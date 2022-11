Tra i vari titoli del Nintendo Indie World di novembre, Daniel Mullins Games ha confermato che Inscryption uscirà il primo dicembre per Switch

Il Nintendo Indie World è sempre un’occasione davvero interessante per dare uno sguardo, seppur breve, ai titoli indie che andranno a popolare le console ibride della Casa di Kyoto. Tra questi c’era anche Inscryption, ma andiamo ad analizzare le cose con calma.

Inscryption: pesca una carta e sopravvivi

Il titolo in questione era già uscito l’anno scorso per PC, vendendo più di un milione di copie in pochi mesi, e durante il mese di agosto ha visto anche un porting per PS4 e PS5 riscuotendo un discreto successo anche tra i possessori di console Sony. Ma in tutto questo gaming da console poteva mancare la Switch?

Evidentemente no come ha confermato lo stesso creatore Daniel Mullins il quale ha confermato che Inscryption sarà disponibile su questa console a partire dal primo dicembre. Questo gioco è molto particolare, però, perché sarà tutto basato sulle carte. Il giocatore, rinchiuso da qualche parte, dovrà giocarsi la libertà affrontando il suo carceriere in una serie di sfide con le carte. Sacrificare, evocare, potenziare ed acquisirne di nuove sarà dunque la chiave per la vittoria!

Ad un certo punto, però, ci saranno anche altri misteri che si aggiungeranno alla già inquietante situazione. Carte parlanti ed enigmi sinistri in stile escape room non mancheranno, ma è stato lo stesso Daniel Mullins a non voler aggiungere altro per non rovinare la sorpresa ai giocatori.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire come sarà effettivamente questo titolo, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!