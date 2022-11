Disney Plus: tutte le novità di novembre 2022

Scopriamo tutto ciò che di nuovo ci attende sulla piattaforma streaming di Disney Plus, nel mese di novembre

Novembre è arrivato ed ha in serbo moltissime novità per gli abbonati di Disney Plus. Ecco i titoli e le trame dei nuovi arrivi sulla piattaforma.

Reebot | Serie Originale Disney Plus

Hulu vuole rilanciare la family sitcom Step Right Up, celebre nei primi anni 2000. Per farlo, richiamerà il cast e lo costringerà a riunirsi; i protagonisti si troveranno di fronte a problemi irrisolti, nel bel mezzo di un mondo frenetico e in costante cambiamento.

La prima stagione sarà disponibile dal 2 novembre.

Solar Opposites | Serie Originale Disney Plus

La serie d’animazione segue le avventure di una famiglia di alieni, che dal pianeta Shlorp si sono schiantati sulla Terra. I membri della famiglia hanno giudizi opposti riguardo il luogo in cui sono finiti.

La terza stagione sarà disponibile dal 2 novembre.

The D’Amelio Show

Dall’anonimato all’incredibile successo. La famiglia D’Amelio si trova di fronte a nuove sfide inaspettate, ma anche ad incredibili opportunità.

La seconda stagione del reality show sarà disponibile dal 2 novembre.

David Beckham: Squadre da salvare | Serie Originale Disney Plus

In questa serie, che vede come protagonista David Beckham, vedremo l’atleta fare ritorno nell’East London, per fare da mentore alla squadra in cui giocava da ragazzo: i Westward Boys. La giovane squadra necessita del suo aiuto poiché si trova in fondo alla classifica, rischiando la retrocessione.

La prima stagione sarà disponibile dal 9 novembre.

Nuovo Santa Clause cercasi | Serie Originale Disney Plus

Scott Calvin, dopo essere stato Babbo Natale per quasi trent’anni, ora fatica a stare dietro alla famiglia e al lavoro. Decide quindi di ritirarsi dal suo incarico e trovare un degno sostituto che lo possa rimpiazzare nell’essere l’amato Babbo.

La prima stagione sarà disponibile dal 16 novembre.

Limitless con Chris Hemsworth | Serie Originale Disney Plus

Chris Hemsworth è alle prese con prove fisiche e mentali, studiate da medici e scienziati di fama mondiale, allo scopo di bloccare l’invecchiamento. Chris dovrà comprendere i limiti del corpo umano, allo scopo di prolungarne la vita, guadagnandone in salute e felicità.

La prima stagione sarà disponibile dal 16 novembre.

Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti | Film Originale

Giselle e Robert si sono sposati da ormai 15 anni. Stanca della vita in città, la donna decide di trasferirsi con il marito a Monroeville, alla ricerca di una vita migliore; la periferia però non è esattamente come la immaginava. Decide quindi di chiedere aiuto alla magia di Andalasia che, per sbaglio, trasformerà l’intera città in una fiaba.

Il film sarà disponibile dal 18 novembre.

Willow | Serie Originale Disney Plus

Lo stregone Nelwyn sta per tornare, stavolta con l’obiettivo di guidare uno strambo gruppo di eroi, alla scoperta del mondo.

La prima stagione sarà disponibile dal 30 novembre.

Le altre uscite sulla piattaforma

Le novità non sono finite qui, ecco altri titoli:

Grey’s Anatomy – (stagione 19) dal 2 novembre

– (stagione 19) dal 2 novembre Station 19 – (stagione 6) dal 2 novembre

– (stagione 6) dal 2 novembre Matriarch – dal 4 novembre

– dal 4 novembre Fire of Love – dall’11 novembre

– dall’11 novembre Tell Me Lies – (stagione 1) dal 16 novembre

– (stagione 1) dal 16 novembre Topolino: la storia di un topo – dal 18 novembre

– dal 18 novembre Legacy: la vera storia di LA Lakers – dal 23 novembre

– dal 23 novembre Maggie – (stagione 1) dal 23 novembre

– (stagione 1) dal 23 novembre Good Trouble – (stagione 4) dal 23 novembre

– (stagione 4) dal 23 novembre Reasonable Doubt – (stagione 1) dal 23 novembre

