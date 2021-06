Recensione Summertime 2: Il tramonto dell’adolescenza

Summertime 2 è una serie originale Netlfix prodotta da Cattleya e scritta da Luca Giordano, Enrico Audenino, Daniela Gambaro, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli. Anche questa seconda stagione, come la precedente, ha ottenuto un forte successo di pubblico. Ecco la nostra recensione

TITOLO ORIGINALE: Summertime 2. GENERE: Commedia. NAZIONE: Italia. REGISTI: Francesco Lagi, Marta Savina. CAST: Ludovico Tersigni, Coco Rebecca Edogamhe, Andrea Lattanzi, Amanda Campana, Giovanni Maini, Alicia Ann Edogamhe. DURATA: 45 minuti circa ad episodio. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 3 giugno 2021.

Summertime 2 torna a farci rivivere l’estate insieme ai protagonisti della scorsa stagione, promettendo un evoluzione che evidenzi il tramonto dell’adolescenza. Disponibile su Netflix dal 3 giungo e composta di otto episodi, Summertime 2 è tratta dall’opera letteraria di Federico Moccia “Tre Metri Sopra Il Cielo”. Il team creativo cerca sia nella writers’ room, sia nel comparto registico, l’inclusività femminile, in modo da garantire un attenzione maggiore e non unilaterale nella scrittura di relazioni e scontri generazionali tra uomini e donne.

Trama e Riassunto | Recensione Summertime 2

Summertime nella prima stagione raccontava amori fugaci e intensi, l’adolescenza e scontri generazionali che fanno di ogni prodotto teen il centro del discorso. Nell’estate scorsa avevamo conosciuto Summer e i suoi amici, impegnati a trascorrere le vacanze in un cittadina marittima nella riviera romagnola. Abbiamo potuto osservare la fine e l’inizio di nuovo amori, come Summer e Alessandro, Sofia e Irene o l’amicizia tra Dario e Sofia. Ci eravamo lasciati con una situazione di precarietà sentimentale quasi ovunque, sia nei genitori dei suddetti personaggi, sia negli adolescenti protagonisti. Cosa è cambiato?

Summer ha interrotto bruscamente la relazione con Alessandro ed ora è legata sentimentalmente con il suo ex migliore amico Edoardo. Dario e Sofia sono ancora grandissimi amici. Sembra essere un periodo felice per tutti, ma la volubilità dei sentimenti e i tantissimi incontri scateneranno una serie di conseguenze imprevedibili.

Rappresentanza e Rappresentazione giovanile | Recensione Summertime 2

Questi due termini sono spesso confusi, ma in realtà esprimono qualcosa di molto diverso. La rappresentanza riguarda la quantità, mentre la rappresentazione indica come si racconta. Summertime è una serie teen e certamente c’è una quantità considerevole di attori giovani che interpretano personaggi più o meno della loro età. Dopodichè sono anche raccontati gli adulti, i genitori di questi ragazzi e ragazze. Questa considerazione, in apparenza scontata, racconta già un discorso che non tutte le serie possiedono. Parliamo di un approccio che mira a raccontare un’adolescenza senza particolari traumi, senza figli abbandonati in modo brutale dai propri genitori. Tutto questo perché Summertime è un prodotto teen che cerca una rappresentanza giovanile, coadiuvata da una rappresentanza di adulti più o meno sempre presenti nelle loro vite. In questo approccio Summertime 2 sceglie nuovamente la leggerezza, la serenità di un racconto che pochissime volte si avvicina al dramma. Il rischio che ne consegue è certamente quello di descrivere una serie di eventi che si riassumono in pochissime dinamiche, avvicinandosi alla ripetitività.

Il racconto corale si focalizza su cinque personaggi e tutto ciò che gravita intorno a loro. Se nella quantità di giovani la serie si concentra su pochi personaggi per approfondirli meglio, nella rappresentazione non tutto è scritto come dovrebbe. Difatti la volubilità dei sentimenti, vero motore della storia, finisce per essere un ostacolo. Summer, rispetto ai comprimari, è continuamente confusa, incapace di prendere decisioni definitive. Il suo personaggio però, sembra agire quasi in virtù di una scrittura creativa pigra. Come allungare il racconto? Summer cambia decisione e la storia acquista un nuovo twist. È abbastanza credibile il percorso del personaggio, ma risulta troppo evidente un sentiero scritto esclusivamente per raggiungere le otto puntate.

Un’estate e degli adolescenti da copertina | Recensione Summertime 2

Summertime 2 sceglie nuovamente un’estate che risplende sempre di una luce incredibilmente satura, non ci sono giorni di pioggia e di sera ritroviamo quelle sensazioni da villaggio turistico. Anche questa scelta fotografica e di scrittura in merito alle condizioni atmosferiche, racconta un’adolescenza dove tutto si risolve nel migliore dei modi. Forse. Certamente la calda estate di Summertime coinvolge tutti quei momenti che sappiamo mancarci quando l’estate si appresta a finire. Gli establishment shot non fanno che accentuare un luogo di villeggiatura bellissimo e da copertina. Anche i ragazzi, in qualche modo lo sono. Forse fin troppo.

Tutti i personaggi sono incredibilmente belli e conformi a certi canoni estetici, mentre quando la serie cerca di distaccarsi da questa caratteristica fallisce miseramente. Mi riferisco all’interesse sentimentale di Blue, sorella di Summer. Il personaggio molto grazioso di Alfredo, per quanto racconti anche l’attualità politica attraverso il suo impegno verso l’ambiente, sembra essere uscito da Stranger Things. Questo è un problema nel momento in cui cerchi di costruire un contesto verosimile ed introduci un personaggio totalmente estraneo nel look e nello stile di linguaggio. Questo tentativo, assolutamente legittimo, d’inserire qualcuno di particolare e diverso da tutti gli altri, crea una dissonanza fortissima e straniante.

Conclusione

Summertime 2 ha sicuramente degli aspetti positivi e delle coppie che funzionano meglio di altre, ancora una volta Dario e Sofia sono i personaggi meglio riusciti quando sono insieme. La loro amicizia, scevra da ogni interesse sessuale, rappresenta una dinamica amicale tra uomo e donna non così scontata. Invece lo è quando si rappresenta una donna gay che s’innamora della propria migliore amica. Nonostante tutti i difetti, Summertime 2 è ancora capace d’intrattenere grazie anche a una colonna sonora curata benissimo da Giorgio Poi. Lì è presente uno studio davvero attento agli artisti ascoltati dagli adolescenti, al vissuto di una generazione, peccato che non s’unisce a una narrazione scritta con la stessa cura. Il tramonto dell’adolescenza è assolutamente palpabile e la confusione adolescenziale è espressa, anche se in modo forse troppo didascalico, ma Summertime 2 nel voler essere una serie televisiva spensierata, diventa anche molto superficiale. Questo è davvero un peccato.