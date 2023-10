Anime Breakfast: Death Note e l’ebbrezza del potere

In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo ad esplorare, con un discreto senso di nostalgia, quel gran lavoro che è stata la serie animata dedicata a Death Note: fra giustizia e criminalità

La nostra serie preferita della domenica, Anime Breakfast, continua anche questa settimana. Abbandoniamo temporaneamente il format dei Chara e delle Top per tornare ai cari vecchi episodi base, quelli basati sulle serie che più ci hanno appassionati nel corso del tempo. Vi abbiamo già parlato di capolavori come Cowboy Bebop e Full Metal Alchemist Brotherhood, ma anche di Steins;Gate, Space Dandy e tanti altri. Una serie che, per diversi motivi, ancora non avevamo trattato è anche una delle più mainstream, delle più conosciute, amate e iconiche dell’animazione giapponese. Stiamo ovviamente parlando di Death Note!

Teleology of Death | Anime Breakfast: Death Note

Death Note nasce dalla penna di Tsugumi Ohba e dalla matita di Takeshi Obata nel lontano 2003 su Weekly Shonen Jump. Capirete dunque sin da subito che, nonostante il piglio decisamente maturo sotto alcuni punti di vista, Death Note è effettivamente uno shonen e non un seinen. A prescindere però dalla terminologia specifica (e magari ci potremmo anche creare una puntata di Anime Breakfast per spiegare le differenze fra i vari generi), fatto rimane che Death Note diventa estremamente popolare sia in Giappone sia nel resto del mondo e viene adattato in diversi altri medium: dai film live action, agli adattamenti cinematografici passando, ovviamente, per la serie animata.

Trasmesso per la prima volta nel 2006 in Giappone, l’anime di Death Note è composto da 37 episodi. Prodotto dalla Madhouse e diretto da Tetsuro Araki, l’anime riprende esattamente la trama del manga, che viene seguita passo passo. Il protagonista è l’iconico Light Yagami, un giovane studente delle superiori che, per puro caso, trova per terra uno strano quaderno dalla copertina nera che reca la scritta “Death Note“. Aprendolo, Light ne scopre le regole e il funzionamento: il quaderno è in grado di uccidere chiunque semplicemente scrivendovi sopra il nome completo, a patto che questo, insieme al volto, sia conosciuto dall’utilizzatore.

Low of Solipsism | Anime Breakfast: Death Note

Light, da giovane studente inesperto della vita, ma terribilmente cinico nei confronti del mondo, decide di diventare un giustiziere ed utilizzare il quaderno per eliminare criminali e liberare il mondo dal male. Lo pseudonimo? “Kira”, killer. La sua fama cresce al crescere delle morti di cui decide di assumersi la responsabilità, così come a crescere è anche la preoccupazione delle autorità internazionali. Fra le menti più eccelse attirate dal fenomeno Kira troviamo L, giovane e brillante detective che si impegna, anima e corpo, per smascherare l’identità del fumoso giustiziere. E la nostra trama finisce qui: Death Note è un’opera così famosa che qualsiasi altro dettaglio potrebbe davvero essere considerato spoiler, quindi stop.

L’anime è stato ampiamente apprezzato sia per la sua narrazione avvincente, specialmente nei primi archi narrativi, sia per la complessità dei suoi protagonisti e dei comprimari, sia per quel costante senso di tensione che si va ad instaurare fra le due figure di Light ed L. Una suspense che fa da perno a una trama intricata, con diversi colpi di scena e dilemmi etici che pongono lo spettatore davanti ad una domanda difficile: Kira è davvero giustizia, o si tratta di un semplice criminale inebriato dal potere?

Immanence | Anime Breakfast: Death Note

Uno dei temi portanti di Death Note è il concetto di giustizia: Light è convinto, in cuor suo, di agire in nome della Giustizia (stavolta con la G maiuscola) quando inizia ad utilizzare il quaderno, ma rimane comunque un adolescente che uccide persone sparse nel globo. A chi spetta, effettivamente, il potere di decidere chi deve vivere e chi deve morire? Può davvero un essere umano ascendere e tentare di porsi di fianco alle divinità?

Ogni azione ha una conseguenza: il contatto tra Light e il Death Note scatena un uragano di cambiamenti in tutto il mondo. Ogni volta che Light uccide qualcuno, la società reagisce in modi sempre più imprevedibili, portando la vita stessa del giovane ragazzo ad essere diametralmente diversa da come se la ricordava. Il potere concesso dal quaderno è sì, straordinario, ma altrettanto corruttivo: l’integrità morale di Light viene gradualmente distrutta da un sempre maggiore senso di onnipotenza che corrompe anche la sua visione di giustizia.

Requiem | Anime Breakfast: Death Note

La parte più shonen di tutto Death Note è decisamente la lotta mentale tra Light ed L, due geni diametralmente opposti, ma così intrinsecamente collegati da farli sembrare quasi fratelli separati alla nascita. L vuole scoprire chi sia Kira e sospetta fortemente di Light sin dall’inizio, così come Light vuole scoprire la vera identità di L per potersene finalmente sbarazzare. L’intensa narrazione messa in campo da Ohba di questa lotta mentale e psicologica mette ancor più in risalto la complessità delle loro personalità, delle loro strategie e soprattutto della loro morale.

Infine: il concetto di Maschera. Non inteso come da pirandelliana memoria, questo tema riflette più che altro il saper nascondere la propria vera e corrotta identità dietro una maschera socialmente accettabile o, più semplicemente, uno pseudonimo. Così come Light sfrutta il nome di Kira per proteggersi e nascondere se stesso dietro una maschera, molti altri comprimari cambiano nome per proteggere, invece, la propria privacy. Una privacy che, al giorno d’oggi, può essere realmente messa al sicuro solo con questi escamotage, che siano o meno etici.

Light Lights up Light

Insomma, Death Note è un anime diventato iconico nel corso degli anni che sfida il pubblico a riflettere su questioni complesse, legate principalmente al concetto di giustizia, all’eticità delle proprie azioni, all’inebriamento dato dal potere e, infine, alla moralità. Non un seinen, ve lo ricordiamo, ma uno shonen che mostra al mondo quanto anche le opere considerate per ragazzi possono far apprendere, cresce e migliorare il proprio pubblico attraverso strumenti di discussione ed analisi critica che, altrimenti, andrebbero perduti. Consigliatissimo, se (molto strano) non lo avete già visto!

E se davvero non lo avete già visto, trovate Death Note in streaming completamente gratuito nel catalogo di VVVVID! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

