Tom Holland sulla candidatura agli Oscar di Spider-Man: No Way Home

Si parla molto di una possibile candidatura agli Oscar di Spider-Man: No Way Home: sulla questione è intervenuto anche Tom Holland

È stato il film evento del 2021, catalizzando l’attenzione degli spettatori e ottenendo grandi risultati in termini sia di consensi che di vendite. Spider-Man: No Way Home ha concluso alla perfezione la trilogia dedicata all’uomo ragno dell’MCU, con Tom Holland nei panni di Peter Parker, e in moltissimi chiedono un importante riconoscimento per il film. E cosa si può chiedere più di una candidatura agli Oscar? Sulla questione è intervenuto lo stesso Tom Holland, che ne ha parlato rispondendo alle domande di Variety.

Tom Holland sulla candidatura gli Oscar di No Way Home

Non ha nascosto l’enorme piacere che gli procurerebbe una nomination dell’Academy, ma Tom Holland non ci pensa, indicando il sostegno dei fan come premio migliore per l’enorme lavoro compiuto per realizzare il terzo capitolo della saga dell’uomo ragno.

Sarebbe un onore enorme se fosse nominato agli Oscar, ma penso di poter parlare a nome di tutti alla Marvel, alla Sony e in particolare a nome del regista Jon Watts, la reazione dei fan che abbiamo ricevuto, il loro amore e sostegno, sono sufficienti

Insomma Tom Holland non ci pensa, ma forse in cuor suo ci spera, come fanno tantissimi altri fan. D’altronde c’è un precedente che fa ben sperare, ovvero la candidatura di Black Panther nella categoria Miglior Film agli Oscar del 2019. Vedremo se la Marvel riuscirà a replicare quel risultato, ottenendo una candidatura anche per Spider-man: No Way Home.

Il successo di Spider-Man: No Way Home

Candidatura a parte, il successo del film è stato pazzesco. Attualmente, la pellicola ha incassato la spaventosa cifra di 1.740.000.000 di dollari nel mondo, facendo registrare dei numeri pazzeschi. È il film che ha avuto il miglior esordio nei primi cinque giorni di programmazione dietro solo ad Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame e al momento è al sesto posto nella classifica dei film con maggiore incasso nella storia del cinema.

Insomma, un successo pazzesco, che potrebbe essere certificato dalla candidatura agli Oscar. La Marvel e Tom Holland al momento non ci pensano, ma la speranza rimane viva fino all’annuncio delle nomination. Scopriremo quindi se Spider-Man: No Way Home riuscirà a ricevere la nomination dell’Academy, nel frattempo restate aggiornati con le nostre notizie.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.