntigliosi).

Il supereroe sotto un nuovo punto di vista | Anime Breakfast: My Hero Academia

Una nota di merito che va fatta a My Hero Academia è che ha rivoluzionato il concetto di supereroe, andando a infrangere completamente lo standard di eroe dal fisico possente, impeccabile e sempre disposto ad aiutare il prossimo. My Hero Academia presenta dei supereroi completamente diversi, imperfetti, deboli e arroganti. Una cosa da apprezzare molto appunto è il fatto che ogni eroe è diverso dall’altro e non si parla solo di costumi, poteri o qualsiasi altra cosa che riguardi l’estetica. Ciò che rende speciale questo anime è che ogni eroe ha una propria morale, c’è chi ambisce semplicemente alla gloria, mettendo in mostra la propria “benevolenza” salvando qualcuno in pericolo mentre c’è il pubblico che guarda, mentre quando c’è un semplice ladruncolo a rapinare una vecchietta quell’eroe non farà niente perché non ha un pubblico. C’è chi, al contrario, è disposto ad aiutare chiunque rinunciando alla gloria, soccorrendo in ogni caso sia necessario il suo intervento. I supereroi qui sono molto simili a quelli in The Boys, alcuni agiscono per un proprio tornaconto personale, altri agiscono in nome del bene. Insomma, i personaggi infrangono totalmente il concetto di supereroe, dimostrando che non tutti i supereroi sono davvero tali.

Un giovane con un sogno | Anime Breakfast: My Hero Academia

Il protagonista di questa bellissima quanto intricata storia è il giovane Izuko Midoriya, un ragazzo che sin da bambino sogna di diventare un eroe. C’è un piccolo problema: il ragazzo è senza quirk. “Ma cos’è un quirk?” vi chiederete. In poche parole, il quirk è il potere con cui una persona nasce. Ebbene sì, il mondo di My Hero Academia è un mondo dove supereroi si nasce, non si diventa (o almeno è quello che Izuko pensava). Il piccolo Izuko è un fan sfegatato dell’eroe numero uno, All Might, un eroe che insegna a tutti a sorridere anche nelle situazioni più complicate. La caratteristica di All Might, infatti, è quella di aiutare chiunque abbia bisogno sempre con il sorriso, per rassicurare i civili e per darsi forza nei momenti difficili.

Un giorno, l’eroe nota il piccolo Izuko intento a cercare di salvare Bakugou, il suo amico d’infanzia, catturato da un supercriminale mostruoso. All Might decide, quindi, di dare una possibilità a Midoriya, donandogli parte del suo potere, il più potente di tutti, il One For All. Da questo punto in poi la vita del giovane protagonista viene completamente stravolta, e il suo eroe preferito gli propone di iscriversi alla sua accademia, da cui prende appunto il nome, e dimostrare a tutti ciò che All Might ha visto in lui: di essere il più grande eroe al mondo e l’unico degno successore.

Cosa significa essere un eroe? | Anime Breakfast: My Hero Academia

Arriviamo al punto cruciale di questa puntata: cosa significa essere un eroe? Un eroe è un uomo molto forte, un uomo impeccabile, un uomo coraggioso che riesce sempre a sconfiggere il cattivo. No, essere un eroe vuol dire molto di più. Questo è ciò che insegna My Hero Academia, e lo impariamo da quelli che infine sono i veri protagonisti della storia: Deku e All Might, o per meglio dire, Izuku Midoriya e Toshinori Yagi. Grazie a loro la storia parte, grazie a loro riusciamo a capire cosa significa essere un eroe. Le lezioni che Toshinori insegna al suo più caro allievo Izuku non riguardano le mosse spettacolari da compiere quando un civile è in pericolo, o almeno non solo. Ciò che gli insegna, infatti, è essere un vero eroe, come affrontare i propri problemi nella vita, come aiutare il prossimo affinché il mondo sia in salvo e possa migliorare.

Il motivo per cui All Might sorride sempre quando entra in azione si basa proprio sul non arrendersi mai, sul dare tutto noi stessi per superare ogni ostacolo e raggiungere i nostri sogni e, soprattutto, aiutare sempre il prossimo nonostante il male che possa aver causato. Toshinori, quindi, vuole assicurarsi che Izuku sia pronto ad affrontare il mondo col metodo giusto e indirettamente è ciò che fa anche con noi spettatori. Anche nei momenti bui, rialzati e sorridi! Non è importante il non cadere mai, ma il rialzarsi dopo ogni caduta e imparare dai propri errori. Questo è ciò che insegna My Hero Academia.

Grandi insegnamenti da un grande eroe | Anime Breakfast: My Hero Academia

Alla fine della fiera, My Hero Academia ci insegna molto. L’obbiettivo di questa serie non è solo quella di insegnarci il vero significato di eroe, ma come affrontare i problemi della vita nel modo giusto. My Hero Academia è un’opera che può appassionare non solo i lettori di fumetti o gli amanti dei cinecomics, My Hero Academia è una filosofia di vita, quindi destinato a chiunque voglia godersi una bella storia strappalacrime con dei personaggi scritti in maniera impeccabile. Questo non è un mondo dove l’eroe sconfigge il cattivo e la storia finisce lì, questo è un mondo dove l’eroe affronta le sue difficoltà, dando un esempio a tutti su come vivere la propria vita al meglio e come renderla migliore anche per gli altri, semplicemente ispirandoli. D’altronde, è bastata l’ispirazione di All Might affinché Izuku Midoriya diventasse Deku.

Se volete recuperare la serie, potete trovare tutti gli episodi su VVVVID! Fateci sapere cosa ne pensate voi su My Hero Academia nei commenti e restate sintonizzati con noi su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema e delle serie tv!

