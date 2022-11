Recensione Oddworld Soulstorm (Nintendo Switch): un esodo amaro

Abe porta la sua critica al capitalismo su Nintendo Switch: ecco la nostra recensione di Oddworld Soulstorm e della sua satira sociale

Dopo una lunga attesa per la nostra precedente recensione, ecco che Oddworld Soulstorm ha fatto in tempo ad arrivare su Nintendo Switch. E come direbbe il buon vecchio Don Abbondio, è “tardi in tutte le maniere”. Non c’è modo di girarci attorno: chi teneva al ritorno del bizzarro messia Abe e di tutta la sua sconclusionata compagnia, se in possesso delle piattaforme necessarie, potrebbe benissimo aver dimostrato la sua fedeltà ai Mudokon altrove. Tuttavia, con l’ambizione del team di sviluppo, è pur vero che un po’ di attesa è comprensibile; quel che è straordinario, forse, è che sia giunta al termine.

Oddworld Inhabitants, sotto l’egida del “leggendario e lucidamente limpido Lorne Lanning”, ha alzato il tiro. Per chi non fosse al corrente dello scopo che il gioco si pone, contrariamente a quanto New ‘n’ Tasty! (remake del primo Abe’s Oddysee) possa far supporre, qui non si tratta del sequel Abe’s Exoddus tirato a lucido. A suo tempo, quel secondo capitolo (che non contava come parte della “quintologia” immaginata da Lanning) era più uno spinoff che altro. Anche in questo contesto, però, il gioco fu castrato nelle sue ambizioni. Quella di Soulstorm, invece, è la cupa ed epica visione originale.

Per i curiosi, iniziamo prima ad entrare nel merito narrativo di Oddworld Soulstorm, sebbene questo excursus sarà breve rispetto al resto della recensione. Nell’originale Abe’s Exoddus, l’incipit veniva dettato da una visione del protagonista Abe. Gli spiriti dei Mudokon defunti lo contattarono per impedire agli antagonisti (i Glukkon, spietati affaristi) di profanarne i resti. Senza alcuna iperbole, la metafora letterale della loro mancanza di rispetto si traduceva nella Bibita Tempesta d’Anime: un miscuglio liquido di ossa (e lacrime) capace di dare dipendenza. Sta ad Abe salvare i suoi simili dalla schiavitù, dettata proprio dall’assuefazione.

La stirpe dei Mudokon è stata da sempre presentata come un’allegoria semita, ma quest’ultima non è mai stata poco velata come in questo gioco. Le battute iniziali, salvo un’apertura “in medias res”, riempiono subito di veleno l’altrimenti trionfale conclusione di New ‘n’ Tasty! (e, per estensione, di Abe’s Oddysee). Gli schiavi Mudokon sono fuggiti sani e salvi dai Mattatoi Ernia (ora chiamati Rupture Farms anche nella traduzione italiana), ma è la loro persecuzione da parte dei Glukkon schiavisti a dare bruscamente il via alle fasi di gameplay, al posto della classica trama dai toni semi-paranormali che in confronto pare quasi frivola.

Il battesimo del sangue – Recensione Oddworld Soulstorm (Nintendo Switch)

Come il predecessore, anche Oddworld Soulstorm si pone come un platformer cinematografico: per chi tra voi non avesse familiarità con il nostro oggetto di recensione, si tratta di una branca dei platformer caratterizzata dal realismo e dalle leggi della fisica. L’inerzia è indispensabile, dunque, per ogni salto da spiccare. Abe salta e si muove con gli stessi limiti di un qualsiasi essere umano. Rispetto ad altri capitoli della saga, però, il gameplay ha ricevuto non pochi ritocchi, che elevano l’esperienza originale a qualcosa di più canonico. E, quasi sempre, anche divertente in senso tradizionale.

Tralasciando la sospensione di incredulità con cui il doppio salto tradisce (in minima parte) la severità dei platformer cinematografici, c’è molto di cui parlar bene. Prima di passare alle sottigliezze del gameplay, riassumiamo brevemente i cardini della serie per gli eventuali fan dell’ultima ora. Lo scopo è sempre lo stesso: emergere incolumi dagli scenari portando in salvo quanti più Mudokon possibili. Se scortare uno solo o più personaggi inermi vi rende nervosi, siate pronti a delle escort mission ancora più toste: si parla infatti di un gruppo di 300 compagni alla volta già dai primi livelli, per un vero e proprio “effetto Lemmings”.

“Come lo fai tu, ma più in grande” – Recensione Oddworld Soulstorm (Nintendo Switch)

In tal senso, l’esperienza che ha caratterizzato le nostre precedenti scampagnate nel continente di Mudos viene qui ingigantita oltre ogni misura. Nel bene e, purtroppo, anche nel male. Può davvero essere disorientante ritrovarsi a dover scortare un gregge così fornito fino al traguardo, specie per i neofiti. D’altro canto, è pur vero che il level design ha ricevuto un upgrade considerevole, ed è così che le situazioni più complesse si trasformano spesso in puzzle da affrontare più con l’ingegno che con la coordinazione occhio-mano. Non che i riflessi vengano per forza messi sul sedile del passeggero, naturalmente.

