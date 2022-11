Lian Li presenta il nuovo Lancool 216

L‘azienda LIAN LI produttrice leader di chassis ed accessori per PC lancia il suo nuovissimo LANCOOL 216, il case “focalizzato” sul flusso d’aria

LIAN LI Industrial Co. Ltd (qui per maggiori info) è uno dei marchi leader a livello mondiale nel settore degli chassis per PC. Quest’azienda vanta oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e produzione di chassis per PC con il proprio nome e con progetti comunitari. L’azienda ha prodotto alcuni dei design più iconici fino ad oggi. I prodotti pluripremiati di LIAN LI sono venduti in tutto il mondo ad appassionati di PC, costruttori e giocatori. Quest’oggi ci viene presentata l’ultimissima creazione, ovvero il case Lancool 216, caratterizzato da:

Regolazione bassa/alta della scheda madre per il raffreddamento ad aria o ad acqua;

della scheda madre per il raffreddamento ad aria o ad acqua; Ottime prestazioni out-of-box con 2 ventole PWM da 160 mm e 1 da 140 mm preinstallate;

con 2 ventole PWM da 160 mm e 1 da 140 mm preinstallate; Flusso d’aria ottimizzato con rete continua dal pannello anteriore a quello superiore e pannello a rete laterale per la protezione dell’alimentatore;

con rete continua dal pannello anteriore a quello superiore e pannello a rete laterale per la protezione dell’alimentatore; Include una staffa per ventola PCIe esterna per migliorare la ventilazione e il bilanciamento del flusso d’aria della GPU;

per migliorare la ventilazione e il bilanciamento del flusso d’aria della GPU; Disponibile in bianco o nero , con o senza RGB ;

, con o senza ; Prezzo di vendita a partire da 99,99 dollari.

Dettagli sul nuovo case Lancool 216 di LIAN LI

LIAN LI Industrial Co. Ltd., produttore leader di chassis e accessori per PC, annuncia LANCOOL 216, un case focalizzato sul flusso d’aria. Preinstallato con due ventole PWM da 160 mm e una da 140 mm, LANCOOL 216 offre ottime prestazioni e può essere configurato per il raffreddamento ad aria o per la modalità AIO abbassando/alzando la posizione della scheda madre. Questo case può bilanciare il flusso d’aria e garantire un migliore raffreddamento della GPU. Ciò perché Lancool 216 include una staffa per ventola PCIe esterna che supporta una ventola da 120 mm da montare sul pannello posteriore, davanti agli slot di espansione. LANCOOL 216 è disponibile in nero con ventole anteriori non RGB e in nero o bianco con ventole anteriori RGB indirizzabili.

Modalità di raffreddamento ad aria e ad acqua

Per garantire il passaggio di molta aria, LANCOOL 216 è dotato di un pannello a maglia fine continuo dalla parte anteriore a quella superiore. Inoltre possiede un pannello a maglia laterale per la protezione dell’alimentatore. Abbinato a 2 ventole PWM da 160 mm e a 1 ventola PWM da 140 mm preinstallate, LANCOOL 216 garantisce ottime prestazioni. Per le soluzioni di raffreddamento ad aria, l’I/O posteriore di LANCOOL 216 può essere ribaltato e i distanziatori della scheda madre possono essere posizionati più in alto nella camera principale. Ciò rende possibile l’installazione di 2 ventole da 140 mm sopra il coperchio dell’alimentatore e nella parte superiore del case. In modalità di raffreddamento ad acqua, con una scheda madre in posizione inferiore, la parte superiore del case può essere dotata di un radiatore da 360 mm per il raffreddamento ad acqua AIO o personalizzato.

Flusso d’aria aggiuntivo

Oltre alla ventola da 140 mm preinstallata sul retro del case, LANCOOL 216 supporta anche una ventola aggiuntiva da 120 mm dietro gli slot di espansione. L’accessorio incluso per la staffa della ventola PCIe può essere utilizzato in modalità di raffreddamento ad aria in combinazione con GPU orizzontali al primo slot di espansione. O ancora, con GPU verticali più vicine alla scheda madre, senza ostruire l’I/O della GPU e garantendo un migliore raffreddamento per la GPU e un maggiore equilibrio di aspirazione/scarico per il sistema.

Facilità di costruzione e accesso facilitato

La staffa rimovibile del radiatore superiore apre il case per semplificare l’installazione dell’hardware nella camera principale. Nella seconda camera, 5 cinghie in velcro, clip e punti di fissaggio offrono chiare opzioni di instradamento per la gestione dei cavi. Infine, la gabbia per unità a disco nel vano dell’alimentator può essere spostata per accogliere le combinazioni radiatore/ventola montate anteriormente. In questo modo supporta il montaggio di HDD da 3,5″ e SSD da 2,5″ contemporaneamente su entrambi i vassoi. Il modulo I/O del pannello frontale può essere spostato sul lato inferiore sinistro del pannello frontale per facilitare l’accesso quando il case è posizionato su un tavolo.

Accessorio I/O frontale ARGB opzionale

Per un maggiore controllo degli effetti luminosi sulle ventole anteriori di LANCOOL 216 RGB, è possibile installare un accessorio I/O anteriore ARGB. Il modulo ARGB control & USB, sul lato inferiore del pannello anteriore. L’I/O aggiuntivo consente agli utenti di controllare singolarmente i due canali LED indirizzabili per creare stili personalizzati. L’accessorio aggiuntivo ARGB control & USB module è disponibile in bianco e nero al prezzo MSRP di 13,99 dollari.

Disponibilità del nuovo case Lancool 216 di LIAN LI

I LANCOOL 216 Black, Black RGB e White RGB sono disponibili per il pre-ordine presso Newegg a partire dall’11 Novembre 2022 e presso Caseking.de e Overclockers.co.uk a partire dal 21 Novembre 2022.

