Netflix febbraio 2022: le novità da non perdere

Le proposte imperdibili della piattaforma Netflix per il mese di febbraio 2022. Un mese ricco di novità tra grandi amori, intrighi, crimini misteriosi e grandi ritorni

Decine di nuovi titoli si aggiungo al catalogo Netflix, rendendo il mese di febbraio ricco di passione e grandi misteri. Non solo il mese dell’amore, ma tanti nuovi esordi e produzioni originali, senza dimenticare gli imperdibili finali di stagione. Ecco di seguito il calendario delle grandi attese del momento.

Riverdale, quinta stagione

Tra le uscite più attese, spicca la quinta stagione della serie tv Riverdale, in programma dal 1 febbraio. Il teen drama più conosciuto del momento ricco di mistero e grandi intrighi, pronto per un grande nuovo capitolo.

La fine del liceo non vuol dire fine dei giochi. Con amori che ritornano e rapporti che si rompono; ancora una volta i protagonisti indiscussi Archie (KJ Apa), Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse), Betty (Lili Reinhart), Cheryl (Madelaine Petsch), si troveranno a fare i conti con i misteri che ruotano attorno alla cittadina.

Vera grande novità: non solo personaggi umani ma anche strane…presenze!

Basata sui personaggi degli Archie Comics, la serie ha saputo conquistare grandi acclamazioni diventando un vero è proprio cult.

Brooklyn Nine-Nine, settima stagione

Un grande benvenuto anche alla settima stagione della serie Brooklyn Nine-Nine. La serie comedy statunitense in programma dal 6 febbraio, riparte nel 99° distretto di Brooklyn in compagnia dell’acuto detective Jake Peralta (Andy Samberg). Tante nuove vicende sono pronti a tenere impegnata la squadra più sgangherata del distretto, segno di una grande rivincita per la serie dopo aver rischiato la cancellazione assoluta.

Difatti dopo l’emittente Fox, Brooklyn Nine-Nine ha visto la salvezza in calcio d’angolo grazie all’intervento immediato della NBC, la quale ha confermato un posto per la serie all’interno del proprio palinsesto.

Fedeltà, la nuova serie italiana approda su Netflix

Grande esordio su Netflix nel giorno di San Valentino (14 febbraio), per la serie tutta italiana Fedeltà. Con protagonista Michele Riondino affiancato da Lucrezia Guidone, tratta dal noto romanzo di Marco Missiroli. Ambientata tra Milano e Rimini, la travolgente storia d’amore tra due giovani innamorati tutt’altro che perfetti.

La serie è scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli e Stefano Cipani.

Le serie tv – Netflix febbraio 2022: le novità da non perdere

1 febbraio : Raising Dion (S2); Polly Pocket (S2).

: Raising Dion (S2); Polly Pocket (S2). 2 febbraio : Oscuro desiderio (S2);Il carnivoro 10 seconda parte.

: Oscuro desiderio (S2);Il carnivoro 10 seconda parte. 3 febbraio: Finding Ola; Murderville, Kid Cosmic (S3).

Finding Ola; Murderville, Kid Cosmic (S3). 4 febbraio : Il colore delle magnolie (S2).

: Il colore delle magnolie (S2). 9 febbraio : Disincanto (S4); Caccia ai killer (S2).

: Disincanto (S4); Caccia ai killer (S2). 10 febbraio : Finché vita non ci separi.

: Finché vita non ci separi. 11 febbraio : Toy Boy (S2); Inventing Anna.

: Toy Boy (S2); Inventing Anna. 15 febbraio : Ridley Jones – La paladina del museo (S3).

: Ridley Jones – La paladina del museo (S3). 16 febbraio : Cielo grande.

: Cielo grande. 17 febbraio : Il giovane Wallander (S2).

: Il giovane Wallander (S2). 19 febbraio : Uno di noi sta mentendo; Space force 2

: Uno di noi sta mentendo; Space force 2 25 febbraio: Di nuovo 15 anni; Vikings: Valhalla; La giudice.

I Film – Netflix febbraio 2022: le novità da non perdere

1 febbraio : Anne Frank, la mia migliore amica; Il mistero della casa del tempo.

: Anne Frank, la mia migliore amica; Il mistero della casa del tempo. 2 febbraio : Il truffatore di Tinder.

: Il truffatore di Tinder. 4 febbraio : Dalla mia finestra, I Puffi, Looop Lapeta.

: Dalla mia finestra, I Puffi, Looop Lapeta. 5 febbraio : Colpo da 500 milioni alla National Bank; Sparrows Can’t Sting; Rhe Siege of Pinchgut; The Winslow Boy; Questo nostro simpatico mondo di pazzi; Trois Années; Twice Round the Daffodils; Unearthly Stranger; You Made Me Love You; Young Wives’ Tale.

: Colpo da 500 milioni alla National Bank; Sparrows Can’t Sting; Rhe Siege of Pinchgut; The Winslow Boy; Questo nostro simpatico mondo di pazzi; Trois Années; Twice Round the Daffodils; Unearthly Stranger; You Made Me Love You; Young Wives’ Tale. 9 febbraio : The privilege.

: The privilege. 10 febbraio : Into the Wind; Upgrade.

: Into the Wind; Upgrade. 11 febbraio : Amore e guinzagli; Anne+; Love tactics; Tall Girl 2; Bigbug

: Amore e guinzagli; Anne+; Love tactics; Tall Girl 2; Bigbug 15 febbraio : AI Love You.

: AI Love You. 16 febbraio : La dea fortuna, Erax; Hearth Shot.

: La dea fortuna, Erax; Hearth Shot. 17 febbraio : Perdonaci i nostri peccati.

: Perdonaci i nostri peccati. 18 febbraio : Non aprite quella porta.

: Non aprite quella porta. 22 febbraio : Scappo a casa; Tutto su Nina.

: Scappo a casa; Tutto su Nina. 25 febbraio: Madea: Il ritorno.

