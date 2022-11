Grey’s Anatomy e Station 19: le nuove stagioni su Disney+

Disponibili da novembre su Disney+, le nuove stagioni di Grey’s Anatomy e Station 19. Ecco tutti i i dettagli su come e quando vederli

Tra le tante novità del mese di novembre, Disney+ delizia tutti gli abbonati con le nuove stagioni di due delle serie più attese, Grey’s Anatomy (19a stagione) e Station 19 (6a stagione).

Tra grandi cambiamenti e finali attesi, ecco tutti i dettagli su come e quando vederli.

Grey’s Anatomy: cosa aspettarsi nella nuova stagione

Grey’s Anatomy la medical drama più famosa d’America, ritorna con una nuova imperdibile stagione sulla piattaforma Disney+. Giunta alla 19esima stagione, ancora una volta le vicende del medico chirurgo Meredith Grey (Ellen Pompeo) assieme a tutti i componenti del Grey Sloan Memorial, sono pronti a sorprendere gli spettatori.

Ambientata a distanza di sei mesi dal finale della 18esima stagione; il Grey Sloan Memorial ha ripristinato il programma di specializzazione, e con esso, un ambizioso giovane gruppo di chirurghi talentuosi, viene reclutato per riportarlo allo splendore di una volta. Meredith vede Nick per la prima volta dal giorno del rifiuto del trasferimento in Minnesota. Nel mentre, la dottoressa Bailey confessa a Richard di non essere ancora pronta per tornare al lavoro. Jo viene sconvolta da una triste notizia. Amelia e Maggie, invece, guidano i nuovi dottori verso il loro primo giorno, tra traumi e casi disperati.

Presenti nel cast oltre Ellen Pompeo; James Pickens Jr.; Chandra Wilson; Anthony Hill; Scott Speedman; Jake Borelli; Caterina Scorsone; Camilla Luddington; Kelly McCreary ;Kim Raver; Chris Carmack. Inoltre, impossibile non citare Jesse Williams (probabilmente nelle vesti di guest star) e Kate Walsh (il cui ritorno sta facendo il giro del web).

Disponibile dal 2 novembre, nata dalla mente di Shonda Rhimes (in veste anche di produttore esecutivo), rappresenta ancora oggi una delle serie di successo più longeve dell’emittente ABC.

Station 19: cosa aspettarsi nella nuova stagione

I valorosi eroici primi soccorritori di Station 19 di Seattle, tornano su Disney+ con una nuova stagione, ricca di emozioni e grande momenti di tensione.

Tra gli attori protagonisti, ritroviamo Jaina Lee Ortiz; Jason George; Boris Kodjoe; Grey Damon; Barrett Doss; Jay Hayden; Danielle Savre; Stefania Spampinato e Carlos Miranda.

Dopo la puntata conclusiva dell’ultima stagione, le accuse contro Andy riguardo l’aggressione per mano di Jeremy decadono grazie ad un testimone chiave trovato da Herrera si presenta con un testimone chiave. Nel mentre Jack Gibson rassegna le dimissioni. Carina, invece, riesce ad ottenere finalmente la green card. Maya confessa a Ross di essere a conoscenza della sua relazione con Robert. Travis, infine decide di scendere in campo per contrastare l’elezione dell’ex capo Michael Dixon a sindaco di Seattle.

La serie televisiva statunitense è stata creata da Stacy McKee sul network ABC, nata come secondo spin-off ufficiale di Grey’s Anatomy.

Le altre novità su Disney+

Le altre novità imperdibili sulla piattaforma Disney+

Fire of Love; dall’ 11 novembre

Tell Me Lies (s1) ; dal 16 novembre

Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti; dal 18 novembre

Topolino: la storia di un topo; dal 18 novembre

Legacy: la vera storia di LA Lakers ; dal 23 novembre

Maggie (s1);dal 23 novembre

Good Trouble (s4): dal 23 novembre

Reasonable Doubt (s 1);dal 23 novembre

Willow-La serie; 30 novembre