Una cosa che abbiamo notato con piacere è l’evoluzione della telecamera, già migliorata in New ‘n’ Tasty! rispetto alla sua controparte originale Abe’s Oddysee. Nel caso del citato remake, infatti, il cambio di scena “à la Mega Man” da uno schermo all’altro ha lasciato il posto (complice l’atteso abbandono della grafica prerenderizzata) ad una regia più graduale. Ricreare da zero il mondo di gioco con questa filosofia ha trasformato i livelli in veri e propri diorami, che fanno pienamente uso della natura 2,5D del gioco. Chiaramente, gli Slig hanno sempre avuto il vizio di spararci dallo sfondo, ma mai prima d’ora il senso di pericolo e di sicurezza è stato così tangibile.

“Abe dovrà diventare invisibile per entrare” – Recensione Oddworld Soulstorm (Nintendo Switch)

Già dai primi istanti di gioco, però, subentrano anche tante novità. Al di là del doppio salto, infatti, le meccaniche di lancio hanno ricevuto una messa a punto molto meticolosa. Il gioco introduce nuovi tipi di oggetti da scagliare, ben oltre le solite rocce. Questi spaziano dalle bottiglie d’acqua per spegnere incendi alle bibite che invece li possono causare. Ben presto, poi, diventa possibile anche combinare le risorse a propria disposizione per combinare oggetti e crearne di nuovi, come ad esempio le mine stordenti che si rivelano subito essenziali per superare le fasi di gioco più furtive.

Mentiremmo se dicessimo che la maggiore ambizione del gioco ha tarpato le ali all’anima stealth dei suoi illustri predecessori. Abe non è un combattente: come abbiamo anticipato, è l’astuzia l’arma principale messa tra le mani del giocatore. Ed esistono fasi in cui i dintorni sono dalla nostra parte offrendoci armadietti, mentre in altre i muri dietro i quali ripararci dal fuoco della fanteria Slig cedono gradualmente ad ogni colpo. La tensione tangibilmente tagliente tende proprio per questo a rendere ancora più soddisfacente la scoperta dei vari segreti. La ricompensa beneficia enormemente dei brividi comportati dal rischio.

Obiettivi di vita – Recensione Oddworld Soulstorm (Nintendo Switch)

In tal senso, trattandosi di un port per Nintendo Switch, gli achievement sono interni al gioco stesso e non legati all’account come accadrebbe altrove. Nello specifico, ogni livello presenta diversi parametri di completamento, in base al contesto delle nostre prodezze. Ad esempio, frugare in ogni possibile cestino, armadietto o anfora ci varrà il titolo di “spazzino”, così come il gioco tiene anche conto di quanta Pappa Reale (salute extra) riusciamo a portarci a casa alla voce “Aiuto Nascosto”. In questo quadro d’insieme, trova posto anche uno sproposito di aree segrete spesso ostiche da raggiungere (nonché dotate di accesso oltremodo astruso).

A proposito di segreti, ben presto il gioco decide di celare alcuni dei Mudokon da salvare nelle zone in questione. Contrariamente allo storytelling cinematografico espresso maggiormente tramite il gameplay nelle precedenti avventure di Abe, ora c’è una struttura a livelli più tradizionalmente videoludica. I puristi dell’immersione grideranno allo scandalo, ma sapere se i nostri compatrioti da salvare sono 300, 1 (due estremi in rapida successione, a inizio gioco) o 24 in un dato livello è molto meno ansiogeno di un generico “se procedi ulteriormente, tutti i Mudokon di quest’area moriranno”.

Nuovo repertorio – Recensione Oddworld Soulstorm (Nintendo Switch)

Tornano a bomba anche le doti canore di Abe (mettendo in secondo piano i suoi consueti gas intestinali, per amor di sobrietà narrativa). L’anima del protagonista, una volta abbandonato il corpo, può essere utilizzata per suonare le campane o attivare i dovuti meccanismi. Tuttavia, il suo scopo primario resta lo stesso di sempre: possedere i nemici. Certo, Super Mario Odyssey ha forse reso il concetto più accessibile a un pubblico su larga scala, ma è Abe’s Oddysee (un’altra odissea videoludica, caso vuole) uno dei pionieri del concetto in questo medium. E, droni di soppressione canora a parte, Soulstorm è qui per ricordarcelo.

Non per questo, tra le abilità di Abe (come il Gamespeak per parlare ai Mudokon, introdotto molto più tardi rispetto ad altri capitoli della saga) non c’è posto anche per le novità. Il già citato sistema di mira, relegato alla leva analogica destra del controller, estende le sue traiettorie anche ad altre occasioni, come gli Slig. Dovremo calcolare i nostri movimenti anche con il lancio degli strumenti, per evitare gli sprechi. Non sono solo le munizioni a poter essere mal sfruttate: lo stesso vale anche per le possibilità di salvare il popolo Mudokon. Ogni livello si può rigiocare come tale con il menù apposito, ma il gioco non tarda a ricordarci che migliorare i nostri risultati non cambia quelli che ci portiamo dietro nel corso dell’avventura “vera”.

