Ghosts ‘n Goblins Resurrection: ecco la lista trofei completa!

Vediamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei di Ghosts ‘n Goblins Resurrection, reboot dell’originale che, dopo il suo approdo su Nintendo Switch datato febbraio scorso, è arrivato da poco anche sulle altre piattaforme

Capcom sta ancora contando i soldi del successo di Resident Evil Village, e non sembra volersi decisamente fermare qui per quest’anno. Il recente rilascio su tutte le piattaforme che mancavano del Capcom Arcade Stadium ha sottolineato ancor di più quanto l’azienda tenga ai suoi titoli vintage. Un’affermazione ancor più veritiera se pensiamo che Ghosts ‘n Goblins: Resurrection sia arrivato da qualche giorno, dopo un primo approdo a febbraio su Nintendo Switch, anche su PlayStation 4, Xbox One e PC. Un vero e proprio Reboot della serie, che sembra sempre voler strizzare l’occhiolino ai fan di vecchia data ansiosi di poter tornare a lanciare il calendario dalla foresta, ma anche, perché no, a qualche nuovo interessato. In questa sede, invece, ci vogliamo rivolgere ai collezionisti. Parliamo di trofei ed obiettivi!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Ghosts ‘n Goblins Resurrection consta di 32 statuette in totale, di cui 16 di bronzo, 9 d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre in questi articoli vi ricordiamo che possono essere presenti spoiler relativi alla trama dei giochi trattati, seppur minimi visto che la descrizione del trofeo è sempre quella ufficiale data da Sony. Pertanto, se volete rimanere completamente all’oscuro di tutte le meccaniche e i risvolti narrativi di Ghosts ‘n Goblins Resurrection, vi sconsigliamo di proseguire con la lettura di questa guida. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo – Ghosts ‘n Goblins Resurrection Lista Trofei Completa

Qui di seguito trovate i trofei di bronzo di Ghosts ‘n Goblins Resurrection:

L’apprendista stregone : Lancia un incantesimo;

: Lancia un incantesimo; Magia nell’aria : Cattura una Lucciola fatata;

: Cattura una Lucciola fatata; Raccolta punti : Cattura una Lucciola dorata;

: Cattura una Lucciola dorata; Lezione di magia : Usa le Lucciole fatate per acquisire un incantesimo;

: Usa le Lucciole fatate per acquisire un incantesimo; Soddisfatti o rimborsati : Dimentica un incantesimo e recupera le Lucciole fatate;

: Dimentica un incantesimo e recupera le Lucciole fatate; Non mi stava nelle mutande! : Rimuovi un incantesimo dai Mutandoni magici;

: Rimuovi un incantesimo dai Mutandoni magici; Che tesoro! : Ottieni un tesoro;

: Ottieni un tesoro; Cavaliere d’oro : Ottieni l’armatura dorata;

: Ottieni l’armatura dorata; Afferrata al volo! : Ottieni il messaggio “Al volo!” alla sconfitta di un boss;

: Ottieni il messaggio “Al volo!” alla sconfitta di un boss; Un incontro magico : Sconfiggi uno Stregone bianco;

: Sconfiggi uno Stregone bianco; Destinazione inferno : Entra in un Varco infernale;

: Entra in un Varco infernale; Spirito di collaborazione : Gioca alla modalità co-op;

: Gioca alla modalità co-op; Oltre la foresta : Supera la zona 1;

: Supera la zona 1; Cambiamento climatico : Supera la zona 2;

: Supera la zona 2; Armaiolo : Usa 6 armi diverse;

: Usa 6 armi diverse; Ammiratore di lucciole: Cattura 15 Lucciole fatate.

I trofei d’argento – Ghosts ‘n Goblins Resurrection Lista Trofei Completa

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Ritorno dall’inferno : Completa un Varco infernale;

: Completa un Varco infernale; Tieni il tempo : Completa un livello utilizzando il Metronomo incantato;

: Completa un livello utilizzando il Metronomo incantato; Nelle profondità della terra : Supera la zona 3;

: Supera la zona 3; Disinfestazione : Supera la zona 4;

: Supera la zona 4; De bello Arturico : Usa tutte le armi;

: Usa tutte le armi; Cacciatore di lucciole : Cattura 25 Lucciole fatate;

: Cattura 25 Lucciole fatate; Le otto sfere : Ottieni 8 Sfere demoniache;

: Ottieni 8 Sfere demoniache; Il cavaliere oscuro : Completa un livello Umbra;

: Completa un livello Umbra; Cacciatore di tesori: Scopri 6 tesori in una singola area.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Ghosts ‘n Goblins Resurrection Lista Trofei Completa

Qui sotto invece trovate i trofei d’oro:

Non finisce qui! : Supera la zona 5;

: Supera la zona 5; Collezionista di lucciole : Cattura tutte le Lucciole fatate;

: Cattura tutte le Lucciole fatate; Sfere al completo! : Ottieni tutte le Sfere demoniache;

: Ottieni tutte le Sfere demoniache; Incantato : Impara tutti gli incantesimi;

: Impara tutti gli incantesimi; Cala il sipario : Completa il gioco e ottieni il vero finale;

: Completa il gioco e ottieni il vero finale; Viaggio senza morte: Completa un livello senza morire.

E terminiamo questa guida col titolo del trofeo di platino di Ghosts ‘n Goblins Resurrection:

La leggenda di Re Artù: Ottieni tutti i trofei

Buon divertimento!

Termina qui questa nostra breve guida dedicata alla lista trofei completa di Ghosts ‘n Goblins Resurrection. Sperando di esservi stati utili, vi chiediamo: state giocando al titolo di Capcom? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!