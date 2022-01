Station 19: la quinta stagione in arrivo su Disney+

Durante la nuova emozionante quinta stagione, le vicende degli eroici vigili del fuoco della Stazione 19 di Seattle si susseguono in un mare di momenti ricchi di suspense e di emozioni. Nella scorsa stagione sono stati affrontati temi non banali: il Covid-19 , la prostituzione e l’ingiustizia razziale . In questo nuovo capitolo, i nostri protagonisti sono pronti a rischiare ancora la propria vita per mettere in salvo quella dei cittadini in nuove e sfide rischiose quotidiane.

Claudia Fogliano

Cantante, musicista e amante del cinema da sempre. Un concentrato di ossessioni e passioni per le arti in generale, in particolare per il cinema, la musica, le serie tv, i libri e i videogiochi! Il canto, la musica, la recitazione, la cinematografia e la presenza scenica sono state le mie materie di studio da sempre. A queste si è aggiunto lo studio del Social Media Marketing, per ampliare opportunità e conoscenze in ambito di comunicazione, entrambe fondamentali per la condivisione di contenuti di valore, con lo scopo di "dividere" sempre meno e "unire" molto più.