Pimp my settings – Recensione Oddworld Soulstorm (Nintendo Switch)

Come sempre avviene in questa IP spesso ingiustamente ignorata, le convenzioni del platformer cinematografico non transigono. Non scherzavamo quando parlavamo di un protagonista inerme; Abe è perlopiù indifeso nel corso della sua avventura. Fortunatamente, la nostra impressione è quella di avere a che fare con un level design meglio costruito intorno ai limiti imposti al giocatore (contrariamente al risultato dei tempi di sviluppo risicati dell’originale Abe’s Exoddus). Inoltre, a seconda del contesto, il tasto Y (equivalente di X su Xbox e quadrato su PlayStation) si può usare per sfasciare casse, parlare con i Mudokon, interagire con elementi sullo sfondo ed entrare nelle porte.

Parlando di difficoltà, la si può selezionare nel menù principale se si è disposti a resettare i progressi di un dato livello. In base ai settaggi, è possibile godere di differenti livelli di salute (possiamo reggere più colpi nella modalità più clemente) e di avere meno grattacapi con i Mudokon da salvare grazie anche ad un’aggressività meno accentuata da parte dei nemici. In quanto alle vite infinite, un altro caposaldo del genere, esse vanno a braccetto con un utilizzo dei checkpoint simile al “Quiksave” (sic) di Oddysee ed Exoddus. Continuare la propria partita dal menù principale riporta all’ultimo checkpoint raggiunto, consentendo al giocatore di consumare il tutto a piccole dosi.

Strano fino all’ultima goccia – Recensione Oddworld Soulstorm (Nintendo Switch)

Se non contiamo le impostazioni altamente personalizzabili (di cui ci basta prendere coscienza delle ottime opzioni di accessibilità per telecamera ed effetti di luce, più l’interfaccia modificabile a piacimento), abbiamo detto tutto. Resta dunque solo da passare in rassegna l’aspetto tecnico del gioco. Il motore grafico rende giustizia all’ambizione di Lorne Lanning e dei ragazzi di Oddworld Inhabitants. Tuttavia, anziché menzionare brevemente l’occasionale texture sgranata per amor di compromesso, ci tocca puntualizzare la presenza di diversi fastidiosi bug. Talvolta ci si ritrova in softlock dettati da alcuni caricamenti dei checkpoint, per i quali ci auguriamo di vedere delle patch al più presto.

Sul sonoro, in compenso, abbiamo ben più note di merito. Josh Gabriel ha contribuito ad una colonna sonora più cupa, al punto tale da far sembrare cartoonesco il già ottimo accompagnamento dei precedenti capitoli. Ne deriva pertanto un forte supplemento uditivo alla critica anti-capitalista che permea l’intera serie. Poco da eccepire, inoltre, sul doppiaggio. Naturalmente i più attempati tra noi ricorderanno le voci italiane della serie (i Glukkon di Pietro Ubaldi in Abe’s Exoddus restano indimenticabili), ma anche senza doppiatori nostrani l’interpretazione di Lanning nei panni di Abe e soci resta sempre magistrale.

Considerazioni conclusive

Non sappiamo fino a che punto contestualizzare i cinquanta euro richiesti da Oddworld Soulstorm, ma è chiaro che Microids ha fatto il possibile per portare su Nintendo Switch un’ex esclusiva (sul fronte console) per PS4 e PS5. Rispetto a New ‘n’ Tasty!, fedele (ma non troppo, nel senso buono) remake del primo Abe’s Oddysee, questo capitolo si presenta sulla piattaforma ibrida con un numero minimale di compromessi. Se le prestazioni sono la vostra principale priorità, siete liberi di giocarlo su console Sony, PC o (dove è uscito il gioco nel frattempo) Xbox. Se volete valorizzare l’arrivo graduale dell’intera serie su una sola console Nintendo, questa versione fa il suo lavoro.

Non che rimanga molto da aggiungere, rispetto a quanto non sia già stato detto in precedenza sul gioco. Per i fan della saga, fare propria la “director’s cut” dell’amaro esodo di Abe è obbligatorio. L’aspetto più paradossale di questo titolo è che, sebbene resti fedele alle rigide convenzioni del platformer cinematografico, gli angoli siano stati smussati a sufficienza per permettere ai neofiti di tuffarsi nell’avventura. Certo, come ci ricorda il riassunto passivo-aggressivo di Oddysee in Abe’s Exoddus, si tratta di un seguito: potreste apprendere i rudimenti del gameplay e passare a New ‘n’ Tasty! solo sucessivamente. Siate solo pronti ai sensi di colpa per ogni Mudokon rimasto indietro.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per leggere altre recensioni ed avere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.

