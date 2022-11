Recensione Glass Onion – Knives Out: un nuovo mistero per Daniel Craig

Ecco la nostra recensione (rigorosamente spoiler free) di Glass Onion – A Knives Out Mystery, che segna il ritorno sugli schermi del più classico dei gialli con delitto, dopo il fortunato predecessore del 2019

TITOLO ORIGINALE: Glass Onion: A Knives Out Mystery. GENERE: Giallo. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: Rian Johnson. CAST: Daniel Craig, Dave Bautista, Ethan Hawke, Kathryn Hahn, Edward Norton, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Kate Hudson. DURATA: 149 minuti. DISTRIBUTORE: Netflix. PRODUTTORE: Lionsgate. USCITA CINEMA: 23/11/2022.

Dopo il grande successo di Knives Out, arriva Glass Onion, un secondo capitolo diretto dallo stesso regista Rian Johnson, con un cast diverso da quello stellare del predecessore ma certamente non inferiore, ma con lo stesso protagonista: Daniel Craig nei panni del geniale investigatore Benoit Blanc. E se con Knives Out il classico giallo da murder mystery ha avuto una sferzata di freschezza, il secondo capitolo promette di disgregare ulteriormente i canoni del genere. La domanda è: riesce nel suo intento? Continuate a leggere la nostra recensione di Glass Onion per saperlo.

Abbiamo infatti avuto la possibilità di vedere in anteprima questo film caratterizzato per una doppia distruzione. Glass Onion sarà infatti disponibile nei cinema italiani da fine novembre, ma solo per pochi giorni. Successivamente, dalle vacanze natalizie, sarà distribuito da Netflix, che ha anche coprodotto il progetto. Progetto assolutamente faraonico, dal cast di livello mondiale e le ambientazioni greche da sogno. E non a caso è previsto anche un secondo sequel, già nei cantieri di Netflix. La nostra recensione di questo giallo sui generis, ovviamente, sarà completamente spoiler free.

La trama e il trailer| Recensione Glass Onion – Knives Out

Mentre il mondo è messo in crisi dalla pandemia Covid e le persone sono costrette nelle proprie case e al distanziamento sociale, alcuni personaggi di differente estrazione lavorativa, un’ex modella, uno streamer macho, uno scienziato aerospaziale e una politica in carriera vengono invitati da un loro eccentrico e benestante amico ad un week end sulla sua isola privata in Grecia. Obbiettivo del miliardario è quello di inscenare il proprio finto omicidio che gli invitati dovranno risolvere attraverso gli enigmi confezionati dal padrone di casa nel corso del weekend.

In buona sostanza siamo di fronte ad un’immensa partita di Cluedo, il famoso gioco da tavolo investigativo, nello scenario di una enorme villa iper tecnologica. Ma, tra gli astanti, salta fuori anche il nome di Benoit Blanc, il miglior detective del mondo, che a sua volta ha ricevuto una scatola con invito. Il tutto si complica quando un personaggio muore davvero, e starà al nostro detective capire chi sia il colpevole in questa cerchia di amici non troppo sinceri tra loro.

I pro e i contro | Recensione Glass Onion – Knives Out

Glass Onion – Knives Out è ben girato, con idee tecniche e inquadrature sicuramente interessanti ed anche a tratti innovative. La mano dietro la cinepresa, in effetti, sa il fatto suo e tutto è congeniale al mistero che ammanta la trama, oltre ad essere visivamente piacevole. In effetti, nonostante la lunghezza del film, la visione non è mai faticosa ed anzi è assai gradevole: le due ore e mezza di film voleranno. Merito anche della vena non solo di commedia, ma a tratti comica, della pellicola. In questo Glass Onion si distacca da Knives Out, puntando di più sull’ironia e risultando, anche sotto questo aspetto, ottimo. Neppure vi annoierà scovare i numerosissimi nomi del cast e i vari cameo, con nomi nuovi e vecchie glorie (ci sentiamo di evidenziare quello, ultimo, di Angela Lansbury).

Ma proprio sul fronte del casting forse si vedono le prime crepe di questo film. Perché gli attori, lungi dal recitare male, faticano a trovare una identità e di conseguenza una credibilità. La scrittura dei personaggi principali scricchiola, fino purtroppo a diventare una macchietta – contrariamente al prima capitolo, in cui proprio la caratterizzazione dei protagonisti era il punto di forza. Banale è poi il contesto e, purtroppo, anche l’intreccio della trama del giallo lascia un po’ a desiderare. I colpi di scena non sempre riescono, soprattutto nella parte centrale del film, benché l’incipit e il finale, invece, siano più interessanti.

Un sequel fallimentare? | Recensione Glass Onion – Knives Out

Arrivati a questo punto la domanda è lecita: il sequel è promosso? Partiamo con il dire che questo film vuole essere diverso rispetto al precedente. L’afflato comico è maggiore, l’atmosfera è postmoderna e non country, quasi retrò. Di conseguenza un raffronto tra i due sarebbe fuorviante.

C’è comunque da dire che la tensione tipica del giallo che permeava il primo Knives Out si è un po’ smarrita nel secondo, che seppur estremamente piacevole e interessante, non tiene lo spettatore sul ciglio della poltrona in attesa di scoprire l’assassino.

Conclusioni

Insomma, tenendo fede al titolo, la cipolla di vetro lascia in realtà trasparire il suo centro troppo presto, togliendo in parte allo spettatore il mistero ed anche la soddisfazione di essere costantemente fuorviato nella vana ricerca del colpevole. Nonostante comunque lo svolgimento diventi a un certo punto noioso, il film non annoia mai, anzi intrattiene e coinvolge.

Ciò posto, e nonostante una partenza della pellicola davvero intrigante, con piccoli misteri che il gruppo si impegna a risolvere nel corso dei primi, brevi attimi del film, alla fine della visione rimane la voglia di quel tocco di mistero in più che invece manca. La recensione di Glass Onion è pertanto ambivalente: ottimo spunti (anche dalla fotografia e colonna sonora) a cui però da da contrappeso una trama un po’ deludente, soprattutto se si considera il confronto con il primo, davvero giallo, Knives Out. Nel complesso comunque i pregi superano i difetti, e l’esperienza in sala risulta molto immersiva. Consigliamo questo film? Certamente. Consigliamo di vederlo al cinema, nel lasso di tempo in cui sarà disponibile? Assolutamente sì!

